Tormenta tropical Karina se convierte en huracán 1 en el Pacífico mexicano: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados tendrán lluvias?

Karina alcanzó la categoría 1 en el Pacífico y mantiene una trayectoria lejos de México, aunque generará oleaje en costas del occidente

Tormenta tropical Karina, ya es huracán 1. | via REUTERS

Karina alcanzó la categoría de huracán 1 durante la madrugada de este domingo 30 de agosto de 2026 en aguas del océano Pacífico. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y una presión central de 980 milibares.

En su aviso de las 08:00 horas del Pacífico, el NHC ubicó el centro de Karina cerca de la latitud 17.3 norte y longitud 122.1 oeste, alrededor de 1,415 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California. El huracán se desplazaba hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 15 kilómetros por hora.

La trayectoria prevista mantiene al ciclón sobre el Pacífico y lejos de territorio mexicano. Hasta el último reporte consultado no existían alertas ni avisos costeros por el sistema. El pronóstico del NHC señala que Karina podría aumentar su intensidad durante las próximas horas y alcanzar la clasificación de huracán mayor, que corresponde a categoría 3 o superior en la escala Saffir-Simpson.

MÁS INFORMACIÓN: Así será la temporada de huracanes del 2026

Aunque el centro del huracán no se dirige hacia México, el organismo meteorológico sí prevé efectos en el mar. Las marejadas asociadas con Karina alcanzarán sectores del suroeste del país y de la península de Baja California, con posibilidad de oleaje y corrientes de resaca.

Tormenta tropical Karina ya es huracán 1: esta es su trayectoria

Karina pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 durante las primeras horas del domingo. A las 02:00 horas del Pacífico, el sistema se localizaba aproximadamente a 1,325 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California y presentaba vientos de 130 kilómetros por hora. Seis horas después, su centro ya se encontraba a unos 1,415 kilómetros de la península.

La proyección del NHC indica un desplazamiento hacia el oeste y oeste-noroeste durante los próximos días. Para la noche del 30 de agosto, el centro estaría cerca de las coordenadas 17.5 norte y 123.5 oeste, mientras que para el 31 de agosto avanzaría hasta aproximadamente 17.6 norte y 125.1 oeste.

El organismo calcula que Karina podría alcanzar vientos de alrededor de 175 kilómetros por hora durante el lunes 31 y de hasta 195 kilómetros por hora entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. Esa proyección la colocaría dentro del rango de huracán mayor, aunque el pronóstico puede modificarse con los siguientes avisos.

Después, el sistema entraría en una fase de pérdida de intensidad conforme avance hacia aguas con menores temperaturas y una masa de aire con menos humedad. Para el 4 de septiembre, el NHC todavía proyecta a Karina como huracán, pero con vientos cercanos a 130 kilómetros por hora y a una distancia mayor del territorio mexicano. El ciclón seguirá una ruta hacia mar abierto y que no representa una amenaza directa para tierra bajo el escenario previsto hasta este domingo.

¿Qué estados tendrán lluvia por Karina, huracán categoría 1?

Hasta el reporte de este domingo 30 de agosto, las autoridades meteorológicas no atribuyen lluvias sobre algún estado de México al huracán Karina. El aviso del NHC señala como efecto sobre tierra las marejadas que alcanzarán sectores del suroeste mexicano y de Baja California, pero no incluye precipitaciones asociadas con el ciclón sobre territorio nacional.

Esto resulta importante porque el SMN sí pronostica lluvias para gran parte de México este domingo, pero las relaciona con el monzón mexicano, las ondas tropicales 33 y 34, canales de baja presión, una circulación ciclónica en altura y otros sistemas atmosféricos, no con Karina. De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN para este 30 de agosto, las precipitaciones quedan distribuidas de la siguiente manera:

Lluvias de 50 a 75 milímetros: Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias de 25 a 50 milímetros: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Guerrero, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos de 5 a 25 milímetros: Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros: Baja California.

Para el Pacífico mexicano, el SMN también prevé oleaje de entre dos y tres metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En paralelo, el NHC advierte que las marejadas de Karina pueden provocar condiciones de oleaje y corrientes de resaca en sectores del suroeste de México y Baja California durante los próximos días.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el ciclón debido a su proceso de intensificación. Sin embargo, con la trayectoria disponible hasta este domingo, Karina continúa sobre mar abierto y sin avisos costeros para México.

TE PUEDE INTERESAR: