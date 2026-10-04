Yamel Cucuy: el terror mexicano llega a Los Ángeles con una historia sobre migración y leyendas

La obra bilingüe combina títeres, actores, música indígena y relatos tradicionales para construir una historia de terror contemporánea

Yamel Cucuy | Claro Sports

Hay historias que los padres cuentan para que los niños tengan miedo. Y hay otras que sobreviven porque cada generación encuentra una nueva razón para contarlas. El Cucuy, La Llorona y otros espectros del folklore mexicano llegan ahora a un escenario de Los Ángeles para encontrarse con una realidad contemporánea.

El próximo 10 de octubre, el Los Angeles Theatre Center estrenará Yamel Cucuy, una producción bilingüe de Glass Half Full Theatre y Latino Theater Company que combina títeres, actores en vivo, música y elementos del teatro de terror. La temporada continuará hasta el 1 de noviembre, con una función programada también para Halloween.

En el centro de la historia está Yamel, una adolescente perseguida por agentes migratorios que también debe enfrentarse a figuras del folklore mexicano. La obra coloca esos dos mundos dentro de una misma historia sobre memoria, frontera, identidad y las tradiciones que pasan de una generación a otra.

Cuando el Cucuy deja de ser una historia para asustar a los niños

Yamel Cucuy parte de una idea reconocible para muchas familias latinas: las leyendas que pasan de padres a hijos y que, con el tiempo, adquieren nuevos significados.

La producción recupera figuras del imaginario mexicano y las convierte en parte del recorrido de Yamel. La Llorona, La Mano Peluda, El Viejo del Costal, La Lechuza y El Cucuy aparecen dentro de un universo en el que las historias transmitidas durante generaciones se encuentran con la experiencia de una joven que crece entre distintas culturas.

La propuesta no presenta estas figuras únicamente como criaturas sobrenaturales. Las convierte en parte de una historia sobre memoria, pertenencia y las tradiciones que ayudan a una comunidad a interpretar lo que ocurre a su alrededor.

La obra combina títeres de sombras, actores y una partitura original de Paul Piñón, que incorpora percusión indígena y guitarra folklórica. La producción se desarrolla en inglés y español y cuenta con sobretítulos en ambos idiomas.

La historia de Yamel ocurre entre dos mundos

El argumento coloca a la protagonista en una situación particularmente compleja: Yamel es perseguida por agentes de inmigración mientras las figuras del folklore mexicano aparecen en su recorrido.

La compañía describe la historia como un viaje en el que la protagonista debe descubrir recursos propios y familiares para avanzar. La frontera funciona dentro de la obra tanto como espacio físico como elemento central de la experiencia de Yamel.

Ese planteamiento coloca las leyendas tradicionales junto a una experiencia contemporánea. Las criaturas que durante generaciones formaron parte de los relatos familiares aparecen ahora alrededor de una adolescente que intenta encontrar su camino.

La obra fue creada por Indigo Rael, Caroline Reck y Gricelda Silva, con textos adicionales de Jesús I. Valles y Connor Hopkins. Reck también está a cargo de la dirección.

De Austin a Los Ángeles

Yamel Cucuy nació en Austin, Texas, dentro de Glass Half Full Theatre, compañía especializada en producciones originales que combinan seres humanos y títeres y que trabaja con comunidades latinas y temas sociales.

La producción ya había pasado por Los Ángeles como parte del festival Encuentro de Latino Theater Company en 2024. Ahora regresa para una temporada completa durante octubre y los primeros días de noviembre.

El elenco está integrado por Diana Guizado, Gustavo Martínez, Minerva Villa, Zac Carr, Marina DeYoe-Pedraza, Michael Galván y Antonio Medrano, quienes participan en una puesta en escena que mezcla actuación, títeres y teatro de sombras.

¿Cuándo y dónde ver Yamel Cucuy?

Las funciones previas serán el 8 y 9 de octubre a las 8 p.m., con boletos de 10 dólares. La noche de estreno será el sábado 10 de octubre a las 8 p.m.

Después del estreno habrá funciones los jueves, viernes y sábados a las 8 p.m. y domingos a las 2 p.m. hasta el 1 de noviembre. Los jueves tienen un precio de 10 dólares; viernes, sábados y domingos cuestan 48 dólares, mientras que estudiantes, adultos mayores, veteranos y profesores de LAUSD pueden adquirir boletos por 24 dólares con identificación válida.

La función del 31 de octubre, en plena noche de Halloween, forma parte de la temporada.

El espectáculo dura aproximadamente 79 minutos y se presenta en inglés y español, con sobretítulos en ambos idiomas. La producción incluye referencias a agresión sexual, una imagen de un arma, violencia mediante títeres de sombras, lenguaje y muerte.

El escenario será el Los Angeles Theatre Center, ubicado en 514 S. Spring Street, Los Ángeles, California.

Para quienes crecieron escuchando historias sobre El Cucuy, La Llorona o La Lechuza, la propuesta ofrece una nueva lectura de esos personajes: las criaturas de los relatos familiares llegan al escenario angelino para acompañar a una protagonista que atraviesa una experiencia muy distinta a la de las generaciones que le contaron esas historias.

Te puede interesar