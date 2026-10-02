LA Galaxy vs Cruz Azul: dos grandes frente a frente en Los Ángeles

El amistoso reunirá en Carson a dos clubes de gran tradición y a sus aficiones, en una ciudad donde el futbol mexicano y la MLS conviven

‘Toro’ Fernández es duda para enfrentar al Galaxy / Víctor Cruz / AFP

LA Galaxy y Cruz Azul volverán a cruzarse este domingo 4 de octubre en Carson, California, en un amistoso internacional que tiene un ingrediente especial: enfrentará a dos clubes históricos ante una afición acostumbrada a vivir el fútbol como un puente entre México y Estados Unidos.

El escenario será el Dignity Health Sports Park, casa del Galaxy. Para Cruz Azul, el viaje representa una nueva oportunidad de mantener ritmo durante la Fecha FIFA; para el conjunto angelino es una prueba de alto perfil antes de encarar el tramo decisivo de su temporada en la MLS.

Un duelo que ya tiene historia en California

No será la primera vez que ambos equipos se encuentren en el sur de California. Cruz Azul ganó 2-1 el amistoso disputado el 20 de agosto de 2019, mientras que el enfrentamiento más reciente terminó con un empate 1-1 en los 90 minutos durante la Leagues Cup de 2025.

Aquella noche de 2019, el conjunto cementero se impuso 8-7 en una interminable tanda de penales. Además, el partido congregó a más de 24,000 aficionados en el estadio de Carson, una muestra del interés que genera este tipo de cruces en la región.

La historia reciente, por tanto, añade un ingrediente al nuevo encuentro. Cruz Azul llega con el antecedente de haber eliminado al Galaxy en su última visita, mientras el club de Los Ángeles tendrá la posibilidad de reencontrarse con uno de los rivales mexicanos que más atención ha generado en su estadio.

Cómo ver el LA Galaxy vs Cruz Azul que se jugará en Los Ángeles en EE.UU.

Fecha: domingo 4 de septiembre

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Hora: 8:30 p.m. ET / 7:30 p.m. CT / 5:30 p.m. PT

Boletos: disponibles a través de AXS; los precios van de los 70 a los 94 dólares

Transmisión en EE.UU.: TUDN

Streaming: Apple TV

Cruz Azul llega como campeón

La Máquina atraviesa un momento particular. El equipo dirigido por su actual cuerpo técnico utiliza la pausa internacional para conservar ritmo y ajustar detalles antes de regresar a la actividad del Apertura 2026, donde tiene programado un partido contra Pumas el 11 de octubre.

El conjunto celeste llega también con el respaldo de un año exitoso, ya que conquistó el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones. Su palmarés incluye 10 títulos de Liga MX y siete de la Concacaf Champions Cup, una cifra que lo coloca entre los clubes mexicanos con mayor recorrido internacional.

Para la Máquina, el amistoso también forma parte de una agenda de preparación en Estados Unidos. Antes de su visita a Carson, el club enfrentó al América en San Diego, partido que terminó empatado sin goles.

El Galaxy busca respuestas antes del cierre de la MLS

El contexto es diferente para LA Galaxy. El conjunto angelino afronta la recta final de la temporada regular de MLS con la necesidad de encontrar consistencia y acercarse a la pelea por los puestos de playoffs.

El amistoso permitirá al equipo mantener actividad durante la Fecha FIFA y probar combinaciones en un plantel que reúne experiencia internacional y talento procedente de distintos mercados, como Hirving ‘Chucky’ Lozano, Sergi Roberto, Kyōgo Furuhashi y Pablo Ruiz, quienes muy probablemente tengan acción en este encuentro.

El atractivo no se limita a las figuras. El Galaxy es uno de los clubes más reconocidos de la MLS y cuenta con seis títulos de la MLS Cup, mientras Cruz Azul representa una de las instituciones de mayor tradición del fútbol mexicano.

Más que un partido de preparación, LA Galaxy vs Cruz Azul volverá a poner frente a frente dos mundos futbolísticos que comparten una enorme comunidad de aficionados en Estados Unidos. En el sur de California, donde la identidad futbolística mexicana convive desde hace décadas con el crecimiento de la MLS, el encuentro tendrá un escenario particularmente significativo.

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