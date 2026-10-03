El récord que deja Memo Ochoa en la historia del MexTour y que será reconocido en Los Ángeles

El arquero mexicano será reconocido en una ciudad clave para el Tri, donde su trayectoria en Estados Unidos se conecta con la historia del MexTour

Ochoa es el jugador con más partidos en el MexTour / Alfredo Estrella / AFP

Guillermo Ochoa recibirá un homenaje durante el partido México vs Chile que se jugará el próximo 6 de octubre en Los Ángeles, ceremonia que tiene un significado que va más allá de una despedida. El arquero mexicano es el portero con más apariciones en la historia del MexTour, con 38 partidos disputados desde 2003, un registro que explica por qué el reconocimiento tendrá lugar precisamente durante esta gira por Estados Unidos.

El homenaje, denominado “Thank You, Memo”, reconocerá la trayectoria de Ochoa con la Selección Mexicana frente a una afición que lo vio defender el arco del Tri en numerosas ciudades estadounidenses. Su presencia en el MexTour se convirtió en una constante durante más de dos décadas y forma parte de su vínculo con los aficionados mexicanos que viven en Estados Unidos.

38 partidos y más de dos décadas con el Tri

Memo Ochoa comenzó a aparecer en el MexTour durante los primeros años de su carrera con el Tri. Desde entonces, sus participaciones se extendieron por diferentes etapas del equipo nacional y por distintas generaciones de futbolistas.

Con 38 encuentros, el guardameta encabeza el historial de apariciones de un portero en la gira, un dato que no es menor debido a la frecuencia con la que México disputa partidos en Estados Unidos. A diferencia de los torneos oficiales, el MexTour permite al Tri jugar regularmente ante su afición en ciudades estadounidenses, convirtiendo estos encuentros en una parte recurrente del calendario de la selección.

Ochoa comenzó a aparecer en el MexTour durante los primeros años de su carrera con la Selección Mexicana y acumuló partidos en distintas etapas de la gira, manteniéndose como una de las figuras recurrentes del Tri en Estados Unidos. El dato forma parte de un recorrido internacional que también incluye 154 partidos con la selección mexicana, seis Copas del Mundo y dos participaciones olímpicas.

De sus primeros años a la despedida

La relación de Memo Ochoa con el MexTour comenzó cuando todavía era un joven guardameta. Con el paso de los años, pasó de ser una alternativa en la portería a convertirse en uno de los referentes más reconocibles de la Selección Mexicana en Estados Unidos.

Su carrera internacional atravesó cinco ciclos mundialistas y llegó hasta el Mundial de 2026. También representó a México en los Juegos Olímpicos y formó parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020.

Precisamente por esa trayectoria, la ceremonia en el Memorial Coliseum tendrá un elemento adicional, con el encendido del pebetero olímpico, una referencia a su historia con México en los Juegos Olímpicos.

Las actuaciones de Ochoa que marcaron su carrera en el MexTour

En el México vs Colombia de 2010, celebrado en el entonces Sun Life Stadium de Miami, Florida, el conjunto mexicano cayó 2-1 ante Colombia. Ochoa fue titular en la portería del Tri y se convirtió en una vitrina para el guardameta mexicano, ya que atajó un penal a Radamel Falcao y desvió varios remates con sello de gol de Jackson Martínez

En el México vs Chile de 2011, disputado en el antiguo McAfee Coliseum de Oakland, California, el Tri consiguió una victoria por 1-0 ante el conjunto sudamericano. El encuentro formó parte de la actividad de México en Estados Unidos y tuvo como protagonista a una generación chilena en la que destacaban jugadores como Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Memo fue el arquero mexicano en ese encuentro y contribuyó a que el equipo mantuviera su ventaja hasta el final.

En el México vs Gales de 2018, disputado en el Rose Bowl de Pasadena, California, las selecciones empataron 0-0 ante más de 80,000 aficionados. Ochoa fue titular y mantuvo su portería sin goles en uno de los últimos partidos de preparación de México antes del Mundial de Rusia 2018. Semanas después, el arquero tuvo una participación destacada en la Copa del Mundo, donde México avanzó hasta los octavos de final.

Es por eso que los 38 partidos del MexTour ocupan un lugar central en el homenaje. Ochoa será reconocido en una de las plazas más importantes para la afición mexicana en Estados Unidos y dentro de la gira en la que dejó el récord de ser el guardameta con más apariciones en el recorrido del Tri por este país.

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