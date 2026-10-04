Cowboys vs Texans: dos formas de conquistar al aficionado mexicano de la NFL

El duelo de este domingo recuerda el primer partido de Houston en la NFL y enfrenta dos maneras de construir una afición.

KaVontae Turpin | MAURO PIMENTEL / AFP

Hay partidos de la NFL que cuentan una historia antes de que comience el juego. El Cowboys vs Texans de este domingo pertenece a esa categoría. Houston recibe a Dallas en la cuarta semana de la temporada 2026, justo cuando los Texans celebran sus 25 años como franquicia. El encuentro también recupera un episodio fundamental de su historia: el 8 de septiembre de 2002, los Texans disputaron su primer partido de temporada regular precisamente contra los Cowboys y ganaron 19-10 en el entonces Reliant Stadium.

Para los aficionados mexicanos hay, además, una historia más amplia detrás de ese duelo. Dallas y Houston tienen actualmente derechos para desarrollar su mercado internacional en México dentro del Global Markets Program de la NFL. El programa permite a los clubes realizar actividades de promoción, conectar con aficionados y desarrollar oportunidades comerciales y de futbol americano juvenil en los mercados asignados. En 2026, México tiene derechos asignados a nueve franquicias, entre ellas Cowboys y Texans.

La diferencia está en el punto de partida. Dallas comenzó a construir esa relación mucho antes de que existiera el actual modelo de expansión internacional; Houston tuvo que crear una identidad propia desde 2002. El partido del domingo permite observar qué ocurre cuando dos franquicias del mismo estado buscan consolidar su relación con México desde historias completamente distintas.

MÁS INFORMACIÓN: Una intercepción a Mahomes impulsa a Jacob Rodríguez hacia el Novato del Año

Dallas llegó primero

La relación de los Cowboys con México se remonta a 1960, cuando sus partidos comenzaron a tener presencia habitual en las transmisiones del país. La propia organización recuerda que fue el primer equipo de la NFL en transmitir sus partidos en español.

Después llegaron los partidos en territorio mexicano. Dallas ha disputado cuatro encuentros de pretemporada en México: tres en Ciudad de México y uno en Monterrey. El más recordado ocurrió el 15 de agosto de 1994, cuando 112,376 personas llenaron el Estadio Azteca para ver a los Cowboys frente a los Houston Oilers. Esa cifra sigue apareciendo en los registros oficiales de la NFL como la mayor asistencia a un partido de la liga.

Para entonces, Dallas ya tenía algo que Houston todavía no podía construir: varias generaciones de aficionados familiarizadas con el equipo. La televisión, la radio, las figuras de los Cowboys y sus visitas a México habían convertido la relación en una costumbre deportiva.

En diciembre de 2021, la NFL otorgó oficialmente a Dallas los derechos para desarrollar su mercado en México. La organización señaló entonces que el país constituía su principal base internacional de aficionados y anunció planes para realizar eventos presenciales, colaborar con clubes de seguidores, impulsar oportunidades para practicar futbol americano y desarrollar contenido local.

Houston tuvo que construir su propia historia

Los Texans no podían competir con esa historia porque, sencillamente, todavía no existían cuando Dallas comenzó a construirla. Houston recibió la franquicia número 32 de la NFL en 1999 y comenzó a jugar en 2002. Su primer partido de temporada regular fue justamente contra Dallas y terminó con una victoria de 19-10 para los Texans.

Pero la juventud de la franquicia no significa ausencia de raíces mexicanas. Cuando Houston recibió en 2021 los derechos para desarrollar su mercado en México, la organización explicó que el país ya representaba su mayor base de aficionados internacionales y que durante más de 16 años había realizado actividades de promoción, visitas y programas de futbol americano juvenil relacionados con México.

Una de las herramientas de esa estrategia es Somos Texans, una plataforma que reúne contenido en español, concursos, eventos, historias de aficionados y actividades relacionadas con México. El propio equipo mantiene una sección específica para su comunidad mexicana y documenta encuentros de sus clubes de aficionados en el país.

La existencia de un Somos Texans Mexico Fan Club muestra la diferencia entre transmitir partidos y construir una comunidad alrededor de ellos. La organización también ha llevado aficionados mexicanos a Houston para actividades como el Draft Party y ha desarrollado watch parties y otras experiencias para seguidores en México.

MÁS INFORMACIÓN: Los mariachis del himno en el Monday Night reciben comentarios racistas y la polémica llega al Senado

Dos caminos para construir una afición

La diferencia entre las dos franquicias aparece con claridad en sus herramientas de relación con México.

Dallas parte de una historia acumulada. Su estrategia actual se apoya en una marca que lleva décadas instalada en el imaginario deportivo mexicano, pero también en programas de alcance comunitario, contenido en español, clubes de aficionados y actividades dirigidas a jóvenes. Los Cowboys mantienen, además, una celebración del Hispanic Heritage Month que realizan desde 2006.

Houston necesita convertir una relación relativamente joven en una tradición. Su apuesta pasa por crear espacios específicos para los aficionados hispanos, mantener contenido en español y generar experiencias que permitan que los seguidores mexicanos se reconozcan como parte de una comunidad más amplia.

El propio mercado de la NFL también cambió. El Global Markets Program, lanzado en 2022, permite que los equipos desarrollen estrategias de largo plazo en territorios internacionales. Para 2026, los 32 clubes de la liga participan en el programa y los derechos abarcan 22 mercados internacionales. México es uno de ellos.

Eso significa que la competencia internacional dejó de depender únicamente de las transmisiones. Ahora una franquicia puede tener presencia física, contenido local, actividades juveniles, clubes de aficionados y acuerdos comerciales en el país que considera estratégico.

El partido vuelve al origen

El contexto hace que el juego de este domingo tenga un significado particular para Houston. Los Texans celebran su 25ª temporada y reciben a Dallas en un partido que recuerda precisamente aquel primer encuentro de 2002. La organización ha recuperado para su celebración de aniversario a figuras y momentos de aquella temporada inaugural.

Hace 24 años, Houston comenzó su historia derrotando a Dallas. Billy Miller atrapó el primer touchdown en la historia de los Texans, un pase de 19 yardas de David Carr durante aquella primera serie ofensiva. El partido terminó 19-10 y reunió a 69,604 espectadores en el Reliant Stadium.

La serie llega ahora a otro capítulo. Los Texans y los Cowboys tienen cuatro victorias cada uno en sus enfrentamientos, de acuerdo con la información publicada por Houston antes del encuentro.

El partido está programado para el domingo 4 de octubre a las 10:00 a.m. PT, 12:00 p.m. CT, 1:00 p.m. ET, en Houston. La transmisión nacional será por FOX; los Texans también tienen transmisión de radio en español a través de Mega 101 FM.

Una afición también se construye

La historia de Cowboys y Texans en México permite mirar la internacionalización de la NFL desde otro lugar.

Dallas demuestra lo que puede producir una relación iniciada hace más de seis décadas, cuando la televisión y la radio eran las principales puertas de entrada para seguir a un equipo estadounidense. Houston representa un modelo mucho más reciente: contenido en español, redes sociales, clubes de aficionados, eventos y programas destinados a convertir seguidores dispersos en una comunidad.

Por eso el Cowboys-Texans del domingo es algo más que un duelo entre dos equipos de Texas. Es el encuentro de dos franquicias que comparten territorio, pero que llegaron a México en momentos diferentes y con herramientas distintas.

Dallas heredó una afición que pasó de una generación a otra. Houston está construyendo la suya.

Y esa diferencia permite entender una transformación más amplia de la NFL: en México ya no basta con transmitir un partido. Las franquicias buscan formar parte de la vida cotidiana de sus aficionados.

Te puede interesar