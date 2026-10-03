Los mariachis del himno en el Monday Night reciben comentarios racistas y la polémica llega al Senado

Mariachi Herencia de México recibió ataques racistas tras tocar el himno de Estados Unidos antes del Bears vs. Eagles.

Mariachi Herencia de Mexico | PAUL MORIGI / GETTY IMAGES VIA AFP

Mariachi Herencia de México, el grupo que interpretó el himno nacional de Estados Unidos antes del Monday Night Football entre Chicago Bears y Philadelphia Eagles, denunció una oleada de comentarios racistas en redes sociales. La actuación formó parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana y representó un momento inédito para el equipo en Soldier Field.

El ensamble de Chicago llevó una versión instrumental de “The Star-Spangled Banner” con los instrumentos tradicionales del mariachi. No hubo letra en español ni cambios en el himno. Aun así, varias publicaciones cuestionaron que una agrupación mexicana tocara una de las piezas más reconocibles de Estados Unidos.

The Mariachi Herencia de México performed the national anthem in Chicago 🎶 pic.twitter.com/6Sv20SBqIr — ESPN (@espn) September 29, 2026

La presentación recibió aplausos en el estadio, pero también abrió una discusión en redes sociales que pronto dejó de centrarse en la música. Parte de los ataques presentó la actuación como una falta de respeto al público estadounidense, pese a que el grupo fue invitado dentro de un evento oficial de la NFL y los Bears dedicado a la comunidad latina.

¿Qué pasó con los mariachis en el Bears vs. Eagles?

Después de la transmisión nacional, varios usuarios publicaron mensajes contra el grupo y contra la decisión de los Bears. Algunos afirmaron que un mariachi no debía interpretar el himno estadounidense. Otros señalaron que la versión era irrespetuosa para el público del país y exigieron que el tema solo se presentara bajo formatos tradicionales.

Los mensajes no se limitaron a una crítica musical. Parte de las reacciones atacó la identidad mexicana de los integrantes y cuestionó su presencia en un evento deportivo estadounidense. Ese tono llevó a integrantes del grupo a describir los comentarios como una “enorme ola de críticas racistas”.

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. En ese contexto, la aparición del grupo tuvo un valor especial para una ciudad donde la cultura mexicana y latina forma parte de la vida diaria, del deporte y de la identidad de muchos aficionados.

La actuación no sustituyó la letra ni modificó la melodía base del himno. El conjunto llevó el tema al lenguaje de sus instrumentos y mantuvo el carácter ceremonial que exige el momento previo al inicio de un juego de NFL.

Respuesta desde el Senado a los ataques racistas

La controversia por los comentarios racistas contra Mariachi Herencia de México trascendió las redes sociales y llegó hasta el Senado de Estados Unidos. El senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, salió en defensa del grupo de Chicago después de que sus integrantes denunciaran una ola de mensajes ofensivos por su interpretación del himno nacional antes del juego entre Bears y Eagles.

Gallego publicó un mensaje dirigido a los músicos y lamentó que enfrentaran este tipo de reacciones. “Siento que estén pasando por esto. Hicieron un trabajo hermoso. Estados Unidos está orgulloso de ustedes y los quiere”, escribió el senador, quien además subrayó que la presentación fue instrumental y no incluyó una adaptación en español de “The Star-Spangled Banner”.

La intervención del legislador confirmó la dimensión que tomó el debate. Lo que comenzó como una reacción contra una actuación previa al Monday Night Football terminó en una discusión nacional sobre el espacio de la cultura latina en eventos masivos de Estados Unidos.

El comunicado de Mariachi Herencia de México

La cantidad de mensajes llevó a Alonso Orozco Jr., integrante de Mariachi Herencia de México, a publicar un comunicado en redes sociales. El músico recordó que el grupo tuvo el honor de interpretar el himno nacional de Estados Unidos durante el partido entre Chicago y Philadelphia.

El mensaje destacó que la experiencia resultó especial para los artistas y que la actuación se hizo con amor, orgullo y respeto por el país que les abrió las puertas. También lamentó que una presentación concebida para honrar un símbolo nacional recibiera ataques vinculados con el origen y la cultura de los músicos.

“Como músicos mexicanos y orgullosos de nuestras raíces, creemos que representar nuestra cultura y, al mismo tiempo, mostrar respeto por los símbolos del país donde trabajamos no debería ser motivo de odio”, expresó Orozco en la publicación difundida tras el partido.

César Maldonado, creador y productor del proyecto, defendió el sentido de la actuación. Según explicó, los 14 jóvenes músicos buscaron tocar “The Star-Spangled Banner” con el mayor respeto y con un alto nivel musical.

La respuesta del grupo dejó claro el punto central. La música de mariachi no compitió con el himno de Estados Unidos ni buscó desplazar su significado. La interpretación presentó una tradición musical profundamente arraigada en comunidades latinas del país dentro de uno de los escenarios deportivos más vistos de la NFL.

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