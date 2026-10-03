Natalia Silva va por el cinturón en UFC 332: la historia detrás de su gran oportunidad

Este sábado enfrentará a Wang Cong por el título mosca femenino vacante, en una cartelera que también marca un cambio histórico en la distribución de UFC en Estados Unidos.

N. Silva | Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Natalia Silva está a una pelea de convertirse en campeona de UFC. La brasileña enfrentará este sábado 3 de octubre a la china Wang Cong por el título mosca femenino vacante, en el combate estelar de UFC 332 en el Delta Center de Salt Lake City. UFC presenta a Silva como la número uno de la división y a Cong como la número ocho.

La oportunidad es el resultado de una trayectoria que ha tomado años. Silva tiene récord profesional de 20-5-1, permanece invicta en UFC desde su debut en junio de 2022 y acumula 14 triunfos consecutivos. En sus tres combates más recientes derrotó a tres excampeonas de UFC: Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas.

El combate también ocurre en un momento de transformación para UFC en Estados Unidos. La cartelera principal de UFC 332 será transmitida simultáneamente por CBS y Paramount+, en lo que UFC y Paramount+ presentan como la primera vez que una cartelera principal completa de un evento numerado de la organización llega a CBS.

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El cinturón cambió de manos antes de llegar a Silva

El título mosca femenino quedó vacante después de que Valentina Shevchenko informara a UFC que no podría competir durante al menos un año. La organización mantuvo la fecha de UFC 332 y colocó a Silva y Wang Cong por el campeonato.

Para Silva, el escenario representa la posibilidad de convertir una larga trayectoria como contendiente en su primer campeonato dentro de UFC. La brasileña llegó a la organización en 2022 y desde entonces ganó sus ocho combates, una racha que incluye triunfos sobre Jasmine Jasudavicius, Tereza Bleda, Victoria Leonardo, Andrea Lee, Viviane Araujo, Jéssica Andrade, Alexa Grasso y Rose Namajunas.

Sus tres victorias más recientes tienen un significado particular. Andrade, Grasso y Namajunas habían sido campeonas de UFC, por lo que Silva llega a la pelea por el título después de enfrentarse consecutivamente con algunas de las figuras más reconocidas de la categoría.

Catorce victorias que explican la oportunidad

La racha actual de Silva comenzó antes de su llegada a UFC. La organización registra 14 victorias consecutivas y señala que la brasileña se convirtió en una de las principales contendientes de la división después de construir un recorrido sin derrotas dentro del Octágono.

Su historia con los deportes de combate comenzó de manera distinta a la de muchas peleadoras profesionales. Silva empezó a practicar taekwondo a los 16 años, en 2013, dentro de un programa social para jóvenes de bajos recursos. Posteriormente incorporó el jiu-jitsu y comenzó su carrera profesional en las artes marciales mixtas.

Su debut en UFC llegó el 18 de junio de 2022, después de una etapa marcada por lesiones. En el perfil oficial de UFC, Silva recuerda que originalmente estaba programada para debutar en enero de 2021, pero sufrió una fractura en un brazo durante un entrenamiento. Después de recuperarse volvió a lesionarse el mismo brazo y posteriormente sufrió una fractura de nariz.

Wang Cong plantea un problema diferente

Wang Cong llega a Salt Lake City con récord de 10-1 y cuatro victorias consecutivas dentro de UFC. Su llegada al combate por el campeonato representa un recorrido diferente al de Silva, pero también está respaldada por una racha reciente de resultados positivos.

La china es reconocida por su striking y comenzó su trayectoria en UFC con un nocaut ante Victoria Leonardo en apenas un minuto, uno de los nocauts más rápidos en la historia de la división mosca femenina de la organización.

Los números también muestran dos estilos diferentes. UFC registra para Silva un 90% de defensa de derribos, mientras que su promedio es de 4.81 golpes significativos conectados por minuto. Wang llega con un perfil centrado en el intercambio de golpes, lo que convierte el enfrentamiento en un contraste de estilos además de una pelea por el campeonato.

Las dos tendrán además su primera pelea estelar en UFC y disputarán cinco rounds por el campeonato.

UFC cambia la forma de ver sus grandes eventos en Estados Unidos

UFC 332 representa también un cambio importante para la audiencia estadounidense. La cartelera principal comenzará a las 8 p. m. ET y estará disponible tanto en CBS como en Paramount+. UFC y Paramount+ identifican esta transmisión como la primera cartelera principal completa de un evento numerado de UFC que se emite simultáneamente por la televisión abierta de CBS y la plataforma de streaming.

La modificación forma parte del nuevo esquema de distribución de UFC en Estados Unidos. Para esta cartelera, los primeros preliminares comenzarán a las 4 p. m. ET, los preliminares a las 6 p. m. ET y la cartelera principal a las 8 p. m. ET.

Para la audiencia latina en Estados Unidos, el cambio significa que el combate estelar de Silva y Wang estará disponible en televisión abierta a través de CBS, además de Paramount+, algo que distingue a UFC 332 de la distribución tradicional de los grandes eventos numerados.

Dónde y a qué hora ver UFC 332 en Estados Unidos

Primeros preliminares: 4 p. m. ET / 3 p. m. CT / 2 p. m. MT / 1 p. m. PT, por Paramount+ y UFC Fight Pass.

Preliminares: 6 p. m. ET / 5 p. m. CT / 4 p. m. MT / 3 p. m. PT, por Paramount+.

Cartelera principal: 8 p. m. ET / 7 p. m. CT / 6 p. m. MT / 5 p. m. PT, por CBS y Paramount+.

Una oportunidad construida durante años

Silva llega a UFC 332 sin necesidad de presentar esta pelea como un salto inesperado. Su récord profesional, sus ocho victorias dentro de UFC y la racha de 14 triunfos consecutivos explican por qué terminó en la pelea por el campeonato.

El reto ahora es diferente: Wang Cong representa una rival que llega con cuatro victorias consecutivas y un estilo basado en el golpeo, mientras Silva buscará prolongar una racha que comenzó mucho antes de que apareciera esta oportunidad.

Este sábado, en Salt Lake City, la brasileña tendrá la posibilidad de convertir ocho victorias consecutivas dentro de UFC y 14 triunfos profesionales en fila en algo que todavía falta en su trayectoria: el cinturón de campeona.

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