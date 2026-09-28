El videojuego se estrena el 19 de noviembre y contará con dos versiones: una estándar y la ‘Ultimate Edition’

GTA 6 será lanzado para PS5 y Xbox Series X/S. Foto: Miguel Lagoa / Shutterstock

Para la compañía Rockstar Games, Grand Thef Auto VI (GTA 6) no solo representa la continuación de la saga con un rediseño gráfico y una nueva historia. La realidad es que también obtendrá los resultados de una estrategia construida durante años y basada en la expectativa.

El videojuego llega al mercado estadounidense el próximo 19 de noviembre y podría convertirse en uno de los ejemplares más vendidos de la historia. O al menos eso se estima.

Superar lo que entregó GTA 5 es complicado, considerando que por primera vez ofreció una historia entrelazada por tres personajes, cada uno con una personalidad, estilo de vida y origen muy diferente. Para los jugadores, en aquella época (2013) la experiencia fue inmejorable.

¿Por qué GTA 6 podría ser el videojuego más vendido de la historia?

Aunque hay varias claves detrás de toda la expectativa creada, la estrategia principal se basó en no presentar información sobre GTA 6 con la frecuencia habitual que tuvieron las ediciones anteriores.

El primer tráiler apareció en diciembre de 2023, el segundo llegó en mayo de 2025 y el siguiente gran material promocional (‘Grand Theft Auto VI: An Extended Look’) apareció en agosto de este año, sumándole además otra apuesta que sorprendió a muchos: fue lanzado a través de Netflix.

Take-Two, matriz de Rockstar Games, informó que el primer tráiler superó los 93 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas, mientras que el segundo alcanzó más de 475 millones de visualizaciones en 24 horas al sumar plataformas, convirtiéndose en ese momento en el mayor lanzamiento de un video de este tipo.

En este sentido, la estrategia no fue inundar las redes sociales con contenido diario, como posiblemente está ocrriendo con el remake de Zelda: Ocarina of Time para la Switch 2. Al contrario, cada aparición de GTA 6 se convirtió en material para medios, creadores de contenido y millones de jugadores.

El salto de GTA 5 a GTA 6 tardó 13 años

Take-Two también reportó que GTA 5 acumula casi 230 millones de unidades vendidas. Además, llegó a tres generaciones de consolas, algo que amplió considerablemente su vida comercial.

Lejos de aburrir con la historia de ‘Michael’, ‘Franklin’ y ‘Trevor’, Rockstar consiguió algo poco frecuente: mantener vigente un producto durante más de una década y prácticamente durante toda una generación de jugadores. Y aprovechó todo ese tiempo para desarrollar el siguiente capítulo.

Bien podríamos decir que el éxito de GTA 5 fue la primera ventaja con la que contó el nuevo GTA 6.

Por si fuese poco, fue lanzado GTA Online. La versión multijugador recibió actualizaciones durante años y permitió que millones de usuarios continuaran dentro del universo de la franquicia mientras esperaban la nueva historia.

Prácticamente, Rockstar fue enganchando más a los fans, de modo que ahora el GTA 6 crease una expectativa total argumentada en los éxitos más recientes.

Y el 27 de agosto de 2026, la compañía añadió una nueva pieza a la campaña: ‘Grand Theft Auto VI: An Extended Look’ se estrenó mundialmente en Netflix.

Rockstar también está monetizando la expectativa

Y una estrategia más, que no está vinculada a los trailers. Rockstar y Take-Two abrieron los pedidos anticipados el 25 de junio de 2026, varios meses antes del lanzamiento. La edición estándar cuesta $79.99 dólares, mientras que la ‘Ultimate Edition’ tiene un precio de $99.99 dólares.

La compañía también ofrece incentivos vinculados a la preventa, como el ‘Vintage Vice City Pack’ y, para determinadas compras digitales, un mes de GTA+. Todos estos componentes van aumentando la expectativa tipo: ¿qué ofrece cada edición?

Otro detalle es que la versión física del videojuego estándar no incluye un disco. Rockstar confirmó que la caja contendrá un código de descarga. La compañía mantiene así una presentación física para quienes quieran comprar el producto en tiendas, pero la instalación se realiza digitalmente.

Y ante la pregunta sobre si GTA 6 superará a GTA 5, la realidad es que ya comenzó a superarle. Aquel videojuego necesitó años para alcanzar sus actuales cifras, mientras que la nueva edición parte de una comunidad mundial que lleva más de una década aumentando números.

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