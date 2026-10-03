Colombia tiene una segunda selección repartida entre México y Estados Unidos

Tras perder 1-0 ante Paraguay, Colombia prepara su amistoso en Miami mientras Lorenzo evalúa convocados de la Liga MX y el fútbol norteamericano.

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Colombia empató 1-1 ante México el 26 de septiembre en Baltimore y perdió 1-0 frente a Paraguay el 2 de octubre en Nueva Jersey. El gol de Hugo Adrián Benítez al minuto 56 definió el segundo encuentro, en el que Néstor Lorenzo modificó su alineación y dio entrada a futbolistas que buscaban ganarse un lugar en el nuevo ciclo de la selección. Entre los convocados hay cuatro jugadores de la Liga MX y un defensor del Vancouver Whitecaps, equipo de la MLS.

La convocatoria conecta a Colombia con dos mercados norteamericanos. Kevin Mier, de Cruz Azul; Álvaro Angulo, de Pumas UNAM; Daniel Arcila, de León; y Óscar Perea, del América, forman el grupo procedente de la Liga MX. Édier Ocampo, del Vancouver Whitecaps, completa la representación de futbolistas que compiten en la MLS.

Lorenzo ya comenzó a repartir minutos. Ante México, Angulo apareció en la alineación titular de Colombia. Contra Paraguay, el lateral de Pumas volvió a iniciar el partido y fue sustituido en el descanso. Ocampo, por su parte, fue titular ante Paraguay y jugó hasta el minuto 82. En ese encuentro, Mier, Arcila y Perea no aparecieron en la alineación colombiana ni en los cambios registrados.

¿Dónde y cuándo ver Colombia vs. Perú?

Colombia cerrará esta fecha FIFA ante Perú. El partido se disputará el martes 6 de octubre en el Nu Stadium de Miami, Florida, en el tercer y último amistoso de la Tricolor durante esta ventana internacional.

El partido comenzará a las 7:30 p. m. ET en Estados Unidos. El horario corresponde a las 6:30 p. m. CT, 5:30 p. m. MT y 4:30 p. m. PT, por lo que los aficionados colombianos y latinoamericanos podrán seguir el encuentro desde distintas zonas del país.

La transmisión estará disponible por pago por evento. Fanatiz tiene confirmado el partido para Estados Unidos y Canadá mediante su modalidad PPV. También aparece disponible en Fubo Pay Per View 1.

La Liga MX: cuatro convocados con recorridos distintos

Kevin Mier: titular en Cruz Azul, suplente en Colombia. El arquero colombiano llegó a la concentración después de competir con Cruz Azul en el Apertura 2026. Los registros de la temporada disponibles antes de la fecha FIFA lo muestran con diez apariciones en Liga MX, todas como titular, y 900 minutos disputados en los partidos contabilizados hasta septiembre. En la selección, sin embargo, no fue elegido en el once inicial ante México ni ante Paraguay. Frente a los paraguayos, Lorenzo utilizó a Aldair Quintana en la portería.

Álvaro Angulo: el jugador de Liga MX con más continuidad en esta ventana. El lateral de Pumas regresó a una convocatoria de Colombia después de haber sido considerado por Lorenzo en tres llamados durante 2025, en los que jugó contra Venezuela, México y Nueva Zelanda. Pumas informó que Angulo acumulaba 306 minutos en el Apertura 2026 y otros 244 minutos en los tres partidos del equipo en la Leagues Cup, donde marcó ante Columbus Crew. En esta fecha FIFA fue titular contra México y Paraguay; ante los paraguayos salió al descanso.

Daniel Arcila: una oportunidad internacional todavía sin minutos. El jugador de León fue incluido en la convocatoria de 26 futbolistas para los tres amistosos, pero no apareció en el once inicial ni en los cambios registrados del partido contra Paraguay. Su presencia en la lista amplía las opciones ofensivas que Lorenzo puede observar, aunque su participación con la selección mayor en esta ventana todavía está pendiente de confirmación mediante minutos de juego.

Óscar Perea: convocado por Colombia y en competencia con el América. El atacante del Club América también forma parte de la lista de Lorenzo, pero no apareció entre los titulares ni en los cambios registrados ante Paraguay. Su convocatoria confirma que el cuerpo técnico lo considera dentro del grupo que evalúa en esta fecha FIFA; no obstante, su presencia en la lista no equivale a participación efectiva en los partidos. El encuentro ante Perú será la última oportunidad de esta ventana para que pueda sumar minutos, si el seleccionador decide utilizarlo.

Édier Ocampo: la MLS ya tiene un representante utilizado por Lorenzo

Ocampo pasó de suplente a titular en dos partidos. El lateral derecho del Vancouver Whitecaps recibió su primera convocatoria con la selección mayor de Colombia en septiembre de 2026. Antes había representado al país en categorías juveniles, incluido el Mundial Sub-20 de 2023. Su club informó que en 2026 había acumulado 33 apariciones en todas las competiciones, con 30 titularidades, dos goles y ocho asistencias, cifras que reflejaban su participación ofensiva antes de la concentración internacional.

Su rendimiento en el club se tradujo en una oportunidad con la selección. Ocampo fue suplente ante México, pero comenzó como titular frente a Paraguay y jugó hasta el minuto 82, cuando fue sustituido por Daniel Muñoz. En ese partido, Colombia perdió 1-0. Para Ocampo, la fecha FIFA representa el primer paso en la selección mayor; para Lorenzo, la posibilidad de observar a un defensor que llega desde la MLS con continuidad en su club.

Vancouver compite en la MLS, aunque su sede está en Canadá. La distinción importa para una nota dirigida a los aficionados colombianos en Estados Unidos: la liga incluye equipos estadounidenses y canadienses. Por tanto, Ocampo representa a un futbolista de la MLS, pero no a un club asentado en territorio estadounidense.

Santiago Moreno: otro colombiano en la MLS, fuera de esta convocatoria

La presencia colombiana en la MLS va más allá de los seleccionados. Santiago Moreno, delantero de FC Dallas, no fue incluido en esta convocatoria. El club texano anunció en marzo de 2026 su incorporación a préstamo desde Fluminense hasta el final de la temporada de la MLS, con una opción para completar su traspaso. Moreno regresó así a una competencia en la que ya había jugado con Portland Timbers.

Su caso amplía el mapa de futbolistas colombianos en Norteamérica. A diferencia de Ocampo, Moreno no participa en esta fecha FIFA con Colombia. Su trayectoria, sin embargo, ilustra cómo la MLS también funciona como destino para jugadores colombianos que buscan continuidad y proyección en el futbol profesional. Conviene distinguir entre los futbolistas convocados por Lorenzo y quienes militan en la liga, pero permanecen fuera de la selección en esta ventana.

La última oportunidad antes de volver a sus clubes

El partido contra Perú puede cambiar el balance de minutos. Colombia llegará al tercer amistoso después de empatar con México y perder ante Paraguay. Angulo y Ocampo ya tuvieron participación, mientras Mier, Arcila y Perea siguen a la espera de una oportunidad en los partidos de esta ventana. La alineación que elija Lorenzo en Miami permitirá conocer si amplía la rotación o mantiene parte de las decisiones de los dos encuentros anteriores.

La conexión entre Colombia, la Liga MX y la MLS no se limita a una convocatoria. Cuatro futbolistas de la liga mexicana y un representante de la MLS canadiense forman parte del grupo que Lorenzo evalúa, mientras otros colombianos como Santiago Moreno compiten en Norteamérica sin estar en la lista. Esa distribución ofrece a los aficionados colombianos que viven en Estados Unidos más puntos de contacto con sus futbolistas durante la temporada, tanto en los clubes como con la selección nacional.

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