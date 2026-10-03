Karim López: de Hermosillo a la NBA, el viaje de un mexicano que empezó a los 14 años

Karim López está a días de comenzar su primera temporada en la NBA con los Memphis Grizzlies después de convertirse en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft.

Karim López | Grant Burke / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Hay momentos en los que una carrera deportiva cambia de dimensión con una sola llamada. Para Karim López ocurrió el 23 de junio de 2026, cuando los Detroit Pistons utilizaron la selección número 21 del Draft de la NBA para elegir al mexicano nacido en Hermosillo. Al día siguiente, Detroit acordó enviar sus derechos a los Memphis Grizzlies como parte de un intercambio que también involucró otras selecciones. López se convirtió así en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA.

Pero la historia realmente había comenzado mucho antes, cuando todavía era un adolescente en Sonora. A los 14 años dejó México para continuar su desarrollo en España con el Joventut Badalona. Después pasó dos temporadas con los New Zealand Breakers, en la NBL australiana, dentro del programa Next Stars.

Ahora tiene 19 años y pertenece a los Memphis Grizzlies. Utiliza el número 35 y aparece registrado por la NBA con 6 pies 8 pulgadas y 210 libras; durante el Draft Combine fue medido con 222 libras.

¿Cuándo y dónde podría debutar Karim López con los Memphis Grizzlies?

La primera oportunidad de verlo con Memphis en esta pretemporada llegará el lunes 5 de octubre, cuando los Grizzlies visiten a los Atlanta Hawks en el State Farm Arena. El partido comenzará a las 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT, 5:00 p. m. MT y 4:00 p. m. PT. Después Memphis enfrentará a Orlando el 7 de octubre, a Chicago el 9 y a Charlotte el 16.

El primer partido oficial de la temporada regular de Memphis será el 21 de octubre, contra el Utah Jazz en el FedExForum, a las 8:00 p. m. ET. Esa será la primera fecha en la que López podría disputar un partido oficial de temporada regular, siempre que forme parte del roster activo y el cuerpo técnico decida utilizarlo.

López ya tuvo actividad con Memphis durante la Summer League. El mexicano jugó el 16 de julio contra Atlanta, después de perderse algunos partidos por una lesión en el isquiotibial izquierdo.

El camino comenzó en Hermosillo

López nació en Hermosillo, Sonora, el 12 de abril de 2007. Su padre, Jesús Hiram López, jugó para la selección mexicana, y Karim creció en México antes de salir del país para continuar su formación profesional.

A los 14 años dejó Hermosillo para incorporarse al Joventut Badalona. Su primera temporada documentada con el equipo español fue la 2023-24, cuando tuvo cuatro apariciones con el conjunto de Liga Endesa. En esos partidos jugó un total de 5:44 minutos y anotó dos puntos.

No fue un salto directo hacia la NBA. Fue un proceso de varios años en distintos países y sistemas de formación.

En México también comenzó a construir su trayectoria internacional. En 2022 fue parte de la selección que ganó la medalla de bronce en el Centrobasket Sub-15. Un año después disputó el Campeonato FIBA Américas Sub-16, torneo en el que promedió 20.5 puntos y 12.2 rebotes por partido.

2024: España, la selección mexicana y el salto a Nueva Zelanda

El año 2024 fue un punto de inflexión. Mientras todavía pertenecía al Joventut, López fue incluido por México en el Torneo de Clasificación Olímpica de FIBA en Puerto Rico. Con 17 años, disputó tres partidos y terminó el torneo con promedios de 5.7 puntos, 3.3 rebotes y 0.7 asistencias.

Ese torneo fue importante por otra razón: López ya estaba compitiendo con la selección mayor mientras todavía se encontraba en las primeras etapas de su carrera profesional.

Después de esa experiencia llegó el cambio de país. Para la temporada 2024-25, López se incorporó a los New Zealand Breakers como parte del programa Next Stars de la NBL. La liga señala que permaneció con el equipo durante las temporadas 2024-25 y 2025-26.

Así comenzó la etapa que terminaría acercándolo directamente al Draft de la NBA.

Nueva Zelanda fue el puente hacia la NBA

López pasó dos temporadas con los New Zealand Breakers. La primera le permitió adaptarse al basquetbol profesional de la NBL; la segunda terminó de colocarlo entre los prospectos internacionales de mayor interés para el Draft de 2026.

Durante la temporada 2025-26 disputó 30 partidos y promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes, 1.9 asistencias, 1.2 robos y 1.0 bloqueo, con 49 por ciento de efectividad en tiros de campo. También ayudó a los Breakers a ganar la primera NBL Ignite Cup.

Su producción tuvo además un significado histórico dentro del programa Next Stars. En su segunda temporada con los Breakers, López anotó 358 puntos, la mayor cantidad en una temporada para un jugador elegible para el Draft dentro de la historia del programa, superando registros de jugadores como LaMelo Ball, Josh Giddey y Alex Sarr.

En mayo de 2026 llegó el siguiente escalón: el Draft Combine de la NBA en Chicago. López fue uno de los jugadores internacionales invitados y sus mediciones físicas reforzaron su perfil como prospecto. El registro del Draft lo coloca en 6 pies 8 pulgadas y 222 libras.

Para entonces, el recorrido ya estaba definido: México, España y Nueva Zelanda habían sido las tres etapas que lo habían llevado hasta el proceso de selección de la NBA.

El 23 de junio cambió la historia

El 23 de junio de 2026 llegó el momento que había perseguido desde que salió de México.

Los Detroit Pistons seleccionaron a López con el número 21 de la primera ronda. Al día siguiente, los Grizzlies adquirieron sus derechos en un intercambio con Detroit. Memphis recibió la selección número 21 y cinco futuras selecciones de segunda ronda, mientras Detroit obtuvo la selección número 17.

La elección tuvo una dimensión histórica concreta.

López se convirtió en el primer jugador nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA. Antes de él, Eduardo Nájera había sido el mexicano nacido en México seleccionado más alto, en el puesto 38 del Draft de 2000.

La diferencia también define el camino que siguió López.

No llegó a la NBA después de una carrera universitaria en Estados Unidos. Llegó después de competir profesionalmente en España y, durante dos temporadas, en la NBL australiana.

El verano tuvo un contratiempo

Después del Draft comenzó inmediatamente la adaptación a Memphis, pero el verano no siguió completamente el plan previsto. López sufrió una lesión en el isquiotibial que limitó su participación en la Summer League. Memphis informó que no estaría disponible para algunos partidos de julio, antes de que pudiera regresar a la cancha el 16 de julio ante Atlanta.

Ese regreso no significó que pudiera completar toda la Summer League. El 18 de julio apareció como inactivo y tampoco estuvo disponible para el partido por el campeonato del 19 de julio. La lesión convirtió las semanas siguientes en una etapa de recuperación y preparación más que de competencia.

A finales de septiembre, López volvió a concentrarse plenamente en Memphis. Participó en el Media Day y posteriormente comenzó el training camp de los Grizzlies. El propio jugador aseguró durante el Media Day que estaba recuperado al 100 por ciento de la lesión.

Memphis es el siguiente desafío

Ya hizo historia en el Draft. Ahora comienza la adaptación al baloncesto de la NBA.

López tiene contrato con Memphis y forma parte del grupo de jóvenes que la organización está desarrollando, pero la competencia interna será una parte importante de sus primeros meses.

El training camp permitió al cuerpo técnico trabajar con él después de un verano interrumpido por la lesión y evaluar cómo puede trasladar a la NBA las características que mostró durante sus dos temporadas en Nueva Zelanda.

La pretemporada también será su primer periodo completo de trabajo con el equipo desde su llegada a Memphis.

Para López, el reto inmediato es adaptarse al ritmo, la exigencia física y las responsabilidades tácticas de una plantilla NBA.

El mexicano que también quiere encontrar a su gente en Memphis

Hay otra parte de esta historia relevante para los aficionados latinos que viven en Estados Unidos.

López llegó a Memphis después de haber pasado varios años fuera de México. Su formación profesional se desarrolló primero en España y después en Nueva Zelanda. Ahora comienza una etapa diferente, dentro de una organización NBA y frente a una comunidad mexicana y latina que puede seguir su recorrido desde Tennessee.

Durante su llegada a Memphis, el mexicano habló de su interés en conectar con la comunidad hispana de la ciudad y de que los aficionados latinos vayan a verlo jugar.

La conexión tiene una dimensión particular. López salió de Hermosillo cuando todavía tenía 14 años. Desde entonces, cada cambio de país significó también una nueva adaptación: primero al sistema de formación español, después al basquetbol profesional de la NBL y ahora a la NBA.

El siguiente capítulo

La selección número 21 del Draft convirtió a López en una figura histórica para el basquetbol mexicano, pero también puso en marcha una etapa completamente distinta de su carrera.

Ya no se trata de demostrar que puede competir contra jugadores profesionales en Nueva Zelanda ni de convencer a los equipos de la NBA de que tiene potencial. Ahora debe adaptarse al ritmo de una plantilla NBA, asimilar un sistema nuevo y competir por oportunidades dentro de Memphis.

El verano le dejó una interrupción por lesión. Septiembre significó el regreso al trabajo colectivo. Octubre representa ahora el inicio de la competencia con los Grizzlies.

El viaje comenzó en Hermosillo, continuó en Badalona y pasó por Nueva Zelanda antes de llevarlo a Memphis. A los 19 años, Karim López está ante el siguiente paso de una carrera que ya hizo historia para México, pero que todavía tiene por delante su capítulo más importante.

Te puede interesar