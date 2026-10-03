Monterrey vs Toluca: el duelo de Liga MX que llevará sabor mexicano a Texas

Rayados y Diablos Rojos se reencuentran en Houston tras la final de Leagues Cup, con figuras y aficionados mexicanos como protagonistas

Se espera mucha afición de Rayados para este partido / Víctor Cruz / AP

Monterrey y Toluca volverán a verse las caras este sábado 3 de octubre, pero esta vez sin un trofeo en juego. El Shell Energy Stadium de Houston será escenario de un amistoso durante la Fecha FIFA que tendrá un ingrediente especial, ya que será el primer reencuentro entre Rayados y Diablos Rojos apenas unas semanas después de la final de la Leagues Cup 2026.

Para los aficionados mexicanos que viven en Texas, el partido también será una oportunidad de volver a disfrutar en territorio estadounidense del choque de dos de los clubes con mayor protagonismo reciente en la Liga MX. Houston volverá a recibir un duelo de alto perfil, con una rivalidad todavía reciente y una comunidad futbolera que conoce de sobra el peso de estos escudos.

El antecedente inmediato eleva la expectativa. Toluca derrotó 2-0 a Monterrey en la final de la Leagues Cup, disputada precisamente en Houston, y conquistó el primer título de un club de Liga MX desde que el torneo adoptó su actual formato entre equipos mexicanos y de MLS.

Ahora, el contexto es distinto. Monterrey regresará al estadio donde perdió aquella final con la posibilidad de buscar una revancha futbolística, mientras Toluca intentará mantener el impulso ante un rival al que ha vencido en sus últimos tres enfrentamientos oficiales.

Monterrey vs. Toluca: horario y dónde verlo en EE.UU.

Fecha: sábado 3 de octubre de 2026

Estadio: Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Hora: 7:30 p.m. ET / 6:30 p.m. CT / 4:30 p.m. PT

Transmisión en EE.UU.: TUDN

Houston es uno de los principales puntos de encuentro para las comunidades mexicanas y mexicano-estadounidenses en Texas, y la presencia de dos clubes de Liga MX vuelve a convertir el Shell Energy Stadium en una extensión de las tribunas del fútbol mexicano.

La cercanía de Houston con Monterrey también aporta un ingrediente particular para Rayados, mientras que Toluca llegará como campeón vigente de la Leagues Cup. La sede neutral, por lo tanto, difícilmente tendrá una atmósfera completamente neutral; habrá camisetas, banderas y familias que harán del estadio un pequeño pedazo de México, particularmente de la capital de Nuevo León y del Estado de México.

Un partido condicionado por la Fecha FIFA

La pausa internacional modificará las alineaciones de ambos equipos. Ambos entrenadores trabajarán con planteles reducidos por las convocatorias de jugadores a distintas selecciones, pero el amistoso también abre espacio para observar alternativas, probar piezas y entregar minutos a futbolistas con menor participación.

Rayados viajó a Houston sin varios de sus seleccionados, aunque Lucas Ocampos forma parte de la delegación. Entre los jugadores considerados aparecen Luis Cárdenas, Erick Aguirre, Stefan Medina, Jorge Rodríguez, Óliver Torres, Luca Orellano, Roberto de la Rosa y Uroš Đurđević.

Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, también tendrá elementos de experiencia y peso ofensivo. Luis García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Nicolás Castro, Helinho, Pável Pérez, Alexis Vega y Paulinho aparecen entre los jugadores contemplados para el encuentro. La presencia de Vega y Paulinho puede darle al campeón de la Leagues Cup una cuota adicional de peligro en ataque.

Sin campeonato de por medio, pero con una final todavía reciente en la memoria, Monterrey y Toluca llevarán a Houston un partido que conecta la actualidad de la Liga MX con una de sus plazas más importantes en Estados Unidos. Para la afición, será otra noche de fútbol mexicano al otro lado de la frontera.

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