Coach venezolano de los San Diego Padres detenido por agentes de ICE cuando visitaba a su familia

Pirela viajaba de El Paso a Arizona tras cumplir funciones con los Padres cuando agentes de ICE lo detuvieron.

Pirela fue detenido en El Paso Texas por funcionarios de ICE | Shutterstock

Oswaldo Pirela, coordinador de receptores de Ligas Menores de los San Diego Padres, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras se preparaba para regresar con su familia. El venezolano se encontraba en El Paso, Texas, por una asignación laboral vinculada a la organización de los Padres y tenía previsto tomar un vuelo hacia Arizona, donde viven su esposa y sus dos hijas.

La detención ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso. Según el relato de sus familiares, Pirela fue abordado por agentes federales entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana, en una jornada que debía terminar con el regreso a casa después de cumplir sus responsabilidades en el sistema de desarrollo del club californiano.

BREAKING: SD Padres Catching-Coordinator and Former Texas Rangers baseball player, Oswaldo Pirela, was detained by ICE at the airport in El

Paso, TX.



A resident of AZ, he has lived and worked in the United States since 2014 and is a father to two United States born daughters. pic.twitter.com/9aMDh1ZZa6 — Lidia Terrazas (@LidiaTerrazas) August 17, 2026

Antes de entrar al cuerpo técnico de los Padres, construyó una carrera como pelotero profesional en Ligas Menores y ahora trabaja en la formación de catchers, una tarea clave para pulir defensores, manejo de pitchers y lectura de juego desde detrás del plato.

Cómo fue la detención de Oswaldo Pirela

Pirela fue interceptado en el aeropuerto de El Paso cuando viajaba por motivos de trabajo. Su hermana Daniela Pirela explicó a NBC News que esos desplazamientos forman parte frecuente de su rutina con los Padres, debido a las obligaciones que tiene como coordinador de receptores de Ligas Menores.

La información disponible indica que el venezolano quedó bajo custodia migratoria y fue trasladado al El Paso Processing Center. El buscador de detenidos de ICE registraba a Oswaldo José Pirela Domínguez como persona retenida en ese centro hasta el lunes por la noche.

La familia sostiene que todavía no ha recibido una explicación oficial y específica sobre la razón que llevó a los agentes a realizar el procedimiento. En reportes citados por medios locales, un familiar dijo que Pirela no llevaba consigo su tarjeta física de permiso de trabajo al momento de ser detenido. Ese dato, sin embargo, no equivale a una explicación oficial de ICE sobre su situación.

El estatus migratorio del coach venezolano

De acuerdo con su hermana, Pirela está en Estados Unidos de forma legal y solicitó asilo en 2014, cuando llegó desde Venezuela. La familia afirma que ese proceso de asilo sigue pendiente y espera conocer pronto los pasos legales que definirán su permanencia en el país.

Sus allegados también han señalado que no tiene antecedentes criminales, que no había sido arrestado previamente en Estados Unidos y que su trayectoria ha estado centrada en el béisbol y en su familia. Estas versiones forman parte del testimonio de la familia mientras se aclara formalmente el expediente migratorio.

El caso expone una realidad que golpea incluso a figuras plenamente integradas al deporte profesional. Pirela trabaja dentro de una organización de Grandes Ligas, viaja con frecuencia por sus responsabilidades y se dedica al desarrollo de prospectos. Aun así, su futuro inmediato quedó en pausa dentro de un centro de detención de El Paso.

MÁS INFORMACIÓN: Gobierno de Trump invierte millones para aumentar el sistema de detención de inmigrantes

Qué dicen la familia y los Padres

Daniela Pirela contó que su hermano se dirigía a Arizona para reencontrarse con su esposa, Kemberly Ávila, y sus dos hijas, de 9 y 4 años. La preocupación de la familia pasa por conocer su condición dentro del centro, entender el alcance del procedimiento y lograr que su caso avance mediante las vías legales correspondientes.

Los Padres de San Diego confirmaron que se enteraron de la detención y señalaron que trabajan para reunir más información. Por ahora, el equipo no ha ofrecido detalles adicionales sobre las gestiones que pueda realizar ni sobre el impacto de la ausencia de Pirela en su estructura de Ligas Menores.

Su papel no es menor. El coordinador de receptores ayuda a moldear a jugadores que pueden convertirse en el próximo núcleo de una franquicia. Ahí entra el trabajo diario con la técnica de bloqueo, los tiros a las bases, la comunicación con los lanzadores y la preparación mental para una posición que exige liderazgo. Pirela llegó a ese puesto tras su paso profesional desde 2009, cuando comenzó su recorrido en la organización de los Texas Rangers.

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