Los latinos que marcan la NFL 2026: talento y resiliencia camino a la pretemporada

A pocos días del inicio de los encuentros de preparación, la actividad de los jugadores de ascendencia latina en los emparrillados de la National Football League (NFL) renueva las expectativas de la afición.

Fernando Mendoza | Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Para la comunidad hispana, la liga representa un escenario clave de incursión y persistencia deportiva, donde diversos jugadores de raíces latinas buscan consolidarse o ganarse un lugar definitivo en los planteles.

Detrás de los reflectores de los estadios se encuentran trayectorias marcadas por la disciplina, la superación personal y la constancia para competir en la máxima categoría del fútbol americano profesional.

Talentos estelares y el rigor del emparrillado

Fernando Mendoza (Las Vegas Raiders) – La consagración colegial y el salto a la NFL

El mariscal de campo de raíces cubanas protagonizó una de las trayectorias universitarias más destacadas de los últimos años. Tras formarse en la Universidad de California en Berkeley (Cal) y militar posteriormente en la Universidad de Indiana, Mendoza conquistó el prestigioso Trofeo Heisman y el campeonato nacional universitario en 2025.

Su desempeño excepcional lo llevó a ser seleccionado en el número uno global del Draft de la NFL por los Las Vegas Raiders, integrándose al equipo bajo la expectativa de aportar su liderazgo desde los primeros compases de su etapa profesional. Además, contará con la mentoría de Kirk Cousins, quarterback del equipo.

Kevin “KC” Concepción Jr. (Cleveland Browns) – Explosividad desde el circuito colegial

El receptor abierto de origen puertorriqueño destacó en el fútbol americano universitario —primero con NC State y posteriormente consolidando su juego en Texas A&M—, donde se afianzó como uno de los elementos ofensivos más versátiles por su capacidad de generar yardas tanto por recepción como en equipos especiales. Su llegada a la NFL con los Cleveland Browns refleja el crecimiento de una generación de atletas hispanos con proyección inmediata en el nivel profesional.

Veteranos consolidados: Experiencia, liderazgo y calendario de pretemporada

Mantenerse en la élite del fútbol americano requiere una disciplina inquebrantable, un aspecto que los jugadores veteranos de origen latino demuestran temporada tras temporada en la liga. A continuación, el calendario en el que verán acción durante los partidos de preparación:

Fred Warner (San Francisco 49ers)

Considerado uno de los mejores linebackers de la NFL, el defensivo con raíces mexicanas se ha convertido en el pilar y líder anímico de la defensiva de los 49ers. Su liderazgo dentro del campo y su constante conexión con la afición hispana lo consolidan como un referente indiscutible en la Conferencia Nacional.

Pretemporada: Semana 1: vs. Tennessee Titans (13 de agosto de 2026) Semana 2: en casa de Los Angeles Chargers (20 de agosto de 2026) Semana 3: en casa de Las Vegas Raiders (27 de agosto de 2026)



Christian González (New England Patriots)

Hijo de un exjugador profesional de baloncesto en Colombia, el esquinero combina dotes atléticos sobresalientes con una lectura precisa del juego. Tras su etapa universitaria en Oregón y superar las exigencias de su etapa como novato, González se perfila como pieza fundamental en la secundaria de los Patriots. En la temporada anterior brilló con su equipo en la postemporada que culminó en el Super Bowl.

Pretemporada: Semana 1: vs. Indianapolis Colts (13 de agosto de 2026) Semana 2: vs. Philadelphia Eagles (22 de agosto de 2026) Semana 3: en casa de los Cleveland Browns (27 de agosto de 2026)



Julian Love (Seattle Seahawks)

Con ascendencia mexicana y cubana, Love se ha ganado el reconocimiento de la liga como capitán y figura defensiva en Seattle. En el pasado Super Bowl tuvo una destacada actuación. Su disciplina táctica y su capacidad de cobertura lo han llevado a destacar en una de las posiciones más exigentes del campo.

Pretemporada: Semana 1: vs. Dallas Cowboys (15 de agosto de 2026) Semana 2: en casa de los Tennessee Titans (23 de agosto de 2026) Semana 3: en casa de los Kansas City Chiefs (28 de agosto de 2026)



Cairo Santos (Chicago Bears)

El pateador nacido en Brasil mantiene una trayectoria sólida y longeva en la NFL. A base de precisión bajo presión y una efectividad constante en equipos especiales, Santos se ha mantenido durante más de una década como uno de los referentes latinos más estables en el circuito profesional.

Pretemporada: Semana 1: vs. Cleveland Browns (15 de agosto de 2026) Semana 2: en casa de los Cincinnati Bengals (22 de agosto de 2026) Semana 3: en casa de los Tennessee Titans (29 de agosto de 2026)



Hacia una nueva era

La presencia de estos atletas en los emparrillados refleja el resultado de una evolución constante en el deporte formativo y universitario. Con figuras consolidadas en puestos clave y nuevas promesas que irrumpen en la liga, la representación hispana en la NFL continúa expandiendo su legado a base de rendimiento y competitividad.

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