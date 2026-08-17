Los veteranos de mil batallas que todavía compiten en la MLS

Messi, Suárez y Lewandowski forman parte de un selecto grupo de futbolistas en activo que han superado los mil partidos

Messi entre las figuras con mil partidos | Carly Mackler | Getty Images vía AFP

La llegada de Ángel Di María a los mil partidos como profesional, nos lleva a enumerar a quienes han logrado ese hito y que actualmente derrochan su talento en la MLS que recientemente volvió a su calendario regular.

La MLS reúne en 2026 a tres futbolistas en activo que han superado la barrera de los 1,000 partidos en su carrera, una cifra que habla de longevidad, regularidad y una trayectoria construida durante más de dos décadas:

Lionel Messi, Luis Suárez y Robert Lewandowski. Aunque sus posiciones y estilos son diferentes, todos llegaron a Estados Unidos después de escribir capítulos importantes en el fútbol europeo y con sus respectivas selecciones.

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Messi y Suárez, una sociedad que también hizo historia

El caso más llamativo es el de Lionel Messi. El argentino no solamente pertenece al reducido grupo de futbolistas con más de un millar de encuentros oficiales, sino que continúa ampliando una cuenta que lo coloca entre los jugadores con más apariciones en la historia.

Registros recientes lo sitúan por encima de los 1,100 partidos, considerando sus compromisos con clubes y selecciones.

Lionel Messi llegó al Inter Miami en 2023 y desde entonces ha añadido una nueva etapa a una carrera que ya incluía Barcelona, Paris Saint-Germain y la selección argentina. En 2026 continúa siendo una pieza central del conjunto de Florida y mantiene números ofensivos extraordinarios para un futbolista de su edad.

La propia MLS destacó recientemente que su producción de goles y asistencias por 90 minutos se encuentra entre las más impresionantes registradas en la historia de la liga.

Su compañero Luis Suárez comparte una historia todavía más particular. El delantero uruguayo alcanzó oficialmente los 1,000 partidos de alto nivel en mayo de 2025, precisamente con Inter Miami frente a CF Montreal.

Aquella noche marcó dos goles y se convirtió en el primer futbolista uruguayo en alcanzar semejante registro, de acuerdo con la IFFHS.

La coincidencia de ambos en Miami permitió trasladar a la MLS una sociedad que ya había brillado durante años en Barcelona. Suárez, además, llegó recientemente a los 100 partidos con Inter Miami, otro reconocimiento a su continuidad después de una carrera que pasó por Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y Gremio.

Lewandowski completa el grupo de veteranos

La llegada de Robert Lewandowski al Chicago Fire amplió todavía más esta colección de carreras extraordinarias. El delantero polaco dejó Barcelona después de cuatro temporadas y firmó con el club de Chicago como Jugador Franquicia.

Su historial supera los 1,000 encuentros, de acuerdo con recopilaciones estadísticas internacionales, y su trayectoria incluye etapas en Borussia Dortmund, Bayern Múnich y Barcelona, además de más de 160 partidos con Polonia.

Lewandowski, además, ya hizo su debut en la MLS con Chicago en julio de 2026, por lo que su llegada no es solamente un movimiento de nombres: el polaco ya forma parte del presente competitivo de la liga.

Lo extraordinario es que los cuatro siguen compitiendo. La MLS se ha convertido así en uno de los escenarios donde coinciden algunas de las carreras más extensas de la generación que dominó el fútbol mundial durante las últimas dos décadas. Y mientras sus piernas todavía respondan, el contador de partidos seguirá creciendo.

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