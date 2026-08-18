Rey Mysterio se queda a un 619 del título: Chad Gable retiene el Intercontinental en RAW

El luchador mexicano estuvo a segundos de conquistar el cinturón tras una remontada espectacular, pero una sorpresiva reversión cambió el desenlace

Rey Mysterio no pudo sorprender a Gable / Ronald Martinez / Getty Images via AFP

Chad Gable sobrevivió a una auténtica prueba de fuego frente a Rey Mysterio y mantuvo el Campeonato Intercontinental de WWE durante el evento RAW del lunes 17 de agosto. El luchador mexicano estuvo muy cerca de completar una remontada espectacular, pero el campeón encontró una salida inesperada cuando todo parecía perdido.

La lucha comenzó con Gable imponiendo su estilo técnico. El campeón controló los primeros minutos y frenó varios intentos de reacción de Mysterio, aunque el panorama cambió cuando ambos llevaron la acción fuera del cuadrilátero. Allí, Rey aprovechó su velocidad para golpear al campeón contra el poste y la barricada, pensando que podía quedarse con el título como hace unos meses lo hizo Penta.

El desenlace llegó cuando Rey Mysterio intentó cerrar la lucha tras conectar dos 619 consecutivos y buscar el Frog Splash desde la tercera cuerda. Gable levantó las rodillas, atrapó la pierna de su rival y aplicó el Ankle Lock. Rey logró escapar y buscó sorprender al campeón con una cobertura, pero Gable revirtió rápidamente el movimiento y consiguió la cuenta de tres que le permitió conservar el cinturón.

Las 5 claves que explican cómo Chad Gable sobrevivió a Rey Mysterio en RAW

Gable apostó por el dominio técnico

Desde los primeros minutos, el campeón intentó llevar la lucha a su terreno. Gable utilizó agarres, derribos y castigos dirigidos al cuerpo de Mysterio para reducir la movilidad del veterano. Cada vez que Rey encontraba una oportunidad para acelerar el ritmo, el monarca trataba de frenarlo con su fortaleza física y experiencia en la lucha olímpica.

Mysterio encontró su mejor versión fuera del ring

El mexicano comenzó a cambiar el desarrollo del combate cuando llevó a Gable al exterior. Un monkey flip contra el poste, un ataque contra la barricada y un espectacular moonsault desde el apron permitieron a Rey recuperar terreno. Su velocidad fue clave para evitar que el campeón mantuviera el control durante largos periodos.

Los dos 619 pusieron el campeonato al borde del cambio

El tramo más dramático llegó después de que Gable intentara detener la ofensiva de Mysterio. Rey consiguió conectar un primer 619 y, sin darle tiempo al campeón para recuperarse, repitió el movimiento. Con Gable tambaleándose, Mysterio subió a la tercera cuerda para buscar el Frog Splash. El público esperaba entonces el cambio de campeón.

Las rodillas de Gable evitaron el golpe definitivo

El campeón leyó la intención de Mysterio y levantó las rodillas justo a tiempo. El impacto frenó la ofensiva de Rey y permitió a Gable tomar nuevamente el control. De inmediato, el campeón atrapó una de las piernas de Mysterio y aplicó el Ankle Lock, obligándolo a concentrarse en escapar en lugar de buscar otra maniobra ofensiva.

La última reversión decidió todo

Mysterio se negó a rendirse y buscó una salida mediante una cobertura rápida. Parecía que podía sorprender a Gable, pero el campeón reaccionó en cuestión de segundos. Revirtió el intento de Rey y ejecutó su propio roll-up para mantener los hombros del mexicano sobre la lona durante la cuenta de tres. La rapidez de la secuencia dejó a Mysterio sin tiempo para reaccionar y permitió a Gable conservar el Campeonato Intercontinental.

El desenlace convirtió la primera defensa del reinado de Gable en una victoria mucho más trabajada de lo que el campeón probablemente esperaba. Mysterio, quien no mucho más al estar ya en el Salón de la Fama de la WWE, no pudo conquistar el Campeonato Intercontinental, pero estuvo a un movimiento de hacerlo y volvió a demostrar que todavía puede representar una amenaza seria en la división y que su retiro aún no está cerca.

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