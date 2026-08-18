Leagues Cup 2026: estas son las sanciones más recientes que dejó la primera ronda del torneo

El Comité Disciplinario de la Leagues Cup confirmó seis suspensiones tras los partidos de la Fase Uno, con Tigres entre los equipos afectados

La Leagues Cup anunció sanciones | ENVATO

La Leagues Cup 2026 que jugará sus cuartos de final ya dejó sus primeras consecuencias disciplinarias después de la Fase Uno por tarjetas rojas y acumulación de tarjetas amarillas.

El Comité Disciplinario del torneo confirmó las sanciones correspondientes a los partidos disputados entre el 11 y el 13 de agosto, con seis suspensiones que involucran a jugadores de Tigres UANL, Pumas UNAM, FC Juárez y Orlando City, además del director técnico de New York City FC.

Las decisiones fueron anunciadas mediante un comunicado de prensa y corresponden a diferentes incidentes registrados durante la tercera ronda de partidos de la primera fase.

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Entre las sanciones destaca especialmente la impuesta a Nahuel Guzmán, quien recibió el castigo más severo de todos los casos analizados.

Nahuel Guzmán recibió la suspensión más larga

El arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, fue expulsado al minuto 91 del encuentro frente a Vancouver Whitecaps FC por participar en una conducta violenta.

De acuerdo con el Comité Disciplinario, la infracción contemplada en el reglamento de competencia derivó en una suspensión de tres partidos.

Guzmán no fue el único futbolista de Tigres castigado después de ese encuentro. Diego Lainez también vio la tarjeta roja, aunque su sanción fue considerablemente menor.

El jugador recibió un partido de suspensión por mostrar una conducta considerada irrespetuosa, ya fuera verbal o no verbal, hacia los árbitros u oficiales del partido.

Las dos decisiones representan un golpe para Tigres, especialmente en el caso de Guzmán, cuya ausencia se extenderá durante tres compromisos de la competencia conforme a la resolución disciplinaria.

Otro jugador que recibió una suspensión de un partido fue Luciano Ramón Herrera, de Pumas UNAM. El atacante fue expulsado al minuto 73 del encuentro ante Columbus Crew por participar en una conducta violenta.

La lista de sancionados también incluye a Pascal Jansen, director técnico de New York City FC. El entrenador recibió la tarjeta roja después del partido contra Necaxa y fue suspendido durante un encuentro por utilizar lenguaje y/o acciones ofensivas, insultantes o abusivas.

También hubo sanciones por acumulación de tarjetas

El Comité Disciplinario también confirmó un castigo relacionado con la acumulación de tarjetas amarillas durante la primera fase. El colombiano Jesús Murillo,de FC Juárez, fue suspendido un partido después de recibir dos tarjetas amarillas que derivaron en su expulsión al minuto 80 del duelo frente a Real Salt Lake.

El caso de Wilder Cartagena, de Orlando City SC, fue diferente. El mediocampista acumuló tres tarjetas amarillas durante la Primera Fase, situación que, de acuerdo con el Reglamento de Competencia de la Leagues Cup 2026, provoca automáticamente una suspensión de un partido.

El reglamento establece que las tarjetas amarillas son acumulables durante esta etapa del torneo y que cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que llegue a tres amonestaciones debe cumplir el castigo en el partido inmediatamente posterior a aquel en el que recibió la tercera tarjeta.

De esta manera, las sanciones disciplinarias de la Leagues Cup 2026 ya están definidas y los jugadores mencionados deberán pagar su suspensión en compromisos futuros, ya que ninguno de ellos jugará los cuartos de final de la edición 2026.

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