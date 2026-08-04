Carrera por el Wild Card MLB 2026: así van los comodines

La carrera por los playoffs está al rojo vivo y una sola serie directa puede definir quién avanza y quién se queda afuera.

Yankees se adueñó de uno de los Wild Card | SARAH STIER / GETTY IMAGES VIA AFP

La recta final de la temporada regular de MLB se pone cada vez más intensa y la lucha por los boletos de comodín se ha convertido en el gran drama del verano. Si la temporada terminara hoy, estos serían los equipos que estarían celebrando su boleto a la postemporada, pero la realidad es que todavía queda mucha tela por cortar.

Cómo va el comodín en la Liga Americana

Los New York Yankees se han adueñado del primer puesto de comodín gracias a una ofensiva que no da tregua, y detrás de ellos los Boston Red Sox ocupan la segunda posición gracias a una racha ganadora que los tiene metidos de lleno en la pelea. El tercer boleto lo ocupan los Cleveland Guardians, que pese a un cierre de temporada irregular todavía mantienen la ventaja necesaria para asegurar su lugar.

Si la temporada acabara hoy, así quedaría el cuadro de comodines en la Americana:

New York Yankees (63-50, +6.0 sobre el corte)

(63-50, +6.0 sobre el corte) Boston Red Sox (60-51, +4.0 sobre el corte)

(60-51, +4.0 sobre el corte) Cleveland Guardians (57-56, en el último boleto disponible)

Lo interesante es que la pelea por meterse no se ha cerrado para nadie, y hay un pelotón entero siguiéndoles los pasos de cerca. Estos son los equipos que están a un máximo de cuatro juegos de distancia y que todavía sueñan con colarse a playoffs:

Minnesota Twins (56-57, a 1.0 juego)

(56-57, a 1.0 juego) Texas Rangers (55-58, a 2.0 juegos)

(55-58, a 2.0 juegos) Seattle Mariners (55-58, a 2.0 juegos)

(55-58, a 2.0 juegos) Baltimore Orioles (54-58, a 2.5 juegos)

(54-58, a 2.5 juegos) Detroit Tigers (54-58, a 2.5 juegos)

(54-58, a 2.5 juegos) Toronto Blue Jays (53-60, a 4.0 juegos)

Esta diferencia tan reducida hace que cualquier racha de cinco o seis juegos pueda cambiar el panorama por completo antes de que termine agosto.

Así está el panorama en la Liga Nacional

En la Nacional el guión es parecido, aunque con nombres distintos protagonizando la novela. Los Chicago Cubs lideran el grupo de comodines con comodidad, mientras que de Arizona Diamondbacks y Philadelphia Phillies están prácticamente empatados peleando codo a codo por los otros dos boletos.

Si hoy se repartieran los boletos, el trío que estaría avanzando sería este:

Chicago Cubs (64-49, +4.0 sobre el corte)

(64-49, +4.0 sobre el corte) Arizona Diamondbacks (60-53, en zona de comodín)

(60-53, en zona de comodín) Philadelphia Phillies (60-53, en zona de comodín)

Al igual que como ocurre en la Liga Americana, también hay una larga lista de equipos que aún no han bajado los brazos y no se rinde en la carrera por su boleto a la postemporada. Uno de estos son los San Diego Padres, que reforzaron su bullpen y su ofensiva pensando exactamente en este momento del calendario. Estos son los equipos que siguen con vida a cuatro juegos o menos:

San Diego Padres (58-55, a 2.0 juegos)

(58-55, a 2.0 juegos) Miami Marlins (58-55, a 2.0 juegos)

(58-55, a 2.0 juegos) Pittsburgh Pirates (57-57, a 3.5 juegos)

(57-57, a 3.5 juegos) San Luis Cardinals (56-57, a 4.0 juegos)

Los Padres en particular son uno de los equipos a seguir de cerca, ya que su refuerzo en la fecha límite podría ser el empujón que necesitan para dar el salto y meterse de lleno entre los tres primeros.

Lo que se viene en las próximas semanas

Con menos de dos meses de temporada regular por delante, cada serie empieza a pesar el doble y los márgenes de error se reducen a casi nada. Los equipos que están afuera del corte no solo necesitan ganar, sino también que los de arriba tropiecen, y eso genera un ambiente de presión que se siente hasta en las gradas.

Lo que sí es un hecho es que ningún puesto está garantizado todavía, ni siquiera para los que hoy encabezan la lista, porque en MLB las rachas cambian de un fin de semana a otro. Vale la pena seguir de cerca estos duelos directos en las próximas semanas, porque probablemente ahí se defina quién juega en octubre y quién se queda viendo los playoffs desde la casa.

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