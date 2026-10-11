Wilfredo Gómez: el récord que convirtió a ‘Bazooka’ en leyenda del boxeo

Sus combates ante Carlos Zárate, Salvador Sánchez y Lupe Pintor marcaron una época y conectaron a Puerto Rico, México y Estados Unidos.

Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño | @wilfredogomezjr

Wilfredo ‘Bazooka’ Gómez, leyenda del boxeo puertorriqueño y campeón mundial en tres divisiones, murió la noche del sábado 10 de octubre de 2026 a los 69 años. Su hijo, Wilfredo Gómez Jr., confirmó el fallecimiento en televisión, mientras que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) publicó un mensaje de condolencias.

Gómez dejó una marca histórica en el peso supergallo: conquistó el campeonato del CMB en 1977 y logró 17 defensas consecutivas, todas ganadas por nocaut o nocaut técnico. La secuencia comenzó con su victoria ante Dong Kyun Yum y terminó el 3 de diciembre de 1982, cuando derrotó al mexicano Lupe Pintor en el decimocuarto asalto.

Su legado, sin embargo, va más allá de una cifra. Gómez venció al invicto mexicano Carlos Zárate en San Juan, enfrentó a Salvador Sánchez en una pelea por el título pluma en Las Vegas y cerró su etapa como campeón supergallo frente a Pintor en Nueva Orleans. Esos combates permiten entender la dimensión de su carrera y la rivalidad entre dos potencias históricas del boxeo: México y Puerto Rico.

El récord de Wilfredo Gómez: 17 defensas consecutivas por nocaut

El 21 de mayo de 1977, Gómez derrotó por nocaut en el duodécimo asalto a Dong Kyun Yum y conquistó el campeonato supergallo del CMB. Tenía 20 años y comenzaba un periodo de dominio que se prolongó hasta diciembre de 1982.

Durante ese reinado, Gómez convirtió cada defensa en una demostración de poder. Sus 17 victorias consecutivas por nocaut o nocaut técnico consolidaron su reputación como uno de los pegadores más dominantes de la historia del boxeo y lo convirtieron en una referencia de la división supergallo.

En ese camino también buscó nuevos desafíos en categorías superiores. Su enfrentamiento con Salvador Sánchez en 1981 fue una de las pruebas más exigentes de su carrera y confirmó que su ambición iba más allá de las 122 libras.

Carlos Zárate: el combate que alimentó la rivalidad entre México y Puerto Rico

El 28 de octubre de 1978, Gómez defendió el título supergallo del CMB ante Carlos Zárate en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan. El mexicano llegó invicto, con 52 victorias y 51 nocauts, y era una de las figuras más temidas de su categoría.

‘Bazooka’ ganó por nocaut técnico a los 44 segundos del quinto asalto. Fue su sexta defensa del campeonato y la primera derrota profesional de Zárate. Ambos llegaban con un récord combinado de 73 victorias, ninguna derrota y un empate, de acuerdo con la documentación histórica de Premier Boxing Champions.

La victoria fortaleció la reputación del puertorriqueño y alimentó la rivalidad deportiva entre México y Puerto Rico. Zárate era un campeón temido por su pegada; Gómez demostró que podía imponerse a uno de los mejores boxeadores de su generación. Aunque el combate se celebró en San Juan, su importancia trascendió la sede y quedó incorporada a la historia de esa rivalidad.

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Las Vegas: Salvador Sánchez venció a Gómez en el peso pluma

El 21 de agosto de 1981, Gómez subió de categoría para enfrentar a Salvador Sánchez, campeón mundial pluma del CMB, en el Caesars Palace de Las Vegas. El puertorriqueño buscaba conquistar un título en una división superior a aquella en la que había construido su récord.

Sánchez ganó por nocaut técnico en el octavo asalto. Fue una derrota importante para Gómez, pero no interrumpió su reinado supergallo, ya que el campeonato en disputa era el título pluma que pertenecía al mexicano.

La pelea mostró los riesgos de subir de peso para enfrentar a otro campeón. También añadió un capítulo decisivo a la rivalidad entre el boxeo mexicano y el puertorriqueño: Sánchez se impuso en Las Vegas, pero el resultado no borra el dominio que Gómez había ejercido en las 122 libras.

Nueva Orleans: Lupe Pintor y la última defensa de la secuencia

El 3 de diciembre de 1982, Gómez se enfrentó a Lupe Pintor en el Superdome de Nueva Orleans. Pintor era una figura destacada del boxeo mexicano y representaba una prueba exigente para el campeón puertorriqueño.

Gómez ganó por nocaut técnico en el decimocuarto asalto. La victoria cerró una etapa de dominio que había comenzado cinco años antes y confirmó su lugar entre los grandes campeones de la división supergallo. BoxRec también recoge que el tercer asalto de la pelea fue distinguido por The Ring como el mejor de 1982.

El combate formó parte de una cartelera encabezada por Thomas Hearns y Wilfred Benítez. Según los datos recogidos por BoxRec, los promotores esperaban reunir a 40,000 espectadores en el Superdome, pero la asistencia estimada fue de 12,000. La diferencia entre la expectativa y la concurrencia obligó a reducir las bolsas pactadas de los boxeadores, según ese registro histórico.

El contexto económico aporta otra dimensión a aquella noche: una pelea que hoy ocupa un lugar destacado en la historia del boxeo también estuvo condicionada por las dificultades comerciales de una gran función. El valor deportivo de un combate y su resultado económico no siempre coinciden.

Wilfredo Gómez fue campeón mundial en tres divisiones

El récord supergallo no fue el único logro de Gómez. El 31 de marzo de 1984 derrotó por decisión unánime a Juan LaPorte y conquistó el campeonato pluma del CMB. El 19 de mayo de 1985 venció a Rocky Lockridge por decisión mayoritaria para ganar el título superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Esos resultados lo convirtieron en campeón mundial de tres divisiones: supergallo, pluma y superpluma. Su capacidad para conquistar títulos en distintas categorías amplió su legado más allá de sus años de dominio en las 122 libras.

Gómez ingresó en 1995 al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Terminó su carrera profesional con 44 victorias, 42 de ellas por nocaut, tres derrotas y un empate, según los registros históricos.

Por qué Wilfredo Gómez sigue siendo una leyenda del boxeo

La trayectoria de Gómez reúne el dominio sostenido de una división, la calidad de sus rivales y su capacidad para competir por campeonatos en categorías superiores. Su victoria sobre Zárate fortaleció una rivalidad histórica; la pelea ante Sánchez mostró la exigencia de subir de peso, y el triunfo ante Pintor cerró uno de los periodos más destacados de su carrera.

Para el público de Estados Unidos, Las Vegas y Nueva Orleans ofrecen dos puntos de entrada a esa historia. En esos escenarios, Gómez se midió con campeones que representaban distintas tradiciones del boxeo y protagonizó combates que siguen formando parte de la memoria deportiva internacional.

Con 17 defensas consecutivas del título mundial supergallo por nocaut o nocaut técnico y campeonatos en tres divisiones, ‘Bazooka’ Gómez dejó una huella que trasciende sus estadísticas. Su carrera quedó marcada por la pegada, la ambición y los combates ante algunos de los grandes nombres de su época.

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