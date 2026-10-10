White Sox vs. Guardians: los peloteros latinos que pueden decidir el Juego 5 de la MLB

José Ramírez llega encendido tras producir cinco carreras en los últimos dos partidos de Cleveland, mientras Miguel Vargas respondió con jonrón y cuatro arribos a las almohadillas en el Juego 4.

José Ramírez | Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La Serie Divisional de la Liga Americana entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians llega a su desenlace este sábado 10 de octubre. Cleveland ganó el cuarto partido por 9-5, igualó la eliminatoria 2-2 y obligó a disputar un quinto encuentro en Progressive Field, donde solo uno de los equipos conseguirá el boleto a la Serie de Campeonato.

El dominicano José Ramírez y el cubano Miguel Vargas protagonizaron momentos importantes en el partido más reciente. Ramírez conectó un jonrón que puso a Cleveland al frente en la quinta entrada y terminó con tres carreras impulsadas. Vargas también se voló la barda, recibió tres bases por bolas y se embasó cuatro veces en una actuación que mantuvo a Chicago en la pelea.

El Juego 5 enfrenta a dos equipos que ya conocen las fortalezas y debilidades del rival después de una temporada regular y cuatro encuentros de postemporada. En ese contexto, el aporte latino no se reduce a los batazos de poder: también cuentan la disciplina en el plato, la defensa y la capacidad de responder cuando cada turno puede terminar con la temporada de un equipo.

José Ramírez: el dominicano que cambió el rumbo de Cleveland

Ramírez se convirtió en uno de los protagonistas de la reacción de los Guardians. Después de comenzar la serie sin conectar hit en sus primeros seis turnos, el antesalista dominicano encontró el ritmo ofensivo en los partidos disputados en Chicago. Al cierre del Juego 4, acumulaba cuatro hits en sus últimos nueve turnos, incluidos un doble, un triple y un jonrón, además de cinco carreras impulsadas.

Su batazo más importante del jueves llegó en la quinta entrada. Con un corredor en base y Cleveland abajo en el marcador, Ramírez conectó un jonrón de dos carreras ante Jordan Hicks para darle la ventaja a su equipo. El batazo salió ante una recta de 99.9 millas por hora, una velocidad que MLB identificó entre las más altas contra las que Ramírez ha conectado un cuadrangular en su carrera.

La producción de Ramírez le ofrece a Cleveland una referencia ofensiva en el momento decisivo. Su capacidad para combinar poder y contacto puede obligar a Chicago a modificar el plan de pitcheo, pero los Guardians necesitarán que otros bateadores aprovechen las oportunidades para evitar que toda la presión recaiga sobre su tercera base.

Miguel Vargas: poder y disciplina para los White Sox

Vargas respondió en el Juego 4 con una actuación que combinó distintas formas de producir. El cubano conectó un jonrón en la novena entrada y terminó con un hit, una carrera impulsada, dos carreras anotadas y tres bases por bolas. Se embasó en cuatro de sus cinco apariciones al plato, una muestra de su capacidad para mantener la ofensiva en movimiento incluso cuando no consigue conectar con fuerza.

Su aportación será importante frente a Gavin Williams, el lanzador anunciado por Cleveland para abrir el quinto encuentro. Vargas aparece en el tercer lugar del orden ofensivo proyectado por Chicago, una posición que puede ofrecerle oportunidades para producir carreras si los primeros bateadores consiguen llegar a base. La alineación oficial puede cambiar antes del inicio.

Chicago tuvo la oportunidad de cerrar la serie ante su público, pero no pudo sostener la ventaja. Después de perder los dos últimos partidos, necesita recuperar la producción ofensiva y limitar los errores que permitieron a Cleveland tomar el control del Juego 4.

Vargas no tiene que resolver por sí solo ese desafío. Su disciplina en el plato puede ayudar a desgastar a Williams y al bullpen de Cleveland, mientras los bateadores que lo rodean intentan transformar los corredores en carreras.

Brayan Rocchio: el trabajo del venezolano en el cuadro

El venezolano Brayan Rocchio es otra pieza a seguir en Cleveland. Como parador en corto, ocupa una posición que exige rapidez para leer los contactos, coordinación con el resto del cuadro y precisión para completar las jugadas. Su influencia no siempre aparece en el marcador, pero una buena decisión defensiva puede evitar una entrada de varias carreras.

En la ofensiva, Rocchio llegaba al quinto juego con dos hits en 11 turnos durante la serie, según el balance publicado por MLB. En el Juego 4 no conectó hit, aunque recibió dos bases por bolas. Su objetivo será aprovechar los lanzamientos que pueda atacar y aportar desde la parte baja del orden de los Guardians.

El trabajo de Rocchio cobra relevancia en un partido de eliminación directa. Cleveland necesitará respaldar a su abridor y a un cuerpo de relevistas que tuvo una carga considerable en el cuarto encuentro. La defensa del cuadro será parte de ese esfuerzo, especialmente si Chicago consigue poner corredores en circulación.

Ángel Martínez y los otros factores que pueden inclinar el partido

El dominicano Ángel Martínez afronta el Juego 5 con una dificultad ofensiva que también forma parte de la historia de la serie. MLB reportó que llegó al encuentro decisivo con 15 turnos consecutivos sin hit y ocho ponches. El equipo podía considerar ajustes en los jardines, por lo que su presencia en la alineación debía confirmarse antes del partido.

Las rachas individuales no determinan por sí solas el resultado de una eliminatoria. Un turno productivo puede cambiar la percepción de un partido, pero también importan la estrategia del mánager, el manejo del bullpen y la respuesta de los bateadores ante lanzadores que ya los han enfrentado varias veces en pocos días.

El Juego 3 dejó otra señal del peso del pitcheo: siete lanzadores de Cleveland se combinaron para ponchar a 19 bateadores de Chicago, un récord de postemporada de MLB para un partido de nueve entradas. En el Juego 4, sin embargo, los Guardians tuvieron que recurrir a siete relevistas después de que el abridor Parker Messick trabajara apenas dos entradas y un tercio. El uso de los brazos disponibles será un factor clave para ambos equipos.

Un quinto partido sin margen para corregir

Los White Sox y los Guardians se repartieron las primeras cuatro victorias de la serie en la casa del rival. Chicago ganó los dos primeros encuentros en Cleveland, pero los Guardians respondieron en los dos partidos disputados en Rate Field. Ahora, la eliminatoria regresa a Progressive Field para definir al último clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Cleveland buscará completar una remontada después de perder los dos primeros juegos en casa. Chicago intentará recuperar la consistencia que lo colocó a una victoria de avanzar. En una serie tan pareja, la diferencia puede estar en un turno con corredores en base, una decisión de pitcheo o una jugada defensiva que impida que el rival construya una entrada grande.

Para la audiencia latina que sigue las Grandes Ligas desde Estados Unidos, Ramírez, Vargas y Rocchio representan tres maneras de influir en el desenlace: producir carreras, prolongar los turnos y sostener la defensa. Ninguno puede garantizar por sí solo el resultado, pero sus actuaciones formarán parte de la historia de un partido en el que el perdedor terminará su temporada.

Cuándo y dónde ver White Sox vs. Guardians

Partido: Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians, Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Chicago White Sox vs. Cleveland Guardians, Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Hora: 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 6:00 p. m. MT / 5:00 p. m. PT.

8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 6:00 p. m. MT / 5:00 p. m. PT. Estadio: Progressive Field, Cleveland, Ohio.

Progressive Field, Cleveland, Ohio. Transmisión en español: UniMás.

UniMás. Transmisión en inglés: TBS y truTV.

TBS y truTV. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Radio en español: TUDN Radio.

El ganador avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que comenzará el lunes 12 de octubre ante los Tampa Bay Rays.

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