Jaguars en Londres: entradas caras y fatiga de equipo ponen a prueba la estrategia internacional de la NFL

La NFL lleva a los Jacksonville Jaguars a Londres para dos partidos consecutivos, en medio de entradas que alcanzan varios cientos de libras y un debate sobre el desgaste de los viajes internacionales.

Jaguars | ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La NFL quiere que su expansión internacional sea algo más que una serie de partidos fuera de Estados Unidos. Londres es uno de sus mercados más consolidados, pero la presencia de los Jacksonville Jaguars vuelve a poner sobre la mesa dos preguntas: cuánto cuesta convertir estos encuentros en un espectáculo atractivo y cuánto desgaste representa para los equipos disputar partidos al otro lado del Atlántico.

Los Jaguars se enfrentarán a los Philadelphia Eagles este domingo 11 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium y una semana después jugarán contra los Houston Texans en Wembley. La doble jornada convierte a Jacksonville en protagonista de la estrategia internacional de la liga, aunque también implica trasladar la rutina de preparación, recuperación y competencia a otro continente.

Para el público británico, la NFL ofrece la posibilidad de ver a sus equipos y jugadores en vivo. Para los aficionados que viajan o viven en Londres, el precio de las entradas puede convertirse en una barrera. Y para los jugadores, entrenadores y cuerpos técnicos, el calendario plantea el reto de mantener el rendimiento en una temporada que exige desplazamientos cada vez más largos.

Entradas de cientos de libras: el costo de ver la NFL en Londres

El precio de los boletos refleja la demanda que la liga busca aprovechar en el Reino Unido. De acuerdo con información publicada por Associated Press, las entradas para Eagles-Jaguars se ofrecían en un rango aproximado de 79.13 a 280.65 libras, con cargos incluidos. Para el encuentro entre Jaguars y Texans en Wembley, los precios publicados iban de 70 a 297 libras, antes de cargos adicionales.

Las cantidades corresponden a la oferta consultada para estos encuentros y pueden variar según la ubicación, la disponibilidad y los cargos de compra. No representan una tarifa única para todos los aficionados.

La diferencia entre el precio de una entrada y el costo total de asistir a un partido también importa. A los boletos pueden sumarse el transporte, los alimentos y, para quienes llegan desde otras ciudades o países, el alojamiento. El atractivo de la NFL en Londres convive así con una cuestión de acceso: cuánto está dispuesto o puede pagar el público por formar parte del espectáculo.

La disponibilidad también ha sido distinta para los dos encuentros. Los reportes consultados señalaron que el partido entre Eagles y Jaguars había agotado sus entradas, mientras que para Jaguars-Texans todavía se encontraban localidades disponibles. Esa diferencia no basta por sí sola para medir el interés de todo el mercado, pero muestra que la demanda puede variar de un partido a otro, incluso dentro de una misma serie internacional.

Dos partidos en Londres y el desafío de la fatiga

El calendario de Jacksonville concentra buena parte de la discusión. Los Jaguars jugarán contra Philadelphia el 11 de octubre y ante Houston el 18, con una semana entre ambos compromisos y dos estadios distintos como sede: Tottenham Hotspur Stadium y Wembley.

Mantenerse en el Reino Unido evita un viaje de regreso a Estados Unidos entre los dos partidos, pero no elimina los ajustes que exige jugar lejos de casa. El cambio de horario, las rutinas de sueño, la preparación física y la distancia respecto de las instalaciones habituales forman parte de la logística que los equipos deben resolver.

El debate no significa que todos los jugadores respondan de la misma manera ni que el rendimiento de un equipo pueda atribuirse únicamente al viaje. La cuestión es cómo administra cada organización la recuperación y la preparación durante una temporada en la que el margen de error es reducido.

Por lo pronto, los jugadores de Philadelphia, Saquon Barkley y DeVonta Smith, se pierden el partido ante Jaguars en Londres por estar lesionados.

La NFL, por su parte, obtiene una ventaja operativa y comercial al agrupar partidos internacionales. Una estancia más prolongada permite desarrollar actividades con aficionados y patrocinadores y reduce la necesidad de cruzar el Atlántico varias veces. Sin embargo, la fórmula también obliga a evaluar cómo se distribuyen las cargas de viaje y si el calendario internacional mantiene condiciones competitivas razonables para los equipos participantes.

Los Jaguars hacen historia en Londres

La relación de Jacksonville con el Reino Unido es anterior a esta temporada. El duelo ante Philadelphia será el partido internacional número 15 de los Jaguars, todos disputados en Londres. Antes de ese encuentro, su balance en la ciudad era de siete victorias y siete derrotas.

La continuidad explica por qué la franquicia ocupa un lugar especial en la estrategia británica de la NFL. En lugar de presentar Londres como una parada excepcional, Jacksonville ha contribuido a convertirla en una sede recurrente del calendario. La serie de dos partidos consecutivos refuerza ese vínculo y permite a los aficionados locales ver al equipo en semanas seguidas.

El atractivo, sin embargo, depende de algo más que repetir la presencia de una franquicia. La liga necesita mantener el interés por los partidos, ofrecer una experiencia accesible para distintos presupuestos y construir una afición que siga la temporada completa, no solamente los encuentros celebrados en su ciudad.

La expansión internacional de la NFL llega a más mercados

La temporada 2026 contempla nueve partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con encuentros programados en Australia, Brasil, Francia, España, Alemania, México y el Reino Unido. La distribución geográfica confirma que la liga busca ampliar su presencia en mercados con públicos, horarios y tradiciones deportivas diferentes.

Londres conserva un papel central por la continuidad de sus partidos y la infraestructura disponible. Pero la expansión también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del modelo: los desplazamientos, la recuperación de los jugadores, la disponibilidad de entradas y la capacidad de convertir el interés inicial en una afición estable.

Para la NFL, cada partido internacional funciona como competencia deportiva y como escaparate comercial. El reto consiste en que el crecimiento no se mida solamente por el número de ciudades visitadas, sino también por la calidad de la experiencia para los aficionados y por las condiciones en las que los equipos afrontan esos compromisos.

Jacksonville también juega fuera de casa por la renovación de su estadio

La presencia de los Jaguars en Londres tiene otro contexto: la transformación de su estadio en Jacksonville. El EverBank Stadium atraviesa un proceso de renovación que limita su capacidad durante la temporada 2026. La franquicia tiene previsto disputar sus partidos como local de 2027 en Orlando mientras continúan los trabajos, con la expectativa de contar con el estadio renovado para 2028.

La remodelación forma parte de una apuesta de largo plazo por las instalaciones y la experiencia del público. Pero también obliga a la organización a administrar temporadas con cambios importantes en su sede habitual, mientras mantiene su relación con Jacksonville y aprovecha sus compromisos internacionales.

En ese escenario, Londres no es solamente un destino para ampliar la audiencia. Es también una parte de la agenda deportiva y comercial de una franquicia que debe adaptarse a cambios logísticos tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Chris Rodriguez Jr. y el vínculo con la audiencia latina

La NFL también tiene oportunidades para conectar con los aficionados latinos en Estados Unidos a través de las historias de sus jugadores. En Jacksonville, el corredor Chris Rodriguez Jr., de ascendencia puertorriqueña, ofrece un vínculo con una comunidad que forma parte del público de la liga y que sigue a sus equipos desde distintas ciudades del país.

Ese interés no depende exclusivamente de la procedencia familiar de un jugador. También se construye con el rendimiento deportivo, las historias personales y la manera en que los equipos se relacionan con sus seguidores. Para una liga que busca ampliar su alcance, reconocer la diversidad de su audiencia puede contribuir a que la expansión comercial se traduzca en una relación más duradera con los aficionados.

Dónde ver Eagles vs. Jaguars en Estados Unidos



El partido entre Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars se jugará el domingo 11 de octubre de 2026, a las 9:30 a. m. tiempo del Este (ET) / 8:30 a. m. tiempo del Centro (CT) / 6:30 a. m. tiempo del Pacífico (PT), en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La transmisión nacional en Estados Unidos estará a cargo de NFL Network. También podrá seguirse mediante NFL+ en dispositivos móviles compatibles.

Una semana después, el domingo 18 de octubre, los Jaguars se enfrentarán a los Houston Texans en Wembley, en la Semana 6 de la temporada.

La doble jornada permitirá medir el interés por dos partidos de Jacksonville en Londres, pero también mantendrá vigente el debate sobre los precios, los viajes y el desgaste que acompaña a la expansión internacional de la NFL. La liga sigue buscando nuevos públicos; el desafío es que el crecimiento comercial avance junto con una experiencia accesible para los aficionados y un calendario sostenible para los equipos.

Te puede interesar