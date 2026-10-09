El salto que Pitbull Cruz puede dar en su carrera con Canelo Team

Tras 17 años bajo la dirección de su padre, el mexicano apostó por Eddy Reynoso para mejorar su defensa, poder disputar un título mundial absoluto y acceder a peleas de mayor proyección

‘Pitbull’ desea convertirse en un boxeador prime /Tayfun Coskun / Anadolu via AFP

Isaac ‘Pitbull’ Cruz atraviesa una etapa decisiva de su carrera. Su incorporación al Canelo Team, bajo la dirección de Eddy Reynoso, representa una apuesta por perfeccionar su boxeo, ampliar sus recursos sobre el ring y acercarse a los grandes nombres de las 140 libras. El desafío es ambicioso, pues debe mantener la agresividad que lo convirtió en un rival temido y, al mismo tiempo, desarrollar las herramientas necesarias para competir de manera consistente contra la élite.

El cambio también puso fin a una etapa de 17 años junto a su padre, Isaac Cruz, quien participó en su formación y ascenso profesional. La separación provocó un conflicto económico, luego de que el padre solicitara una compensación equivalente al 10% de las bolsas futuras de su hijo. Mientras esa disputa permanece sin un acuerdo confirmado, el boxeador busca que su nueva alianza se traduzca en crecimiento deportivo y oportunidades de mayor alcance.

¿Qué puede aprender Pitbull Cruz con el Canelo Team?

Uno de los principales retos de Cruz es complementar su presión ofensiva con una defensa más sólida y una mayor variedad de recursos. Su estilo frontal, basado en acortar distancias, lanzar combinaciones y castigar al rival, le ha permitido convertirse en un peleador atractivo para el público. Sin embargo, ante oponentes de primer nivel, la intensidad no siempre basta para controlar el ritmo de una pelea.

La experiencia de Reynoso podría ayudarlo a trabajar los desplazamientos laterales, los movimientos de cabeza, el contragolpe y la administración de la distancia. La intención no es borrar la identidad del mexicano, sino darle alternativas cuando su presión no produzca los resultados esperados. Si logra incorporar esos ajustes sin perder potencia ni explosividad, Cruz podría convertirse en un boxeador más completo y difícil de descifrar.

El propio ‘Pitbull’ explicó su decisión al destacar los conocimientos de su nuevo entrenador y su capacidad para identificar las necesidades de cada boxeador. No obstante, la transformación requiere tiempo. Antes de su combate contra Néstor Bravo, Cruz reconoció que no había podido completar la preparación con Reynoso como estaba previsto, por lo que el verdadero alcance de esta alianza deberá evaluarse a partir de los siguientes campamentos y peleas.

Del título interino a la conquista del campeonato absoluto

Cruz tiene otro objetivo que va más allá de mejorar su técnica, que es el de conquistar un campeonato mundial absoluto en el peso superligero. El mexicano ya posee el título interino de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero busca convertir ese reconocimiento en una oportunidad para disputar una corona de mayor alcance.

El 19 de septiembre de 2026, ‘Pitbull’ derrotó por nocaut a Néstor Bravo y defendió su posición en el ranking. Antes de ese enfrentamiento, había señalado al ganador del combate entre Dalton Smith y Alberto Puello como una posible vía para acercarse a una pelea por el campeonato absoluto. Esa aspiración, sin embargo, no equivale a un enfrentamiento confirmado.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, respaldó la decisión de incorporarse al equipo de Reynoso y consideró que el entrenador puede aportar ese elemento adicional que Cruz necesita para medirse con los mejores. El respaldo alimenta las expectativas, aunque el camino hacia una oportunidad titular dependerá también de las negociaciones, los resultados y las decisiones de los organismos involucrados.

Más exposición y mejores bolsas: los retos fuera del ring

La alianza con Canelo Team también puede abrir nuevas posibilidades comerciales. Cruz ha expresado su interés en disputar combates de mayor repercusión y ha mencionado a figuras como Ryan Garcia, Teófimo López y Gary Antuanne Russell entre los posibles objetivos de su carrera. Por ahora, esos nombres representan aspiraciones, no peleas oficialmente acordadas.

El vínculo con el entorno de Saúl ‘Canelo’ Álvarez podría contribuir a elevar su perfil y fortalecer su capacidad de negociación. Para el boxeador mexicano, el crecimiento profesional también está relacionado con mejorar sus ingresos; sin embargo, la exposición mediática no garantiza automáticamente mejores bolsas ni acceso inmediato a los rivales más cotizados.

El salto que busca Isaac ‘Pitbull’ Cruz dependerá de lo que consiga demostrar sobre el ring. Reynoso puede ofrecerle experiencia, estructura y nuevas herramientas, pero el mexicano tendrá que convertir ese trabajo en resultados frente a oponentes de primer nivel. Si consigue evolucionar sin renunciar a su estilo agresivo, la nueva etapa podría acercarlo a un campeonato mundial absoluto y consolidarlo entre las figuras más importantes del boxeo mexicano.

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