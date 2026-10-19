¡Atención! Ordenan retirar 1.5 millones de libras de carne por riesgo de salud

Diversos productos de Kayem Foods forman parte de un retiro nacional por fallas de temperatura durante su almacenamiento.

Más de 1.5 millones de libras de carne serán retiradas del mercado | Shutterstock

Kayem Foods Inc. anunció el retiro de aproximadamente 1,584,361 libras de productos de carne y aves listos para comer tras detectar problemas de temperatura durante su almacenamiento. La medida abarca todo Estados Unidos e incluye alimentos que la compañía elaboró entre el 31 de marzo y el 7 de octubre de 2026.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó sobre la alerta el 17 de octubre. Su Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos, conocido como FSIS, clasificó la medida como un retiro de clase I, una categoría de alto riesgo para la salud. Hasta el momento del aviso, el organismo no había recibido reportes confirmados de enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos.

Kayem Foods is recalling more than 1.5 million pounds of ready-to-eat food products because they may have been stored at unsafe temperatures. Full list of affected items: https://t.co/1XX64g04hT pic.twitter.com/Ge5AErc3Am — Eyewitness News (@ABC7NY) October 19, 2026

La investigación comenzó después de que un cliente comercial reportara que un pedido llegó con una temperatura superior a la esperada. Kayem Foods revisó las condiciones de almacenamiento y detectó variaciones de temperatura en una cámara de refrigeración de uno de sus almacenes. El hallazgo llevó a la empresa a retirar los productos que podrían presentar un riesgo para los consumidores.

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¿Qué productos de Kayem Foods incluye el retiro nacional?

El retiro comprende distintos productos, entre ellos hot dogs, tocino, salchichas, mortadela, jamón y pechuga de pavo. La variedad de presentaciones hace importante revisar cada paquete y no limitar la búsqueda a un solo tipo de embutido.

Kayem Foods, con sede en Chelsea, Massachusetts, comercializa sus productos bajo diferentes marcas. La alerta incluye artículos de Kayem, al fresco y McKenzie, entre otras. Por eso, un empaque que no muestre el nombre Kayem en la parte frontal también podría corresponder a alguno de los productos del retiro.

La distribución alcanzó tiendas y establecimientos de servicios de alimentos en todo Estados Unidos, además de Hong Kong. Las fechas de elaboración que abarca el aviso van aproximadamente del 31 de marzo al 7 de octubre de 2026. Ese periodo corresponde a la producción de los alimentos, no a sus fechas de compra ni de vencimiento.

Claves para identificar si compraste productos afectados

El USDA publicó una lista completa de los productos afectados y fotografías de sus etiquetas. La recomendación para los consumidores es comparar el empaque que tienen en casa con esos documentos, pues la alerta reúne distintas marcas, tamaños y presentaciones.

Otro dato clave aparece dentro del sello de inspección del USDA. Los productos del retiro llevan alguno de estos números de establecimiento.

EST. M/P 7839

EST. P 20935A

EST. M 9520

Estos identificadores ayudan a reconocer los alimentos que menciona el aviso. Para comprobar si un paquete forma parte del retiro, conviene cotejar también su nombre y los datos de la etiqueta con la lista oficial. La marca por sí sola no permite identificar todos los artículos afectados.

¿Qué hacer si tienes alguno de los productos afectados?

El FSIS pide a los consumidores que no coman los alimentos que forman parte del retiro. Quienes encuentren uno de esos paquetes pueden desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo compraron.

La agencia expresó preocupación porque algunos productos podrían permanecer en los refrigeradores de los consumidores. Por ese motivo, la revisión de las compras que ya están en casa resulta tan importante como la atención a los alimentos disponibles en las tiendas.

Antes de preparar hot dogs, tocino, jamón u otro producto de las marcas señaladas, revisa la etiqueta y compárala con la lista completa del USDA. Si el paquete coincide con el aviso, no lo consumas.

Las personas que presenten molestias o tengan preocupación por una posible enfermedad tras comer alguno de estos alimentos deben comunicarse con un profesional de salud, de acuerdo con la orientación del FSIS.

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