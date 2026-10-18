Mallory Swanson vuelve a marcar tras ser madre: la lección de resiliencia en el fútbol femenino

Mallory Swanson marcó ante España en su regreso a la selección estadounidense después de convertirse en madre. La delantera de Chicago Stars continúa su reincorporación al fútbol de élite y este domingo enfrenta a Seattle Reign en la NWSL.

Mallory Swanson | Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mallory Swanson necesitó pocos minutos para volver a dejar su huella con la selección femenina de Estados Unidos. El martes 13 de octubre, la delantera marcó el gol del empate 2-2 frente a España en el minuto 86, en su segunda aparición internacional después de una ausencia de casi dos años. Fue su primer tanto con la selección desde que se convirtió en madre y el número 39 de su carrera internacional.

La atacante de Chicago Stars había regresado a las canchas con su club en mayo, después de perderse la temporada 2025 de la National Women’s Soccer League (NWSL) por el embarazo y la maternidad. En octubre volvió a vestir la camiseta estadounidense y consiguió el tanto que permitió rescatar un empate ante España, campeona mundial en 2023. Con ese gol, se convirtió en la duodécima madre en marcar para la selección femenina de Estados Unidos.

Este domingo 18 de octubre, Swanson tendrá un nuevo compromiso con Chicago Stars, que recibe a Seattle Reign en Martin Stadium, en Evanston, Illinois. El encuentro llega en la recta final de una temporada complicada para su equipo y ofrece otra oportunidad para observar la evolución de la delantera en la competencia de clubes.

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El gol ante España marcó una nueva etapa

Estados Unidos llegó al descanso del 13 de octubre con una desventaja de dos goles. Alexia Putellas abrió el marcador para España en el minuto 27 y Salma Paralluelo amplió la diferencia al 32. Ashley Sanchez recortó distancias al inicio de la segunda mitad y Swanson apareció en el minuto 86 para establecer el 2-2 definitivo.

El partido se disputó en Subaru Park, en Chester, Pensilvania, ante 18,648 espectadores. El empate llegó tres días después de que España venciera 2-0 a Estados Unidos en Washington, en el primer encuentro de esta ventana internacional. La selección estadounidense evitó así una segunda derrota consecutiva ante el conjunto español.

Swanson había vuelto a jugar con la selección el 10 de octubre, después de 710 días de ausencia. En ambos encuentros ingresó como suplente y, en el segundo, encontró el gol que necesitaba Estados Unidos para rescatar el empate.

El tanto fue el primero de Swanson con la selección desde la final olímpica de París 2024, cuando anotó el gol que dio a Estados Unidos la medalla de oro frente a Brasil. Su regreso añade una alternativa ofensiva al equipo de Emma Hayes mientras la selección prepara el siguiente ciclo mundialista, cuyo principal objetivo será la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil.

La maternidad cambió los tiempos de su carrera

Swanson y su esposo, Dansby Swanson, jugador de los Chicago Cubs de las Grandes Ligas de Béisbol, anunciaron en mayo de 2025 que esperaban a su primer hijo. Su hija, Josie, nació en noviembre de ese año. La futbolista no disputó la temporada 2025 de la NWSL y regresó a la competencia con Chicago Stars el 16 de mayo de 2026, cuando ingresó como suplente ante North Carolina Courage.

Su vuelta al club y su regreso a la selección fueron etapas distintas. En mayo comenzó a recuperar minutos en la NWSL; meses después volvió a formar parte de las convocatorias estadounidenses y, en octubre, regresó a la cancha con el equipo nacional. El gol contra España añadió una nueva referencia a ese proceso.

La maternidad no supone el mismo proceso para todas las deportistas. Los tiempos de recuperación, las necesidades físicas y las circunstancias familiares varían, por lo que no existe un calendario universal para volver a competir. En el caso de Swanson, la reincorporación pasó primero por su club y después por la selección, con una recuperación progresiva de las exigencias del fútbol profesional.

El interés de su historia está en esa transición: cómo una jugadora de primer nivel adapta su carrera a una nueva etapa personal sin abandonar la competencia. El gol ante España fue un momento significativo, aunque su evolución deberá evaluarse a partir de su rendimiento y participación a lo largo de la temporada.

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Una futbolista con experiencia en los grandes escenarios

Swanson no regresa a una carrera que apenas comenzaba. Formó parte de la selección campeona de la Copa Mundial Femenina de 2019 y fue una de las protagonistas de la conquista del oro olímpico de París 2024, cuando anotó el único gol de la final ante Brasil.

Su ausencia coincidió con una etapa de cambios para la selección. La entrenadora Emma Hayes ha trabajado en ampliar las opciones disponibles y preparar al equipo para el próximo ciclo mundialista. El regreso de Swanson suma experiencia y una alternativa ofensiva, aunque su evolución tendrá que evaluarse partido a partido.

La delantera también forma parte del grupo conocido como «Triple Espresso», junto con Trinity Rodman y Sophia Wilson, protagonistas en la conquista del oro olímpico de 2024. Wilson también se convirtió en madre en 2025 y volvió a la selección en 2026. Sus experiencias no son idénticas, pero sus regresos han contribuido a ampliar la conversación sobre la maternidad y la continuidad profesional en el deporte de alto rendimiento.

La trayectoria de Swanson permite abordar una cuestión que trasciende a la selección: cómo se sostiene una carrera cuando la maternidad modifica rutinas, prioridades y tiempos. La respuesta no se reduce a recuperar la condición física; también implica volver a competir, recuperar automatismos con las compañeras y ajustar la vida familiar a los viajes, entrenamientos y concentraciones.

Chicago Stars afronta la recta final de la temporada

Chicago Stars recibe a Seattle Reign este domingo 18 de octubre, en Martin Stadium, en Evanston, Illinois, por la semana 28 de la temporada regular de la NWSL.

Chicago llega al encuentro después de perder 3-0 ante Denver Summit el 4 de octubre. De acuerdo con la previa oficial del club, las Stars tienen un balance de cinco victorias, 20 derrotas y dos empates. Seattle, por su parte, registra 12 triunfos, 11 derrotas y cuatro empates.

Los equipos llegan al partido con objetivos diferentes en la clasificación. Seattle busca sumar en la recta final de la temporada para asegurar su lugar en los playoffs, mientras Chicago intenta cerrar una campaña complicada con mejores resultados.

Para Swanson, el encuentro representa una nueva oportunidad para sumar minutos con su club. Su gol ante España devuelve su nombre a la actualidad internacional, pero su participación en la NWSL permitirá observar cómo continúa su adaptación a las exigencias de la competencia después de su ausencia en 2025.

Cuándo y dónde ver Chicago Stars vs. Seattle Reign

Chicago Stars recibe a Seattle Reign este domingo 18 de octubre, en Martin Stadium, en Evanston, Illinois, por la temporada regular de la NWSL.

Datos del partido:

Partido: Chicago Stars vs. Seattle Reign.

Chicago Stars vs. Seattle Reign. Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

domingo 18 de octubre de 2026. Hora: 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT.

7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. Sede: Martin Stadium, Evanston, Illinois.

Martin Stadium, Evanston, Illinois. Transmisión en Estados Unidos: Roku Sports Channel y The Roku Channel.

Roku Sports Channel y The Roku Channel. Costo: gratuito, con publicidad.

El encuentro estará disponible en The Roku Channel, mediante dispositivos Roku y otras plataformas compatibles. La información oficial de Seattle Reign confirma que la transmisión será gratuita en Estados Unidos.

Para Swanson, el compromiso será una nueva prueba en su regreso al fútbol de clubes después de la maternidad. El gol ante España marcó un momento importante de su vuelta a la selección; ahora, Chicago Stars le ofrece otra oportunidad para seguir sumando minutos en la NWSL.

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