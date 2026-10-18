PSG vs. Barcelona en la Champions League: dónde ver en vivo y qué debes saber del partido

PSG y Barcelona llegan con dos victorias en la Champions League y se enfrentan este martes en París. Ferran Torres vivirá un reencuentro con su antiguo equipo en un duelo que pondrá a prueba la presión y la capacidad ofensiva de ambos clubes.

Ferran Torres jugará contra sus excompañeros en Champions | ANCK FIFE / AFP

Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre de 2026 en el Parque de los Príncipes, en París, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. Ambos equipos ganaron sus dos primeros partidos y llegan con argumentos ofensivos para protagonizar uno de los encuentros más atractivos de la semana.

El PSG viene de imponerse 4-2 al Manchester City en Inglaterra, mientras que el Barcelona remontó para vencer 4-1 al Galatasaray en Estambul. Los resultados reflejan la capacidad de ambos equipos para generar ocasiones, pero también plantean una pregunta táctica: ¿quién conseguirá imponer sus condiciones cuando el rival tenga el balón?

El partido tendrá, además, un ingrediente particular: Ferran Torres se enfrentará al Barcelona después de fichar por el PSG. El delantero español disputó 207 partidos con el club azulgrana, marcó 65 goles y ganó siete títulos. Su reencuentro añade una historia personal a un duelo cuyo desarrollo dependerá de la presión, los espacios y la eficacia en las áreas.

Cuándo y dónde ver PSG vs. Barcelona en Estados Unidos

El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League 2026-27 y se disputará en el Parque de los Príncipes, en París.

Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. Estadio: Parque de los Príncipes, París, Francia.

Parque de los Príncipes, París, Francia. Horario: 3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT.

3:00 p. m. ET, 2:00 p. m. CT y 12:00 p. m. PT. Streaming: Paramount+ y ViX.

Paramount+ y ViX. Opciones de televisión en español: TUDN USA y UniMás.

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PSG y Barcelona llegan con dos victorias

El Paris Saint-Germain comenzó su participación europea con una victoria por 6-1 ante el Slovan Bratislava y después consiguió un triunfo de peso frente al Manchester City. En Inglaterra, el equipo parisino construyó una ventaja de tres goles antes del descanso con tantos de Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Vitinha.

Maghnes Akliouche también marcó para el PSG en la segunda parte. Por el City, Erling Haaland anotó dos veces y acercó a los locales, pero el equipo francés conservó la ventaja. La actuación confirmó su capacidad para atacar con velocidad, aunque también mostró que puede sufrir cuando el rival encuentra espacios.

Barcelona, por su parte, abrió la fase liga con una victoria por 5-1 ante el Feyenoord y después remontó para derrotar 4-1 al Galatasaray. En Turquía, el conjunto azulgrana comenzó por debajo en el marcador, pero reaccionó con goles de João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Los dos equipos suman seis puntos después de las primeras dos jornadas. El partido de París no decidirá por sí solo la clasificación, pero representa una oportunidad para consolidar el buen comienzo y ganar terreno en una fase liga en la que cada club disputa ocho encuentros.

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PSG vs. Barcelona: cuatro claves para seguir el partido

1. La presión: quién recupera el balón más cerca del área rival

Una de las claves será observar qué ocurre inmediatamente después de que un equipo pierde la posesión. La presión adelantada puede convertir una pérdida rival en una ocasión de gol, especialmente si la recuperación se produce cerca del área.

Si Barcelona consigue presionar arriba y recuperar con rapidez, tendrá oportunidades para atacar con pocos pases. Si el PSG supera esa primera línea, puede encontrar espacios para avanzar y obligar a los defensores azulgranas a correr hacia su propia portería.

No bastará con observar qué equipo tiene más tiempo el balón. También importará dónde recupera la posesión y qué consigue hacer después.

2. Los espacios detrás de las defensas

Presionar con muchos jugadores cerca del área rival tiene un costo: deja espacio a la espalda de la defensa. Cuando el adversario supera la primera línea, una transición rápida puede generar una ocasión clara.

En este partido habrá que observar qué tan coordinados están los defensores y cuánto riesgo asume cada equipo al adelantar sus líneas. Un pase filtrado, una mala cobertura o una pérdida en una zona comprometida pueden cambiar el desarrollo del encuentro en segundos.

La clave no será únicamente dominar la posesión, sino progresar con peligro cuando el rival deja espacios.

3. El ritmo: cuándo acelerar y cuándo conservar el balón

El PSG llega después de un partido abierto ante el Manchester City. Barcelona también viene de remontar y marcar cuatro goles contra el Galatasaray. Ambos han demostrado capacidad ofensiva, pero el reto será evitar que cada posesión se convierta en una transición descontrolada.

Un ritmo alto puede beneficiar a los atacantes, aunque también multiplica las pérdidas y expone a las defensas. Saber cuándo acelerar y cuándo conservar el balón puede resultar tan importante como generar ocasiones.

Controlar el ritmo también es una forma de defender: mantener la posesión puede impedir que el rival ataque y reducir el número de situaciones de peligro.

4. La reacción después de recibir un gol

Los dos clubes han mostrado que pueden marcar varios tantos, pero también han concedido oportunidades. Barcelona tuvo que remontar en Estambul, mientras que el PSG permitió que el Manchester City redujera una desventaja de tres goles.

Si alguno recibe un gol, será importante observar cómo responde. Puede adelantar líneas y buscar el empate con más jugadores en ataque, o intentar recuperar el control antes de asumir mayores riesgos.

Esa decisión influirá en los espacios disponibles y en el tipo de partido que se desarrolle durante los minutos siguientes.

Ferran Torres, ante el Barcelona: el reencuentro de la jornada

Ferran Torres llegó al Barcelona en diciembre de 2021, procedente del Manchester City, y permaneció cuatro temporadas y media en el club. Durante ese periodo disputó 207 partidos, marcó 65 goles y ganó siete títulos, según el balance publicado por el propio equipo azulgrana cuando anunció su traspaso al PSG en agosto de 2026.

En la temporada 2025-26 anotó 16 goles en LaLiga y compartió el Trofeo Zarra con Lamine Yamal, reconocimiento para el máximo goleador español de la competición.

Ahora, el delantero se encuentra del otro lado de una de las conexiones más interesantes del encuentro. Su conocimiento del Barcelona y de algunos de sus futbolistas puede aportar contexto, aunque no representa una ventaja automática. Su influencia dependerá de la función que le asigne el entrenador y de las situaciones que se produzcan durante el partido.

Su llegada a París también lo reúne con Luis Enrique, técnico del PSG y entrenador con el que coincidió en la selección española. El reencuentro será una de las historias a seguir, pero la clave estará en comprobar cuánto participa Ferran y qué papel cumple frente a su antiguo equipo.

La actualidad del Barcelona antes de viajar a París

Barcelona llega al partido después de vencer 5-2 al Real Betis el sábado 17 de octubre, en un encuentro en el que marcaron Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo. La victoria prolongó el arranque perfecto del equipo en LaLiga: nueve triunfos en nueve partidos.

La recuperación de jugadores también amplía las alternativas de Hansi Flick. Raphinha y Frenkie de Jong regresaron a la convocatoria para el encuentro contra el Betis. Raphinha volvió a jugar en la segunda parte, mientras que De Jong regresó a la lista después de recuperarse de una lesión de rodilla.

Su disponibilidad es una noticia positiva para el Barcelona antes de una semana exigente, que incluye el partido contra el PSG y el Clásico frente al Real Madrid. Sin embargo, estar disponible no garantiza la titularidad: las decisiones dependerán del estado físico de cada futbolista y del planteamiento del entrenador.

Las alineaciones oficiales permitirán comprobar cómo afrontará Barcelona un encuentro que puede exigir intensidad en la presión, velocidad para defender las transiciones y precisión para aprovechar las ocasiones.

Un duelo que pondrá a prueba el arranque europeo de ambos

PSG y Barcelona llegan con seis puntos y capacidad para convertir sus ataques en goles. La diferencia puede aparecer en detalles menos evidentes: cómo responden a la presión, quién protege mejor los espacios después de perder el balón y qué equipo consigue controlar el ritmo cuando el encuentro se vuelve abierto.

Ferran Torres aporta una historia que conecta a los dos clubes, pero el resultado dependerá de lo que ocurra en el campo. La presión, las transiciones y la reacción ante los momentos adversos serán tres aspectos fundamentales para entender el partido más allá del marcador.

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