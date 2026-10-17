WWE busca talentos en Hawái: así es la cacería de las próximas figuras de la lucha libre

El Wrestling regresa a Honolulu este sábado con su segunda función en vivo. The Usos y Jacob Fatu forman parte de la cartelera estelar.

WWE vuelve a Hawái | Claro Sports

WWE regresa este sábado 17 de octubre a Honolulu para su segunda función consecutiva en Hawái, una visita que combina el regreso de sus principales figuras a las islas con una iniciativa para identificar nuevos talentos de la lucha libre profesional. La compañía vuelve al territorio por primera vez desde septiembre de 2019, en una región estrechamente vinculada con algunas de las familias más reconocidas de este deporte-espectáculo.

La función está programada para las 7:30 p. m., hora local, en el Neal S. Blaisdell Arena. Entre las estrellas anunciadas para la gira están Seth Rollins, Jey Uso, Jimmy Uso, Jacob Fatu, Oba Femi, Liv Morgan y Sol Ruca. WWE añadió esta segunda fecha después de informar que la primera función, celebrada el viernes 16, estaba cerca de agotar sus entradas.

La visita también contempla pruebas de talento para aspirantes interesados en incorporarse a la compañía. La iniciativa ya comenzó y reunió a atletas locales que tuvieron la oportunidad de mostrar sus habilidades físicas, realizar ejercicios en el ring y trabajar en segmentos promocionales ante representantes y figuras de WWE. La búsqueda conecta el regreso de la empresa con una pregunta de largo plazo: qué nuevos talentos pueden surgir de una región con una historia propia dentro de la lucha libre profesional.

Hawái, una conexión histórica con la lucha libre

La relación entre Hawái y la lucha libre profesional precede por décadas a la actual gira. Peter Maivia, conocido como “High Chief”, fue luchador y promotor. Su trayectoria comenzó en el circuito del Pacífico antes de alcanzar notoriedad en Estados Unidos, y su legado familiar se convirtió en una parte importante de la historia de este deporte-espectáculo.

Después de la muerte de Maivia en 1982, su esposa, Lia Maivia, asumió el control de la promoción hawaiana vinculada a la National Wrestling Alliance, conocida como Polynesian Pro Wrestling. WWE la reconoce como una de las primeras mujeres en desempeñar un papel destacado como promotora en la industria. En 2024, fue incorporada al Salón de la Fama de WWE.

En 1985, Lia Maivia organizó A Hot Summer Night, una función que reunió a figuras como André the Giant, Ric Flair, Rocky Johnson, Dusty Rhodes y Antonio Inoki. WWE ha señalado que el evento congregó a más de 20,000 espectadores. La función es uno de los antecedentes que muestran que Hawái fue escenario de grandes espectáculos de lucha libre mucho antes de la expansión global de WWE.

Ese legado ayuda a entender por qué el regreso tiene un significado que va más allá de una fecha en el calendario. La historia de la lucha libre en las islas no se limita a los luchadores de ascendencia polinesia que hoy aparecen en televisión: también incluye a promotores, entrenadores, recintos y públicos que sostuvieron el negocio durante generaciones.

The Usos y Jacob Fatu mantienen vigente una herencia familiar

Entre los nombres anunciados para las funciones de Honolulu están Jey Uso, Jimmy Uso y Jacob Fatu, integrantes de la familia Anoa’i, una de las dinastías más reconocidas de la lucha libre profesional.

Los hermanos Uso son hijos del miembro del Salón de la Fama de WWE, Rikishi. Jacob Fatu también pertenece a esa extensa red familiar, que incluye a figuras como Roman Reigns y Solo Sikoa. Durante generaciones, miembros de la familia han tenido presencia en distintas etapas de la lucha libre profesional.

La conexión con Peter Maivia forma parte de esa historia. Maivia fue el abuelo de Dwayne “The Rock” Johnson, una de las estrellas más conocidas que han surgido de ese entorno familiar. Su trayectoria contribuyó a que la relación entre Hawái, la cultura polinesia y la lucha libre adquiriera una dimensión internacional.

La presencia de The Usos y Fatu ofrece un vínculo visible entre esa tradición y el producto actual de WWE. Sin embargo, el interés de la empresa en Hawái no se limita a reconocer una herencia familiar: también busca descubrir quién podría formar parte de su siguiente generación de estrellas.

Qué busca WWE en sus pruebas de talento

WWE anunció una prueba de talento en el Blaisdell Arena como parte de su visita a Honolulu. La convocatoria ofrece a los aspirantes la oportunidad de mostrar sus habilidades ante reclutadores, entrenadores y ejecutivos de la empresa.

En declaraciones a Hawaii News Now, Paul “Triple H” Levesque, director de contenido de WWE, explicó que la compañía espera encontrar nuevos luchadores en las islas. También destacó la importancia del carisma y de la capacidad para conectar con el público, cualidades que van más allá de la condición física.

Un reporte de KHON2 publicado el 17 de octubre documentó actividades de la prueba, incluidos ejercicios en el ring, evaluaciones físicas y prácticas promocionales. La luchadora Raquel Rodriguez participó en las actividades y destacó la diversidad de perfiles y culturas reunidos en la convocatoria.

La lucha libre profesional combina atletismo, interpretación y narración. Sus figuras deben ejecutar movimientos exigentes, construir personajes, desarrollar rivalidades y mantener una conexión con la audiencia. Por eso, una prueba de talento no se limita a medir fuerza o velocidad: también busca identificar personalidad y potencial escénico.

Hay una precisión importante sobre esta convocatoria: WWE no anunció que la prueba estuviera reservada exclusivamente para personas de ascendencia polinesia. La conexión histórica de Hawái con la lucha libre hace pertinente el contexto cultural, pero no permite presentar la ascendencia como un requisito de elegibilidad.

La realización de las pruebas tampoco significa que los participantes hayan conseguido contratos. El resultado de la búsqueda deberá establecerse a partir de los anuncios que la compañía haga posteriormente.

WWE vuelve a Honolulu con dos funciones consecutivas

La gira está ofreciendo dos funciones en el Neal S. Blaisdell Arena. La primera se celebró el viernes, mientras que la segunda está prevista para este sábado.

La cartelera promocional incluye a Seth Rollins, Oba Femi, Jey Uso, Jimmy Uso, Jacob Fatu, Liv Morgan y Sol Ruca. Sin embargo, la lista de estrellas anunciadas no garantiza que todas participen en cada combate. Los eventos en vivo pueden presentar cambios en sus enfrentamientos.

La primera noche ya dejó actividad en el ring. Entre los resultados reportados estuvieron la victoria de Sol Ruca en una lucha de cuatro participantes y la defensa del campeonato Intercontinental femenino de WWE por parte de Raquel Rodriguez frente a Nia Jax.

La doble fecha permite a WWE recuperar el contacto presencial con el público hawaiano y, al mismo tiempo, explorar una región con una historia reconocible dentro del negocio. El espectáculo ocupa el primer plano durante las dos noches, pero la búsqueda de talento añade una dimensión que podría tener consecuencias más duraderas para la compañía.

Cuándo y dónde ver WWE en Hawái este sábado 17 de octubre

La segunda función de WWE en Honolulu está programada para las 7:30 p. m., hora local, en el Neal S. Blaisdell Arena. WWE no ha anunciado una transmisión en vivo por televisión o streaming para este evento. La función está promocionada como un espectáculo presencial y no figura como una emisión de Raw, SmackDown o un evento prémium televisado. Por tanto, no hay una plataforma oficial confirmada para verla en directo. La información del evento está disponible en el sitio oficial de WWE.

El regreso a Hawái combina dos objetivos: llevar nuevamente el espectáculo de WWE a una audiencia local y buscar nuevos talentos en una región con una larga historia dentro de la lucha libre profesional. La función de este sábado cierra la visita de dos noches; el alcance de la búsqueda de nuevas estrellas dependerá de los resultados y anuncios que la compañía confirme posteriormente.

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