LeBron James y su último capítulo en la NBA: por qué su legado empieza en Philadelphia

A los 41 años, LeBron James comienza su temporada número 24 en la NBA con los Philadelphia 76ers. Junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, intentará convertir una plantilla repleta de talento en un equipo capaz de conquistar el campeonato.

LeBron James | Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

LeBron James ha cambiado de equipo, pero mantiene el objetivo que lo ha acompañado durante más de dos décadas en la NBA: competir por otro campeonato. A los 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga comienza una nueva etapa con los Philadelphia 76ers, después de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. El movimiento le ofrece otra oportunidad de ganar el título y sumar un logro inédito a una trayectoria que ya incluye cuatro campeonatos.

La apuesta de Philadelphia va más allá de incorporar a una de las figuras más reconocidas del básquetbol. Los Sixers reúnen a James con Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, adquirido durante el verano en un traspaso con los Boston Celtics. VJ Edgecombe completa un grupo con distintas opciones ofensivas y expectativas elevadas. Sin embargo, la presencia de varias estrellas no garantiza que el equipo encuentre el equilibrio necesario para competir durante toda la temporada.

El primer examen llegará el martes 20 de octubre, cuando Philadelphia visite a los New York Knicks en el Madison Square Garden, durante la jornada inaugural de la temporada 2026-27. Nueva York levantará la bandera que conmemora el campeonato conseguido la campaña anterior, mientras los Sixers estrenarán su nueva combinación de figuras. Para James, el encuentro marcará el comienzo oficial de su etapa con una cuarta franquicia de la NBA.

Philadelphia le ofrece a LeBron una oportunidad histórica

LeBron James ganó campeonatos con Miami Heat en 2012 y 2013, Cleveland Cavaliers en 2016 y Los Angeles Lakers en 2020. Si conquista el título con Philadelphia, se convertirá en el primer jugador en ganar un campeonato de la NBA con cuatro franquicias diferentes.

Ese antecedente explica buena parte del interés alrededor de su llegada. James no necesita otro trofeo para sostener su lugar entre los jugadores más importantes de la historia, pero la posibilidad de ganar en una cuarta ciudad añade un desafío distinto a su carrera. También representa una oportunidad para una franquicia que no conquista el campeonato desde 1983.

La decisión de James se produjo después de considerar otras opciones y de reconocer que había contemplado el retiro. En julio anunció que jugaría con los Sixers, con la intención declarada de ayudar al equipo a competir por el título. El acuerdo, reportado como un contrato de dos años por ocho millones de dólares con opción de jugador para la segunda temporada, deja abierta la cuestión de cuánto tiempo más continuará en la liga. No existe una fecha confirmada para su retiro.

Por eso, hablar de un último capítulo debe entenderse como una referencia a la etapa final de su carrera, no como la confirmación de que esta será su última temporada. James inicia su campaña número 24 en la NBA con una nueva camiseta y un reto que puede añadir otro registro histórico a su palmarés.

Un equipo de estrellas que necesita funcionar como conjunto

La plantilla de Philadelphia tiene argumentos para generar expectativas. Tyrese Maxey aporta velocidad y capacidad para crear sus propios tiros; Jaylen Brown llega después de firmar la mejor temporada estadística de su carrera, y Joel Embiid representa una referencia interior cuando está disponible. James suma experiencia, lectura del juego y la capacidad de organizar una ofensiva.

El desafío será distribuir responsabilidades. James y Maxey necesitan encontrar una dinámica que permita aprovechar sus virtudes, mientras Brown deberá mantener su producción sin que el ataque dependa de una sola figura. Embiid, por su parte, será fundamental para que Philadelphia pueda jugar desde el interior y obligar a las defensas rivales a cubrir distintas zonas de la cancha.

La disponibilidad física también será determinante. Embiid ha tenido temporadas condicionadas por lesiones, de modo que el potencial de esta combinación dependerá en parte de que las principales figuras puedan compartir la cancha con regularidad. El equipo tendrá que administrar sus minutos y mantener una identidad colectiva durante una campaña de 82 partidos.

El entrenador Nick Nurse afronta la tarea de ordenar ese talento, establecer funciones claras y construir una defensa capaz de sostener al equipo cuando el ataque pierda efectividad. Reunir jugadores destacados puede elevar el techo de una plantilla, pero el campeonato exige continuidad, adaptación y resultados en los playoffs.

Los Knicks, primer examen para el nuevo proyecto de los Sixers

El partido inaugural enfrentará a Philadelphia con los campeones defensores. Los Knicks celebrarán su título ante su público y levantarán la bandera que reconoce su campeonato de la temporada 2025-26, el primero de la franquicia desde 1973.

Nueva York conserva una base importante del equipo campeón, encabezada por Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart. La continuidad de ese grupo contrasta con la transformación de Philadelphia, que comienza la temporada con varias incorporaciones de alto perfil.

El encuentro será una primera referencia para observar cómo se relacionan las nuevas piezas de los Sixers, aunque un solo partido no permitirá medir el verdadero alcance del proyecto. La temporada exigirá resolver problemas de funcionamiento, superar posibles lesiones y sostener el rendimiento frente a los principales rivales de la Conferencia Este.

Para James, el debut también tendrá un componente histórico: comenzará la temporada regular con su cuarta franquicia después de construir su carrera entre Cleveland, Miami y Los Ángeles. Si Philadelphia logra convertir su talento en un equipo campeón, el resultado ampliará su legado individual y pondrá fin a una larga espera de la afición de los Sixers.

Cuándo y dónde ver Philadelphia 76ers vs. New York Knicks

El debut de LeBron James con Philadelphia en la temporada regular será el martes 20 de octubre de 2026, ante los New York Knicks, en el Madison Square Garden.

Partido: Philadelphia 76ers vs. New York Knicks.

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks. Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. Hora: 7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT.

7:00 p. m. ET, 6:00 p. m. CT y 4:00 p. m. PT. Sede: Madison Square Garden, Nueva York.

Madison Square Garden, Nueva York. Transmisión en Estados Unidos: NBC y Peacock.

NBC y Peacock. Cobertura previa: NBA Showtime, a partir de las 6:30 p. m. ET.

El encuentro será el segundo de la triple cartelera inaugural de NBC y Peacock. La jornada comenzará con Boston Celtics ante Detroit Pistons, a las 3:00 p. m. ET, y terminará con Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs, a las 9:30 p. m. ET.

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