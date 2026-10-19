Chivas vs Necaxa: el Akron se convierte en una aduana complicada para los Rayos

El Rebaño ha ganado los últimos tres partidos oficiales como local ante Necaxa y buscará aprovechar esa tendencia en la jornada 13

Necaxa no tiene buenos resultados en casa de Chivas | Claro Sports

El partido entre Chivas y Necaxa de la Jornada 13 del Apertura 2026 llega con una tendencia que favorece claramente al Guadalajara: el equipo rojiblanco ha convertido el Estadio Akron en una plaza difícil para los Rayos.

Los antecedentes recientes muestran que el conjunto tapatío suele encontrar la manera de imponerse, mientras que Necaxa necesita corregir sus problemas defensivos y aprender a resistir la presión si quiere llevarse puntos de Zapopan.

El encuentro está programado para este martes 20 de octubre, en un momento importante para las aspiraciones de ambos clubes que buscan librarse de los obstáculos para llegar a la liguilla del Apertura 2026.

MÁS INFORMACIÓN: El retorno de Luis Malagón aprieta la portería del América

La diferencia no se explica únicamente por los resultados. En estos enfrentamientos, Chivas ha demostrado capacidad para abrir el marcador, reaccionar cuando comienza en desventaja y mantener la presión hasta los últimos minutos. Para Necaxa, el desafío consiste en evitar que el partido se le escape después de haber competido durante buena parte del encuentro.

Historial reciente: Chivas suele imponer condiciones en el Akron

Los cinco antecedentes más recientes reflejan la dificultad de Necaxa para ganar en Guadalajara. Chivas venció 3-1 en septiembre de 2025 en la jornada 10, se impuso 3-2 en octubre de 2024 y ganó 2-0 en julio de 2023. También consiguió un triunfo por 1-0 en abril de ese año, mientras que en febrero de 2021 ambos equipos empataron 2-2.

El duelo de 2024 es un ejemplo de la capacidad de reacción del Rebaño. Después de comenzar en desventaja, Guadalajara encontró tres goles para darle la vuelta al marcador y terminó imponiéndose en un partido de cinco anotaciones. En 2025, en cambio, consiguió una victoria por dos goles de diferencia, con anotaciones repartidas entre el primer tiempo y el cierre del encuentro.

El balance histórico recopilado en el documento de referencia amplía esa tendencia: en 13 partidos oficiales disputados en el estadio, Chivas suma ocho victorias y cuatro empates, mientras que Necaxa solo registra un triunfo. Son cifras que respaldan la ventaja local, aunque no garantizan que el siguiente enfrentamiento vaya a repetir el mismo desenlace.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito y su confianza en la cantera rojiblanca

La racha que Chivas quiere mantener y el reto de Necaxa

El presente del Apertura 2026 añade otro elemento a la previa. Chivas ocupa el cuarto lugar con 20 puntos después de 12 jornadas, mientras que Necaxa se encuentra en la parte baja de la clasificación, con nueve unidades. La diferencia también aparece en las defensas: el Guadalajara ha recibido 12 goles, frente a los 25 que acumulan los Rayos.

Sin embargo, el Rebaño no llega sin asuntos pendientes. Su rendimiento como local ha tenido altibajos y necesita recuperar regularidad para consolidar sus aspiraciones de clasificación. Hacer valer el Akron será importante, pero deberá acompañarlo con una mejor ejecución en el último tercio de la cancha.

Para Necaxa, la clave estará en mantener el orden sin renunciar por completo al ataque. Si el equipo de Aguascalientes se limita a defender cerca de su área durante demasiado tiempo, corre el riesgo de conceder espacios y acumular desgaste. Necesita aprovechar las recuperaciones para salir con velocidad y obligar a Chivas a cuidar su propia portería.

Chivas vs Necaxa: horario y dónde ver en Estados Unidos

El encuentro de la Jornada 13 del Apertura 2026 está programado para el martes 20 de octubre. Estos son los horarios señalados en la información proporcionada para el público en Estados Unidos:

Horario del Este (ET): 8:07 p. m.

Horario del Centro (CT): 7:07 p. m.

Horario del Pacífico (PT): 5:07 p. m.

Las opciones de transmisión en español incluyen Telemundo y UNIVERSO en televisión, además de Peacock, fuboTV, UNIVERSO NOW y Telemundo Deportes En Vivo en plataformas digitales.

Para Chivas, el objetivo es aprovechar su historial favorable y sumar tres puntos que fortalezcan su posición en la tabla. Necaxa, por su parte, necesita cambiar una tendencia que lo ha castigado en Guadalajara. Los antecedentes colocan al Rebaño en una posición favorable, pero el resultado dependerá de lo que ambos equipos hagan durante los 90 minutos.

Te puede interesar