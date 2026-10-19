Sabor a Concacaf en CU: eje Navas-Carrasquilla tiene con vida a Pumas

La experiencia del portero costarricense y la creatividad del mediocampista panameño sostienen a los universitarios

Adalberto Carrasquilla aporta equilibrio en Pumas | C. De Souza | AFP

Los Pumas de la UNAM con algunos obstáculos por librar, mantiene vivas sus aspiraciones de llegar a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX gracias, en buena medida, al aporte de dos figuras de Concacaf: Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla.

El portero costarricense aporta seguridad bajo los tres postes, mientras que el mediocampista panameño organiza el juego y conecta la defensa con el ataque. En un torneo marcado por ajustes tácticos y problemas de equilibrio en Pumas, ambos se han convertido en piezas esenciales para que el equipo universitario siga en la pelea por un lugar en la fase final.

La llegada de Esteban Solari al banquillo, después de la salida de Efraín Juárez, abrió una etapa de adaptación para el conjunto auriazul. La producción ofensiva ha permitido competir, pero los errores defensivos han complicado varios partidos. Con 20 goles recibidos en 12 jornadas, Pumas necesita encontrar regularidad si quiere transformar sus aspiraciones en una clasificación concreta.

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En ese escenario, la experiencia internacional de Navas y el criterio futbolístico de Carrasquilla ofrecen dos respuestas diferentes a un mismo problema: cómo competir cuando el margen de error empieza a reducirse.

El candado de Costa Rica: Keylor Navas sostiene a Pumas

A sus 39 años, Keylor Navas continúa demostrando por qué su trayectoria en el fútbol europeo representa un respaldo importante para Universidad Nacional. En el Apertura 2026 ha disputado los 12 partidos del equipo como titular y acumula 1,080 minutos, una presencia que le permite mantener continuidad y transmitir confianza a la defensa.

Las estadísticas registran 29 atajadas y 20 goles recibidos. Aunque el número de anotaciones encajadas evidencia las dificultades colectivas, también ayuda a entender la exigencia que enfrenta el guardameta: sus intervenciones han sido necesarias para evitar que los desajustes defensivos tengan consecuencias todavía mayores.

El empate 3-3 frente a Cruz Azul en la jornada 11 fue una muestra de esa responsabilidad. Navas respondió en los minutos finales, cuando Pumas necesitaba resistir la presión rival. Después, en la victoria por 2-1 ante Atlante, realizó cuatro atajadas importantes, incluida una intervención sobre la línea que evitó un autogol.

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Su contribución no se limita a detener disparos. La experiencia del costarricense también resulta valiosa para ordenar a sus compañeros, anticipar movimientos y ofrecer una salida más segura desde el fondo. Para un equipo que todavía busca consolidar su estructura, esa serenidad puede marcar diferencias.

El mariscal de Panamá: Carrasquilla marca el ritmo del mediocampo

Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla aporta una cualidad distinta: la capacidad de darle sentido a la posesión y acelerar cuando aparece el espacio. El panameño es el enlace entre la recuperación y los hombres de ataque, una función que exige visión, precisión y personalidad para recibir bajo presión.

Su inicio de torneo estuvo condicionado por una molestia muscular y una suspensión, pero su regreso ha permitido recuperar alternativas en la generación ofensiva. Suma nueve partidos, cinco como titular, 475 minutos y dos asistencias. Además, registra una efectividad de pase cercana al 84.8 %, un indicador de su importancia en la circulación del balón.

Ante Atlante, su influencia quedó reflejada en la jugada del gol decisivo. Carrasquilla recuperó la pelota, condujo hacia adelante y filtró un pase para Juninho Vieira, quien definió el 2-1. La acción resumió sus principales virtudes: lectura del juego, conducción vertical y capacidad para encontrar al compañero mejor ubicado.

Para Pumas, contar con un mediocampista capaz de cambiar el ritmo es fundamental. Si Carrasquilla logra recibir con espacio y conectar con los atacantes, el equipo puede generar peligro sin depender de largas secuencias de pases.

Los próximos compromisos incluyen enfrentamientos ante Santos Laguna, Tigres, Puebla, América y Monterrey. Varios de esos partidos pueden influir directamente en las posibilidades de clasificación, por lo que cada punto adquiere un valor especial.

Pumas tiene margen para reaccionar, pero no puede permitirse demasiados tropiezos. La experiencia del costarricense y la visión del panameño representan dos argumentos sólidos para mantener la esperanza. El reto ahora es que su influencia se traduzca en resultados constantes y que el resto del equipo acompañe el esfuerzo en la recta decisiva del Apertura 2026.

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