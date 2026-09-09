Dos suplementos para perros fueron retirados del mercado en EE.UU. por riesgo de salmonela

La alerta alcanza productos vendidos en EE.UU. a través de supermercados y comercios en línea y advierte sobre posibles consecuencias para animales y consumidores

Los dueños de los perros también corren riesgo de contraer salmonela / Shutterstock

Dos suplementos alimenticios para perros fueron retirados del mercado en EE.UU. ante la posibilidad de contaminación con salmonela, una bacteria que puede provocar enfermedades tanto en animales como en personas. La medida se tomó después de identificar un posible problema relacionado con uno de los ingredientes utilizados durante la fabricación.

Los productos afectados son Fi Calming Supplement for Dogs, de 180 gramos, correspondiente al lote 26118 y código UPC 8 50064 80011 1, y Fi 8-in-1 Formula Supplement for Dogs, también de 180 gramos, del lote 26159 y UPC 8 50055 11168 4.

La compañía Fi, con sede en Nueva York, informó que los suplementos fueron comercializados en diversas tiendas y supermercados, así como a través de plataformas como Amazon y Chewy.com. El fabricante encargado de producirlos suspendió temporalmente sus operaciones mientras se investiga el posible origen de la contaminación.

Este retiro de productos para mascotas se suma al que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ejecutó hace unas semanas de un alimento para perros por su posible contaminación con metales.

Riesgo para los perros y sus dueños

El consumo de los productos afectados puede provocar síntomas de salmonelosis en los perros, entre ellos letargo, diarrea, diarrea con sangre, vómitos, fiebre y pérdida o disminución del apetito. Los propietarios que observen alguno de estos signos deben comunicarse con un veterinario.

El riesgo no se limita a las mascotas. Las personas pueden exponerse a la salmonela, tal y como ocurre con los huevos y con otro tipo de alimentos, como jalapeños, al manipular los suplementos contaminados o al entrar en contacto con las heces de un animal que haya consumido alguno de ellos. En humanos, la infección puede causar náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre.

Quienes tengan alguno de los productos incluidos en el retiro deben dejar de utilizarlos inmediatamente, cerrar bien los recipientes y desecharlos en la basura. También se recomienda lavarse las manos después de manipular los suplementos y extremar las precauciones al limpiar los desechos de las mascotas que pudieran haberlos consumido.

Los consumidores que necesiten información adicional pueden comunicarse con la empresa al 1-888-434-3647, de lunes a domingo entre las 10 a.m. y las 8 p.m. (ET), o escribir a support@tryfi.com. Quienes desarrollen síntomas después de una posible exposición, no duden en consultar a un profesional de la salud.

El retiro se mantiene mientras continúa la investigación sobre el ingrediente que habría provocado el riesgo de contaminación. Por ello, los dueños de perros que hayan comprado estos suplementos deben revisar el nombre, presentación, lote y código UPC antes de utilizarlos nuevamente y evitar su consumo si coinciden con los datos señalados en la alerta.

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