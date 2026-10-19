Los ‘caballos negros’ del Apertura 2026 de la Liga MX que amenazan con meterse a la liguilla

Atlas, Querétaro y León defienden su lugar entre los ocho primeros, mientras Santos, Tijuana y Puebla buscan dar la sorpresa en el Apertura 2026 de la Liga MX

Seis equipos están peleando uno de los ocho boletos a liguilla / Claro Sports

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza a perfilar a sus protagonistas, pero todavía hay espacio para las sorpresas. Atlas, Querétaro, León, Santos Laguna, Tijuana y Puebla son seis equipos que pueden alterar los pronósticos y colarse entre los ocho clasificados a la liguilla, lejos de los reflectores que suelen acompañar a los favoritos.

Tras la jornada 12, tres de estos clubes ocupan posiciones de clasificación directa y los otros tres persiguen el mismo objetivo desde la parte media de la tabla. La diferencia entre el octavo lugar y sus perseguidores es mínima, por lo que una victoria puede cambiar el panorama y, sobre todo, el boleto a la fase final del certamen no está reservado para los equipos de mayor presupuesto o historia.

Atlas y Querétaro, los caballos negros mejor posicionados

Atlas es el aspirante mejor colocado de este grupo. Los rojinegros llegaron a 21 puntos después de vencer 2-0 a Necaxa y ocupan el tercer puesto, con seis victorias, tres empates y tres derrotas. Su campaña ya tiene argumentos para sostener la candidatura, aunque su diferencia de goles de +1 evidencia que no siempre ha dominado sus partidos.

Querétaro también ha construido una temporada que merece atención. Los Gallos Blancos suman 20 puntos en 11 encuentros y marchan sextos, con la ventaja de tener un partido pendiente. Sin embargo, la goleada por 5-0 que recibieron de Santos Laguna en la jornada 12 encendió las alarmas. Su margen sigue siendo favorable, pero necesitan reaccionar para evitar que la derrota afecte su posición en la recta final.

León completa el trío que actualmente se encuentra dentro de los ocho primeros. La Fiera es séptima con 18 unidades, apenas una más que Monterrey, que ya recuperó el último puesto de clasificación. Su derrota por 5-3 ante América dejó una lectura contradictoria: el equipo mostró capacidad para marcarle al líder, pero sus problemas defensivos le impidieron sumar. Para conservar su lugar, necesita convertir su potencial ofensivo en resultados.

Santos, Tijuana y Puebla buscan dar el golpe

Santos Laguna es uno de los equipos que más ha cambiado su panorama durante el torneo. El conjunto dirigido por Renato Paiva encadenó cinco victorias y encontró en el contundente 5-0 sobre Querétaro y en su nueva joya, Tahiel Jiménez, una señal de recuperación. Con 16 puntos, ocupa el noveno puesto y está a una unidad de la zona de clasificación. Su principal desafío será mantener la regularidad, después de un comienzo que lo dejó rezagado.

Tijuana también tiene motivos para creer. Los Xolos suman 16 puntos en 11 partidos y se encuentran en la décima posición, con un encuentro pendiente. Esa diferencia de calendario puede convertirse en una oportunidad para acercarse a los ocho primeros, aunque no garantiza sumar. El empate sin goles frente a Puebla dejó escapar una ocasión para distanciarse de un rival directo.

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Puebla comparte los 16 puntos con Santos y Tijuana, pero aparece en el duodécimo lugar por la cantidad de equipos que tiene por delante. Su balance de cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas refleja una campaña equilibrada, aunque necesita transformar esa regularidad en una racha de triunfos. El empate ante los Xolos mantuvo viva su candidatura, pero también evidenció que los partidos entre aspirantes pueden tener un peso decisivo.

Monterrey y Tigres cambian el panorama de la pelea

La clasificación también obliga a mirar a los equipos regiomontanos. Monterrey venció 2-1 a Pachuca, llegó a 17 puntos y recuperó el octavo puesto, con un partido menos que varios de sus perseguidores. Por eso, Santos, Tijuana y Puebla no solo necesitan sumar; también deben esperar tropiezos de los equipos que ocupan las posiciones inmediatamente superiores.

Tigres vive un escenario diferente. El conjunto felino suma 14 unidades en 12 encuentros y se ubica en el decimotercer lugar, por debajo de los seis clubes que buscan protagonizar la sorpresa del torneo.

Atlas y Querétaro parten con una ventaja importante, mientras León debe proteger su posición. Santos llega fortalecido por su reacción, Tijuana cuenta con un partido pendiente y Puebla necesita superar a varios rivales directos. Los seis son candidatos a convertirse en los “caballos negros” de la Liga MX, pero la clasificación se definirá en la cancha, pues estar cerca de la Liguilla no es lo mismo que tener el boleto asegurado.

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