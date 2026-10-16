Seguro Social: errores que pueden retrasar tu pago en 2027

Mantener tus datos actualizados y notificar al Seguro Social sobre cambios esenciales evita retraso en tus pagos para 2027

Para 2027, el Seguro Social anunció 3.6% de aumento en el COLA. Foto: Shutterstock

Aunque no todos los errores provocan un retraso automático en los pagos del Seguro Social, los millones de beneficiarios deberán estar atentos en 2027 en cómo evitarlos.

Mantener actualizada la información personal y responder a tiempo a las solicitudes oficiales seguirán siendo detalles fundamentales para evitar interrupciones o ajustes inesperados en los beneficios.

Recientemente, la Administración del Seguro Social (SSA) aumentó un 3.6% en el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027. Sin embargo, este incremento no elimina la obligación de cumplir con los requisitos que exige la agencia o mantener los datos al día. Solo así podrás garantizar que tus pagos lleguen puntualmente.

6 errores que pueden retrasar tus pagos del Seguro Social en 2027

1. No informar un cambio de domicilio

Mudarse sin actualizar la dirección puede dificultar la recepción de cartas, solicitudes de documentos y avisos sobre los beneficios. Si la SSA necesita confirmar información y no logra contactar al beneficiario, el trámite puede complicarse.

El riesgo también es para quienes reciben el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), que ya tiene su calendario de pagos en 2027. Cualquier persona debe informar los cambios en su domicilio y sus condiciones de vivienda.

Lo ideal es notificar el cambio de dirección cuanto antes y comprobar que la agencia tenga tus datos correctos.

2. Ignorar cartas o solicitudes de información

La SSA puede pedir documentos para revisar la elegibilidad, comprobar datos o realizar una redeterminación de SSI. No responder dentro del plazo indicado puede retrasar una revisión y, en determinadas circunstancias, provocar una reducción o suspensión de los pagos.

Aunque no todas las cartas tienen la misma importancia, conviene leerlas completas y comprobar qué documentos solicitan y cuándo deben entregarse.

Revisa el correo electrónico con regularidad, conserva copias de tus respuestas y entrega la información antes de la fecha límite. Si no puedes conseguir un documento a tiempo, comunícate con la agencia para preguntar qué alternativas existen.

3. No reportar ingresos, empleo o cambios económicos

Los beneficiarios de SSI deben informar los cambios en salarios, pensiones y otros ingresos, así como las variaciones en sus recursos económicos. También pueden influir los ingresos de otros miembros del hogar en determinadas circunstancias.

Si la agencia descubre que una persona recibió más dinero del que le correspondía, puede exigir la devolución del exceso o ajustar sus pagos futuros. Y si recibió menos de lo debido, la revisión también puede ser necesaria para corregir la cantidad.

En el caso del SSDI, comenzar a trabajar o aumentar los ingresos puede afectar la evaluación de los beneficios por discapacidad. No obstante, trabajar no significa que los pagos se suspendan automáticamente.

4. Cambiar de cuenta bancaria sin actualizar los datos

Un depósito directo puede fallar si el beneficiario cierra la cuenta anterior, proporciona un número incorrecto o la entidad financiera rechaza la transferencia. En esos casos, el dinero podría devolverse a la SSA y necesitar una gestión adicional antes de volver a estar disponible.

La mejor forma de evitarlo es actualizar los datos bancarios directamente con la SSA antes de cerrar la cuenta anterior, cuando sea posible. Verifica el número de ruta bancaria y el número de cuenta, y guarda la confirmación del cambio.

5. No informar cambios en la vivienda o en la situación familiar

Casarse, separarse, recibir ayuda económica de otra persona o mudarse con familiares puede afectar el cálculo del beneficio, según las circunstancias.

También deben notificarse determinados cambios relacionados con la entrada o salida de una institución, como un hospital o un centro penitenciario.

Comunica los cambios relevantes y pregunta a la SSA si afectan tu elegibilidad o la cantidad mensual. No des por hecho que una modificación no importa, porque el dinero depositado no haya cambiado todavía.

6. No comunicar una ausencia prolongada de Estados Unidos

Las reglas de residencia y presencia en el país pueden afectar determinados beneficios, especialmente el SSI. Una ausencia prolongada puede modificar la elegibilidad o las condiciones para seguir recibiendo pagos, según el programa y la situación migratoria de la persona.

Antes de viajar durante un periodo largo o trasladarte a otro país, consulta las reglas que se aplican a tu beneficio. La información oficial está disponible en la página de la SSA sobre cambios que deben reportarse.

¿Qué hacer si el pago del Seguro Social no llega en 2027?

Si el depósito no aparece en la fecha esperada, primero revisa el calendario oficial y comprueba con el banco si hubo un rechazo o una demora en el procesamiento. Después, consulta tu cuenta de My Social Security o comunícate con la agencia para verificar si necesita información adicional.

La SSA ofrece atención telefónica en el 1-800-772-1213, de lunes a viernes, generalmente entre las 8:00 am y las 7:00 pm (CT).

Te puede interesar: