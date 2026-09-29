FDA clasifica como riesgo Clase II el retiro de medicamento para controlar la presión

Se calcula que los lotes de tabletas de chlorthalidone afectados por problemas de disolución supera las 25,000 unidades

La chlorthalidone es utilizado para tratar casos de hipertensión | Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, clasificó como riesgo Clase II el retiro de tabletas de chlorthalidone de 25 miligramos fabricadas por Inventia Healthcare. El medicamento se utiliza para tratar la presión arterial alta y algunos problemas de retención de líquidos.

La medida abarca dos retiros voluntarios que la farmacéutica inició este año. El primero comenzó el 5 de junio e involucró 11,460 frascos; el segundo llegó el 3 de septiembre con 13,567 frascos adicionales. En conjunto, superan las 25,000 botellas de tabletas afectadas.

El motivo del retiro es un fallo en las especificaciones de disolución. En términos simples, algunas tabletas pueden no deshacerse en el organismo con la velocidad prevista, lo que puede alterar la absorción del principio activo y hacer que el tratamiento resulte menos efectivo de lo esperado.

¿Qué medicamento retiró Inventia Healthcare?

El producto afectado es chlorthalidone tablets, USP, de 25 mg, un medicamento de receta que pertenece al grupo de los diuréticos. Estos fármacos ayudan al cuerpo a eliminar exceso de agua y sal a través de la orina, una acción que contribuye a reducir la presión dentro de los vasos sanguíneos.

La chlorthalidone suele formar parte de tratamientos para personas con hipertensión. Mantener la presión alta bajo control resulta clave para reducir el riesgo de problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y daños en órganos como los riñones. Por eso, una falla que afecte la absorción del medicamento merece atención, aunque la clasificación de la FDA no identifica un riesgo alto de consecuencias graves.

Los lotes retirados incluyen los códigos RISA24001, RISB24002 y RISA24002. Las tabletas se vendieron en frascos de 100 y 1,000 unidades, según el lote, con fecha de vencimiento en abril de 2027.

¿Qué significa un retiro Clase II de la FDA?

Un retiro Clase II significa que el uso o la exposición a un producto con una infracción puede causar consecuencias de salud temporales o médicamente reversibles. La FDA también señala que la probabilidad de efectos graves se considera poco probable.

No es la categoría más severa de la agencia. La clasificación Clase I se reserva para productos que podrían causar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte. La Clase II indica un problema relevante que requiere corrección, pero no supone automáticamente que cada persona que tomó el medicamento enfrentará una complicación seria.

En este caso, la preocupación principal está en la eficacia. Si una tableta no se disuelve dentro de los parámetros establecidos, el cuerpo puede recibir una cantidad menor del fármaco o recibirla fuera del tiempo previsto. Para un paciente con hipertensión, eso puede traducirse en un control menos consistente de su presión arterial.

¿Qué hacer si toma chlorthalidone de los lotes retirados?

Si su frasco de chlorthalidone de 25 mg coincide con los lotes retirados (RISA24001, RISB24002 o RISA24002), usted puede recibir un reemplazo sin costo. Lleve el medicamento a la farmacia donde lo surtieron y pida que verifiquen el número de lote.

El personal le entregará un frasco de un lote no afectado o gestionará un reembolso si corresponde. No tire el producto sin antes hablar con su farmacéutico o médico. Lo más importante es no suspender el tratamiento por cuenta propia, ya que interrumpir un medicamento para la presión arterial puede elevar el riesgo de complicaciones.

El cambio a un lote en buen estado resuelve el problema de disolución y mantiene su tratamiento bajo control.

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