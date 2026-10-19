Nik Bonitto recupera su mejor versión y vuelve a ser clave para los Broncos

El linebacker de Denver gana protagonismo con su presión al quarterback, supera las dificultades físicas y busca mantener su impacto durante el resto de la temporada de la NFL

Bonitto recupera protagonismo en Denver /Andrew Wevers / Getty Images via AFP

Nik Bonitto vuelve a marcar diferencias con los Denver Broncos. Su actuación frente a los Seattle Seahawks, en la que consiguió media captura y provocó un balón suelto, refuerza la impresión de que el linebacker exterior recupera sensaciones y vuelve a ser una amenaza para los quarterbacks rivales.

El propio Bonitto destacó el trabajo del coordinador defensivo Vance Joseph y la conexión entre la presión al pasador y la cobertura de la secundaria. “Sabíamos que, si frenábamos la carrera, tendríamos una gran oportunidad de presionar al pasador”, explicó. La fórmula es clara: limitar las opciones terrestres del rival, obligarlo a lanzar y aprovechar las oportunidades para desestabilizar su ofensiva.

Una recuperación que empieza a dar resultados

El camino hacia su mejor versión tuvo un obstáculo importante en 2025. Bonitto disputó buena parte de aquella campaña con una lesión en la muñeca derecha, sufrida después de golpear el césped tras la derrota ante Indianapolis en la segunda semana. Utilizó una protección durante el resto del calendario y pasó por el quirófano una vez terminada la temporada.

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Pese a las molestias, el defensor cerró el año con 14 capturas, la mejor marca de su carrera, y consiguió su segunda selección consecutiva al Pro Bowl. Sin embargo, su producción perdió fuerza en el tramo final, pues apenas sumó 1.5 capturas durante los últimos cuatro partidos de la temporada regular. Recuperar la salud era fundamental, pero mantener la constancia representa el verdadero desafío.

El crecimiento del linebacker también ha provocado cambios en la estrategia de sus adversarios. Los bloqueos dobles y las ayudas adicionales para contenerlo se convirtieron en un recurso habitual, reduciendo sus oportunidades de llegar directamente al quarterback. Bonitto sabe que necesita encontrar nuevas respuestas, leer mejor las protecciones y aprovechar los espacios que se abren para sus compañeros.

Los números de 2025 reflejan esa dificultad. La frecuencia con la que enfrentó bloqueos dobles pasó del 11.4% en sus primeros diez encuentros al 19.5% en los últimos siete. Durante esos mismos periodos, sus capturas bajaron de 9.5 a 4.5. Su evolución dependerá, en buena medida, de cómo consiga adaptarse a una atención defensiva cada vez mayor.

¿Cómo puede impulsar a Denver durante la temporada?

Bonitto acumula 3.5 capturas y ha conseguido 2.5 en las dos victorias más recientes de Denver. Contra Seattle, también generó siete presiones al quarterback y provocó un balón suelto que recuperó Justin Strnad. Son señales alentadoras para un jugador cuyo impacto no se limita a derribar al pasador.

Su presencia también puede abrir oportunidades para el resto de la defensiva. Cuando los rivales destinan dos bloqueadores o recurren a ayudas adicionales para detenerlo, otros jugadores pueden encontrar enfrentamientos más favorables. La continuidad de compañeros como Jonathon Cooper, Justin Strnad, Dondrea Tillman y Jonah Elliss refuerza una unidad capaz de distribuir la producción y mantener la presión desde distintos sectores.

La actuación ante Seattle mostró, además, el valor de esa combinación. Denver consiguió cinco capturas y 17 golpes al pasador en una victoria por 17-14 en tiempo extra. El balón suelto provocado por Bonitto ayudó a frenar una serie rival que había alcanzado la yarda 34 de los Broncos, una intervención que demuestra cómo una jugada defensiva puede inclinar un encuentro cerrado.

El objetivo será sostener ese nivel durante el resto de la campaña. Volver a las dos cifras de capturas es una meta razonable por sus antecedentes y su reciente mejoría, aunque superar las 14 que consiguió en 2025 exigirá elevar considerablemente su producción. Para Denver, lo más importante será contar con un Bonitto constante, capaz de incomodar al quarterback y generar oportunidades incluso cuando las protecciones rivales consigan neutralizarlo. Si mantiene esa influencia, los Broncos tendrán una herramienta decisiva para fortalecer su defensiva y aspirar a competir en los partidos más exigentes.

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