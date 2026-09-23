Masivo retiro de carne vacuna y porcina en EE.UU.

El Departamento de Agricultura (USDA) ordenó el retiro de la carne vacuna, porcina y de cabra, comercializada en todo el país

El retiro incluye distintos cortes de carne vacuna. Foto: B. Blume / Shutterstock

Un total de 167,639 libras de carne cruda de res, cerdo y cabra fueron retiradas del mercado, luego de la orden emitida recientemente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De acuerdo con una alerta del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), adscrito al USDA, los productos retirados del mercado llevaban una marca de inspección federal falsa, por lo que este proceso nunca se cumplió.

La FSIS identificó a Star Meat Delivery Inc., con sede en Lucama, Carolina del Norte, como la empresa responsable de los productos retirados. La carne fue enviada a A&D Foods, un distribuidor de Georgia, para su posterior comercialización en establecimientos minoristas y restaurantes de todo el país.

Según el USDA, cuando un producto está mal etiquetado o porta una etiqueta de inspección falsa significa que no es seguro para el consumo. Al no haber cumplido con la debida inspección, existe el riesgo de bacterias dañinas, alérgenos no declarados y otros contaminantes que representan un peligro para la salud.

“El FSIS está preocupado de que algunos productos puedan encontrarse en los refrigeradores o congeladores de consumidores, restaurantes o minoristas”, señala el comunicado oficial.

A principios de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de unos dulces de chocolate, alusivos a Halloween, luego de descubrir que los productos contenían leche no declarada.

¿Qué productos están incluidos en el retiro de carne vacuna y porcina?

El retiro abarca numerosos cortes y preparaciones de carne comercializados bajo la etiqueta A&D Foods. Entre los productos identificados figuran:

Cortes de cabra

Ribeye en rebanadas

Chuck de res en cortes finos

Rabo de res

Costillas cortas de res

Chambarete o shanks con hueso

Costillas de res de cuatro huesos

Carne molida de cerdo

Chorizo de cerdo

Chuletas de cerdo con hueso

Patas de cerdo

Piezas de costilla de cerdo

Boston butt de cerdo en diferentes cortes

Hock de cerdo en rebanadas

Menudo mix

Patas de res

Los productos fueron empacados individualmente al vacío y colocados en cajas de cartón de diferentes pesos. Asimismo, la producción corresponde a distintas fechas anteriores al 22 de septiembre de 2026.

El FSIS advierte a los consumidores que cualquier paquete de este lote que llegó a una tienda puede no mostrar la etiqueta original de A&D Foods. También apunta que algunos establecimientos pudieron colocar sus propios adhesivos con información de precio y manipulación segura.

En este sentido, no basta con buscar únicamente el nombre de la empresa en el envase. Si existe alguna duda sobre el origen de una carne que pudiera pertenecer al retiro, lo recomendable es consultar dónde fue adquirida y comparar la información con la lista oficial del USDA.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Lo primero y principal es que, si una persona adquirió cualquier corte de carne incluida en el retiro, no debe cocinarla ni consumirla, aunque tenga previsto cocinarla completamente.

La recomendación del USDA es desechar el producto o devolverlo al establecimiento donde fue comprado.

Es importante no probar la carne para determinar si está en buenas condiciones. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la ausencia de un olor extraño, cambios de color o señales visibles de deterioro no garantiza que un alimento sea seguro.

Además, si el producto estuvo almacenado junto con otros alimentos, conviene limpiar las superficies que hayan podido entrar en contacto con sus jugos.

Hasta la emisión de la alerta, por parte de la FSIS, no se habían confirmado enfermedades ni lesiones relacionadas con estos productos.

Por último, cualquier persona que haya consumido alguno de los productos retirados, incluso si fue poca cantidad, debe prestar atención a posibles síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos. Los CDC señalan que diarrea, dolor o cólicos abdominales, náuseas, vómitos y fiebre como los signos más frecuentes.

Recientemente, la FDA anunció el retiro de dos suplementos alimenticios para perros, debido a la posibilidad de contaminación con salmonela, una bacteria que puede provocar enfermedades tanto en animales como en personas. Semanas antes, otra comida para para perros fue retirada del mercado por su posible contaminación con metales.

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