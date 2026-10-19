Cronograma oficial de la Serie Mundial: fechas, horarios confirmados

Conoce todo el calendario, los horarios y dónde se disputará cada partido por el título de la Serie Mundial.

El Juego 1 de la Serie Mundial ya tiene sede| KATHARINE LOTZE /GETTY IMAGES VIA AFP

La Serie Mundial 2026 comenzará el viernes 23 de octubre en el American Family Field, con los Milwaukee Brewers como locales en el Juego 1. MLB confirmó las fechas y los horarios de los siete posibles encuentros, todos a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos. El calendario contempla una definición que podría extenderse hasta el sábado 31 de octubre.

Milwaukee aseguró su boleto tras barrer a Los Angeles Dodgers en cuatro partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Brewers cerraron la eliminatoria con una victoria de 6-4 y regresan al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982, una espera de 44 años.

Todavía falta conocer a su rival. Al corte del lunes 19 de octubre, los Tampa Bay Rays tienen ventaja de 3-2 sobre los Cleveland Guardiansen la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Tampa Bay necesita una victoria más para avanzar, mientras Cleveland debe ganar los dos partidos restantes para conseguir el pase.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026 y a qué hora son los juegos?

El primer lanzamiento de la Serie Mundial llegará el viernes 23 de octubre a las 8 p. m. del Este. Ese horario corresponde a las 7 p. m. en Milwaukee y a las 5 p. m. del Pacífico. MLB estableció la misma hora para todos los encuentros del calendario, incluso los tres que solo tendrán lugar si la disputa por el título continúa.

La serie tendrá un máximo de siete partidos y terminará cuando un equipo alcance cuatro victorias. El calendario incluye dos jornadas sin juego, el domingo 25 y el jueves 29 de octubre, que separan los cambios de sede. Así, los clubes disputarán dos encuentros en Milwaukee, después tres en la ciudad del campeón de la Liga Americana y, si hace falta, otros dos en Wisconsin.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir la Serie Mundial en español a través de FOX Deportes. FOX transmitirá los partidos en inglés y FOX One también ofrecerá la cobertura de la serie.

¿Dónde se jugarán los primeros cuatro partidos de la Serie Mundial?

Milwaukee tendrá la localía del Juego 1 y también recibirá el segundo encuentro en el American Family Field. Después, la serie viajará a la casa del campeón de la Liga Americana para los juegos 3 y 4. La sede de esos dos partidos depende del desenlace entre Tampa Bay y Cleveland, no de un cambio pendiente en el calendario.

Este es el cronograma de los primeros cuatro encuentros. Todos los horarios corresponden al Este de Estados Unidos.

Juego 1 de la Serie Mundial: Viernes 23 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Los Brewers recibirán al campeón de la Liga Americana.

Viernes 23 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Los Brewers recibirán al campeón de la Liga Americana. Juego 2 de la Serie Mundial: Sábado 24 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Los Brewers volverán a jugar como locales.

Sábado 24 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Los Brewers volverán a jugar como locales. Juego 3 de la Serie Mundial: Lunes 26 de octubre de 2026, en la sede del campeón de la Liga Americana, a las 8 p. m. El escenario será Tropicana Field si avanzan los Rays o Progressive Field si clasifican los Guardians.

Lunes 26 de octubre de 2026, en la sede del campeón de la Liga Americana, a las 8 p. m. El escenario será Tropicana Field si avanzan los Rays o Progressive Field si clasifican los Guardians. Juego 4 de la Serie Mundial: Martes 27 de octubre de 2026, en la sede del campeón de la Liga Americana, a las 8 p. m. Milwaukee jugará como visitante en el mismo estadio del tercer encuentro.

La distribución de sedes implica que Milwaukee no podría completar una barrida ante su público. Si los Brewers ganan los primeros cuatro partidos, celebrarían el campeonato como visitantes el martes 27 de octubre.

¿Cuándo y dónde serían los juegos 5, 6 y 7?

Los tres últimos partidos tienen fecha, horario y distribución confirmada, pero su celebración depende de que ningún equipo haya conseguido todavía cuatro triunfos. El Juego 5 mantendría la serie en la ciudad del campeón de la Liga Americana. Los juegos 6 y 7 marcarían el regreso a Milwaukee.

Juego 5 de la Serie Mundial: Miércoles 28 de octubre de 2026, en Tropicana Field o Progressive Field, según el campeón de la Liga Americana, a las 8 p. m. Solo habrá partido si ningún equipo completa una barrida.

Miércoles 28 de octubre de 2026, en Tropicana Field o Progressive Field, según el campeón de la Liga Americana, a las 8 p. m. Solo habrá partido si ningún equipo completa una barrida. Juego 6 de la Serie Mundial: Viernes 30 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Solo tendrá lugar si ninguno de los clubes alcanza cuatro victorias después del quinto encuentro.

Viernes 30 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Solo tendrá lugar si ninguno de los clubes alcanza cuatro victorias después del quinto encuentro. Juego 7 de la Serie Mundial: Sábado 31 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, a las 8 p. m. Los equipos disputarían este partido con la serie empatada 3-3 y el título en juego.

Por tanto, Milwaukee tiene asegurados dos partidos en casa y podría recibir hasta cuatro. El calendario también deja abierta una definición en Halloween, aunque la serie puede terminar desde el cuarto encuentro.

¿Cuándo fue la última barrida en una Serie Mundial?

La última barrida en una Serie Mundial ocurrió en 2012, cuando los San Francisco Giants derrotaron 4-0 a los Detroit Tigers. San Francisco aseguró el campeonato el 28 de octubre, con una victoria de 4-3 en diez entradas en el cuarto partido.

La reciente eliminación de los Dodgers abre la posibilidad de que Milwaukee repita un resultado de cuatro triunfos sin derrotas, ahora en la disputa por el título. Sin embargo, la barrida en la Serie de Campeonato no concede ninguna ventaja en el marcador de la Serie Mundial. Los Brewers y el campeón de la Liga Americana comenzarán desde cero el 23 de octubre.

Para Milwaukee, completar otra barrida significaría resolver el campeonato el 27 de octubre en territorio rival. Si la serie exige más partidos, el equipo conservará la posibilidad de definirla ante su afición en el sexto o séptimo encuentro, tal como establece el calendario oficial.

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