Reporte CPI: ¿cuánto fue la inflación en Octubre en Estados Unidos?

El reporte de la BLS explica qué productos básicos subieron y cuáles bajaron de precio en el mes de octubre en Estados Unidos

Los datos apuntan a una reducción del ritmo de la inflación | Shutterstock

La inflación en Estados Unidos aumentó 0.4% en octubre, informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) avanzó a un ritmo menor que en septiembre, cuando subió 0.6%, pero superó el 0.3% que esperaban los economistas.

La energía, los alimentos y la vivienda impulsaron el resultado. La energía subió 0.7% tras el fuerte aumento de 5.2% en septiembre; los alimentos avanzaron 0.5% y la vivienda, 0.3%.

El dato se refleja en gastos habituales, desde llenar el tanque hasta pagar la renta y hacer las compras del supermercado. Aunque el índice general aumentó menos que el mes anterior, eso no significa que los precios hayan bajado: indica que subieron a un ritmo más lento.

Alimentos y servicios que más subieron de precio en octubre

Los alimentos subieron 0.5% después de permanecer sin cambios en septiembre. Las compras de comida para consumir en casa aumentaron 0.4% y los alimentos fuera del hogar, 0.5%. La variación llegó así tanto al supermercado como a restaurantes, aunque el cambio en cada factura depende de los productos y servicios que compre cada hogar.

Entre los alimentos, la lechuga registró un alza mensual de 7.9% y la carne de res subió 0.9%. Las frutas y verduras aumentaron 0.6%; los productos lácteos, 0.6%; y las carnes, aves, pescados y huevos, 0.5%. Los bocadillos avanzaron 1.0% y otros alimentos para el hogar, 0.7%.

Comer fuera también costó más. Los alimentos en restaurantes de servicio completo subieron 0.7%, mientras que los de servicio limitado, como la comida rápida, aumentaron 0.4%. La recreación avanzó 0.8% y el seguro de vehículos, 0.7%. Los servicios hospitalarios subieron 0.8%, los servicios de médicos, 0.4%, y los pasajes aéreos, 0.4%.

Estas cifras describen variaciones promedio de categorías y no el precio exacto que enfrenta cada persona. Aun así, muestran por qué el impacto puede extenderse más allá del supermercado: la comida fuera de casa, la atención médica y algunos gastos de transporte también forman parte del presupuesto mensual.

Productos que bajaron de precio y su efecto en las compras

Los vehículos usados bajaron 1.2% en octubre, después de subir 0.7% en septiembre. También descendieron el gas natural, 0.8%; las bebidas no alcohólicas, 0.3%; y el índice de comunicación, 0.1%. El café cayó 3.6%, mientras que los cereales y productos de panadería no registraron cambios.

Las reducciones pueden aliviar ciertos gastos, pero no eliminan los aumentos de otras categorías. El descenso de los carros usados, por ejemplo, beneficia a quienes compran en ese mercado, pero no reduce por sí mismo el costo de la renta, los alimentos o la electricidad. El impacto sobre cada hogar depende de cuánto destina a los productos que subieron o bajaron.

La comparación con septiembre también importa para la gasolina. Aunque el precio de ese rubro subió 1.0% en octubre, el aumento fue mucho menor que el 9.1% de septiembre. Eso representa una desaceleración de la subida, no un descuento en los precios que pagan los conductores.

¿Cómo afecta la inflación de octubre al presupuesto familiar?

El aumento mensual de 0.4% mide el cambio promedio de precios entre septiembre y octubre; no significa que todos los hogares hayan gastado exactamente 0.4% más. Cada presupuesto depende de factores como la vivienda, el transporte, el tamaño de la familia y la proporción de ingresos que se destina a alimentos y servicios.

La BLS no publicó una tasa general de inflación a 12 meses para octubre. La falta de datos de octubre de 2025, causada por la interrupción de las operaciones federales durante el cierre del Gobierno, impide calcular esa comparación para la mayoría de las series.

Para los hogares, el punto central es que octubre trajo una menor velocidad de aumento en la inflación general, pero los gastos básicos siguieron al alza. Quienes destinan una parte importante de sus ingresos a alimentos, vivienda, electricidad o combustible pueden notar más esos cambios, mientras que las bajas de categorías como los vehículos usados o el café benefician a quienes compran esos productos.

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