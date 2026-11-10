Messi domina la MLS, pero Josef Martínez conserva una marca histórica

El argentino acumula dos Botines de Oro consecutivos con Inter Miami, mientras el venezolano mantiene un récord con Atlanta United que resiste desde 2019

Messi persigue a Martínez con una marca/ Rich Storry / Getty Images via AFP

Lionel Messi sigue ampliando su legado en el fútbol estadounidense. El argentino cerró las temporadas regulares de 2025 y 2026 de la MLS con 55 goles, una cifra que lo coloca entre los futbolistas más productivos de la historia de la competición durante dos campañas consecutivas. Sin embargo, hay un nombre que todavía aparece por encima del capitán de Inter Miami: el venezolano Josef Martínez.

La diferencia es de apenas tres anotaciones. Según las estadísticas históricas de la MLS, Martínez registró 58 goles entre las temporadas regulares de 2018 y 2019, cuando defendía los colores de Atlanta United. Messi, por su parte, consiguió 29 tantos en 2025 y otros 26 en 2026. Ambos registros corresponden exclusivamente a la fase regular, sin contabilizar los playoffs ni otras competiciones.

Josef Martínez, el venezolano que estableció el récord de la MLS

Para entender la dimensión de la marca que persigue Messi, hay que regresar a 2018. Aquella temporada, Josef Martínez firmó una de las actuaciones individuales más extraordinarias que ha visto la MLS: 31 goles en la fase regular, con los que conquistó el Botín de Oro y estableció un nuevo récord de anotaciones en una campaña.

El venezolano superó entonces la marca de 27 tantos que compartían Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Su capacidad para aparecer en los momentos decisivos también quedó reflejada en otra estadística: consiguió diez goles ganadores de partidos, la mayor cantidad de la competición durante aquel año.

Su impacto no terminó con la fase regular. Martínez sumó otras cuatro anotaciones en los playoffs y alcanzó los 35 goles entre ambas etapas. Atlanta United conquistó su primera MLS Cup y el delantero venezolano recibió tres importantes reconocimientos individuales: el premio al Jugador Más Valioso de la temporada regular, el MVP del All-Star Game y el MVP de la final.

En 2019, el atacante sudamericano volvió a demostrar que su rendimiento no había sido producto de solo una temporada excepcional. Marcó 27 goles en la fase regular, suficientes para completar los 58 tantos que todavía representan la mejor producción acumulada de un futbolista en dos campañas consecutivas de la MLS.

Además, Martínez estableció otro registro histórico durante aquel segundo año. Entre el 14 de mayo y el 18 de septiembre de 2019 consiguió marcar en 15 partidos consecutivos, una racha que se convirtió en récord de la competición. Aunque terminó tercero en la clasificación de goleadores de esa temporada, su regularidad fue determinante para conservar la extraordinaria cifra acumulada.

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Messi persigue una marca que lleva siete años vigente

Messi logró ganar el Botín de Oro de la MLS en dos temporadas consecutivas. Sus 29 goles de 2025 y los 26 de 2026 le permitieron convertirse en el segundo futbolista de la historia de la liga en alcanzar al menos 25 anotaciones en dos campañas regulares seguidas. Josef Martínez también figura en esa lista.

La diferencia entre ambos está en la distribución de sus goles y los reconocimientos individuales. Messi fue el máximo anotador de las dos temporadas que componen su registro, mientras que Martínez terminó tercero en 2019, pese a sus 27 tantos. Sin embargo, el venezolano mantiene la ventaja en el acumulado: 58 frente a 55.

Así, Lionel Messi llega a los playoffs de la MLS 2026 con otro registro histórico en su colección y una referencia que todavía puede perseguir. Su dominio goleador en Inter Miami ya lo coloca junto a algunos de los grandes nombres de la competición, pero la marca de Josef Martínez permanece como un recordatorio del impacto que tuvo el delantero venezolano en Atlanta United. Tres goles separan al argentino de un récord que lleva vigente desde 2019.

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