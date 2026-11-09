MLB: los ganadores del premio Novato del Año 2026

Los ganadores serán anunciados en una ceremonia transmitida por MLB Network

Sal Stewart es el favorito de la Liga Nacional | KIRK IRWIN / GETTY IMAGES VIA AFP

Este lunes se conocerán los ganadores del premio al Novato del Año Jackie Robinson 2026 de las Grandes Ligas, uno de los reconocimientos más esperados de la temporada. La Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) anunciará a los mejores debutantes de la Liga Americana y la Liga Nacional en una ceremonia que abrirá la semana de premios de MLB.

En la Liga Americana, los tres finalistas son Kevin McGonigle, de los Detroit Tigers; Parker Messick, de los Cleveland Guardians; y Payton Tolle, de Boston Red Sox. En la Liga Nacional, la pelea está entre Carson Benge, de los New York Mets; Sal Stewart, de los Cincinnati Reds; y JJ Wetherholt, de los St. Louis Cardinals.

Un dato clave de la edición de este año es que la lista final de la BBWAA no incluye el nombre de ningún latino, una ausencia notable en un premio que en temporadas recientes ha tenido ganadores como Luis Gil, Julio Rodríguez, Randy Arozarena y Yordan Álvarez.

El anuncio de los ganadores se realizará en una ceremonia que está programada para las 7:00 p. m. ET, que será transmitida por MLB Network ta y como ha ocurrido en ediciones anteriores.

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Liga Americana: Finalistas al Novato del Año Jackie Robinson 2026

Kevin McGonigle

Kevin McGonigle llegó al equipo de Grandes Ligas sin pasar por Triple-A y convirtió su primera temporada completa en una de las más destacadas de la Americana. En 156 partidos, el jugador de cuadro bateó para .278, con porcentaje de embasado de .376 y slugging de .430. También conectó 18 jonrones, impulsó 72 carreras, anotó 97 y robó 12 bases. Su presentación fue una señal de lo que vendría: consiguió cuatro hits en el Día Inaugural.

Uno de sus principales argumentos para ganar el premio es la combinación de productividad y disciplina. Terminó 2026 con 168 imparables y 95 bases por bolas, y se convirtió en el primer novato desde Ted Williams, en 1939, en reunir al menos 97 anotadas, 28 dobles, 18 cuadrangulares, 72 remolcadas y 95 boletos en una temporada. Además, las lesiones de sus compañeros lo llevaron a asumir responsabilidades cotidianas en el campocorto.

Su impacto también aparece en las métricas avanzadas: encabezó a todos los jugadores de la Liga Americana con 7.1 victorias sobre reemplazo según Baseball-Reference, una estadística que estima el aporte global de un pelotero frente al de un sustituto de nivel de reemplazo. No solo sobresalió entre los debutantes; su rendimiento lo colocó entre los jugadores más valiosos del circuito.

Parker Messick

Parker Messick construyó su candidatura con una combinación de efectividad, ponches y carga de trabajo. El zurdo de los Cleveland Guardians terminó con récord de 12-9 y efectividad de 2.56 en 32 aperturas. En sus 186 entradas y un tercio, acumuló 193 ponches y concedió 49 bases por bolas, cifras que reflejan tanto su capacidad para dominar bateadores como su control.

Su rendimiento trascendió la competencia entre novatos: ocupó el séptimo lugar de las Grandes Ligas en entradas lanzadas y el sexto en efectividad entre los abridores calificados. También alcanzó 6.3 victorias sobre reemplazo según Baseball-Reference, la segunda mejor marca entre los novatos de la Americana, detrás de McGonigle. Esa actuación le permitió figurar, además, entre los finalistas al premio Cy Young de su liga.

Messick también dejó registros importantes para Cleveland. Entre los lanzadores novatos de la franquicia, únicamente Vean Gregg tuvo una temporada con mayor valor en esa versión del WAR, mientras que solo Herb Score consiguió más ponches. Su candidatura plantea una de las comparaciones centrales de esta votación: el impacto cotidiano de McGonigle frente al dominio de un abridor cada cinco días.

Payton Tolle

Payton Tolle no abrió la temporada en la rotación de los Boston Red Sox, pero terminó convertido en una de sus piezas principales. Después de una breve experiencia en las Mayores durante 2025, el zurdo regresó el 23 de abril para enfrentar a los New York Yankees en Fenway Park. Aquella noche permitió tres hits y una base por bolas en seis entradas, con 11 ponches, y se ganó la continuidad como abridor.

Su balance final fue de 9 victorias y 6 derrotas, con efectividad de 3.03 en 26 aperturas. Lanzó 148 entradas y dos tercios, ponchó a 171 bateadores y otorgó 40 boletos. Aunque tuvo menos volumen de trabajo que Messick, mantuvo un nivel competitivo durante buena parte del calendario: en 17 de sus 26 salidas permitió dos carreras limpias o menos.

El avance en el control de sus lanzamientos secundarios fue determinante para complementar su recta. Boston necesitó esa evolución durante una campaña en la que Garrett Crochet estuvo cinco meses fuera por una lesión en el hombro izquierdo. En ese contexto, Tolle asumió un papel de mayor responsabilidad y terminó compartiendo con Sonny Gray el protagonismo de la rotación.

Liga Nacional: Finalistas al Novato del Año Jackie Robinson 2026

Carson Benge

Carson Benge sustentó su candidatura en la variedad de recursos que aportó a los New York Mets. El jardinero combinó contacto, poder, velocidad y defensa, con un cierre de temporada que fortaleció sus posibilidades de ganar el premio. Desde el jardín derecho, su brazo fue especialmente valioso: encabezó la Liga Nacional con 10 asistencias desde los jardines.

Su evolución ofensiva se aprecia al separar el comienzo de su campaña del resto del calendario. Después de sus primeros 30 partidos, Benge bateó para .302, con porcentaje de embasado de .366 y slugging de .462 en los siguientes 126 encuentros. En ese tramo conectó 20 dobles y 18 jonrones, además de sumar 16 bases robadas.

Frente al poder de Stewart y la defensa de Wetherholt, la fortaleza de Benge fue el equilibrio. Su candidatura no dependió de una sola herramienta: pudo contribuir con el bate, avanzar en las bases y evitar carreras con su brazo, una combinación que lo mantuvo en la discusión hasta el cierre de septiembre.

Sal Stewart

Sal Stewart presentó la candidatura de mayor impacto en producción de carreras entre los finalistas de la Nacional. Después de una breve aparición en 2025, abrió la temporada como cuarto bate de los Cincinnati Reds y respondió con promedio de .263, OPS de .787, 32 cuadrangulares y 112 carreras impulsadas. Además, participó en los 162 partidos, con 161 como titular.

El primera base se convirtió en el primer novato de Cincinnati en alcanzar una temporada de al menos 30 jonrones y 100 remolcadas. Entre los debutantes de la Liga Nacional, lideró los cuadrangulares, las impulsadas, los extrabases, con 57, y las bases totales, con 285. También consiguió 164 hits, la mayor cantidad para un novato de los Reds desde los 170 de Pete Rose en 1963, y recibió una selección al Juego de Estrellas.

Aunque el Great American Ball Park suele favorecer a los bateadores, Stewart conectó más jonrones como visitante, con 17, que como local, con 15. Su principal diferencia frente a los otros candidatos está en el aporte defensivo: terminó con 2.0 victorias sobre reemplazo según FanGraphs, por debajo de Benge y Wetherholt. Aun así, su producción ofensiva y disponibilidad durante todo el calendario constituyen argumentos de peso.

JJ Wetherholt

JJ Wetherholt hizo de la segunda base una de las principales fortalezas de los St. Louis Cardinals. Su rendimiento defensivo impulsó una temporada de 4.6 victorias sobre reemplazo según FanGraphs, la cifra más alta entre los novatos de la Liga Nacional. A ese trabajo con el guante añadió 17 cuadrangulares y una aportación eficiente en las bases.

De acuerdo con Statcast, terminó con 25 outs por encima del promedio, una métrica que mide la capacidad de un defensor para convertir oportunidades en outs respecto de un jugador promedio. Fue la mejor marca entre los segundas bases de MLB y la segunda entre todos los defensores, únicamente detrás de los 26 de Pete Crow-Armstrong.

Wetherholt también destacó por seleccionar bien sus oportunidades para correr: robó 14 bases en 15 intentos. Con el bate, registró un OPS de .801 con corredores en posición de anotar y mostró disciplina para evitar lanzamientos fuera de la zona. Su caso para ganar el premio se sostiene en esa combinación de defensa de élite, decisiones inteligentes y contribuciones ofensivas oportunas.

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