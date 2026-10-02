Vuelos en Thanksgiving y Navidad 2026 serían los más caros en 10 años

Viajar en días de menor demanda podría ahorrar cientos de dólares a las familias que planean sus vuelos domésticos para las fiestas de fin de año

Ser flexible con tus fechas de viaje podría ahorrarte mucho dinero / Shutterstock

Los viajeros que planean visitar a familiares o regresar a sus ciudades de origen durante Thanksgiving y Navidad de 2026 se enfrentan a una temporada especialmente costosa. Las tarifas aéreas domésticas de ida y vuelta en Estados Unidos avanzan hacia sus niveles más altos en una década, según el más reciente índice de viajes de Hopper.

El promedio nacional actualmente roza los 402 dólares para Thanksgiving, un aumento de 31% frente a 2025, mientras que los vuelos para Navidad rondan los 452 dólares, 23% más que el año pasado. Eso significa unos 95 y 85 dólares adicionales por pasajero, respectivamente, aunque el precio final dependerá de la ruta, la aerolínea, la anticipación y los servicios incluidos.

Thanksgiving: el día de regreso puede cambiarlo todo

El jueves 26 de noviembre será Thanksgiving y, para quienes tengan cierta flexibilidad, mover el viaje incluso uno o dos días puede representar una diferencia importante. Hopper identifica el lunes 23 de noviembre como la fecha más económica para salir, con una tarifa promedio cercana a 370 dólares ida y vuelta; viajar el propio Thanksgiving también aparece como alternativa, con unos 371 dólares.

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El contraste aparece al regreso. El domingo 29 de noviembre será uno de los días más caros del año para viajar, con boletos domésticos que promedian 604 dólares, ida y vuelta. Hopper calcula que cambiar ese regreso al lunes o martes siguiente podría reducir el costo hasta en unos 250 dólares, mientras que regresar el Black Friday tendría un promedio cercano a 420 dólares.

Navidad también tendrá fechas de mayor presión

Para Navidad, la ventana más costosa para comenzar el viaje será el fin de semana del 18 al 20 de diciembre, cuando las tarifas promedian poco menos de 500 dólares. En cambio, salir el lunes 21 o martes 22 de diciembre aparece como una alternativa más económica, con precios alrededor de 440 dólares.

El regreso también será determinante. Hopper recomienda evitar el domingo 27 de diciembre, cuando los precios estarán alrededor de 20% por encima de los regresos a comienzos de esa semana. Quienes prolonguen su estancia hasta Año Nuevo deberán tener en cuenta otro pico: después del 2 de enero de 2027, algunos vuelos superarán los 560 dólares.

¿Por qué están subiendo los vuelos?

El encarecimiento del combustible para aviones es uno de los principales factores señalados por Hopper. La compañía relaciona los meses de precios elevados del jet fuel con el conflicto en Irán y advierte que ese incremento de costos llega a una temporada en la que millones de viajeros concentran sus desplazamientos en pocos días.

A esto se suma una oferta de asientos que no siempre crece al mismo ritmo que la demanda. Cuando las familias tienen poca capacidad para modificar sus fechas, las aerolíneas pueden cobrar más por los lugares disponibles en los vuelos de mayor demanda. Por eso, para los viajeros que viven en Estados Unidos y necesitan desplazarse para reunirse con familiares, la flexibilidad puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para contener el presupuesto.

Por ello, se recomienda comenzar a monitorear los precios desde ahora y procurar reservar antes de Halloween. También aconseja comparar aeropuertos cercanos, revisar el costo total (incluidos equipaje y selección de asiento) y considerar opciones flexibles ante posibles cambios. Sus promedios son nacionales y no garantizan una tarifa específica para cada ruta.

Para una familia que viaja durante las fiestas, con dos, tres o cuatro boletos, elegir cuidadosamente las fechas puede modificar el presupuesto del viaje en cientos de dólares.

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