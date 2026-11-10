Veterans Day 2026: ¿trabajan los bancos y el Servicio Postal este 11 de noviembre?

Toma precauciones antes del feriado federal, porque la mayoría de las operaciones bancarias y postales se verán afectadas

Durante el Veterans Day no habrá entrega de cartas ni paquetes. Foto: Shutterstock

Este miércoles 11 de noviembre es feriado federal por la conmemoración del Veterans Day, lo cual indica que la mayoría de sucursales bancarias y las oficinas del Servicio Postal permanecerán cerradas durante la jornada.

Sin embargo, esto no significa que todas las alternativas dejarán de funcionar. Los cajeros automáticos, las aplicaciones bancarias y varias herramientas digitales del United States Postal Service (USPS) seguirán disponibles. Para evitar contratiempos, la recomendación es tomar precauciones antes del feriado o simplemente esperar al siguiente día hábil.

De hecho, algunas operaciones electrónicas, depósitos y pagos podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, es decir, el 12 de noviembre, mientras que el reparto regular de correspondencia se reanudará también ese día.

El Veterans Day o Día de los Veteranos honra a todos los hombres y mujeres que han servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En 1919 fue proclamado por el presidente Woodrow Wilson como Armistice Day (Día del Armisticio), pero en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el Congreso cambió aVeterans Day para ampliar el sentido del homenaje.

No habrá atención presencial en los bancos durante el Veterans Day

La mayoría de los bancos estadounidenses no ofrecerá atención presencial durante Veterans Day, de acuerdo con el calendario de feriados presentado por la Reserva Federal.

En este sentido, las sucursales de entidades como Bank of America, Chase, Wells Fargo y Citibank suelen cerrar durante esta conmemoración, por lo que los clientes no podrán realizar normalmente operaciones en ventanilla.

Sin embargo, los usuarios podrán continuar utilizando buena parte de los servicios digitales. Entre las opciones que normalmente permanecerán disponibles están:

Banca en línea: los usuarios podrán ingresar a sus cuentas desde las páginas oficiales de sus entidades.

los usuarios podrán ingresar a sus cuentas desde las páginas oficiales de sus entidades. Aplicaciones móviles: será posible consultar saldos, revisar movimientos y realizar determinadas transferencias.

será posible consultar saldos, revisar movimientos y realizar determinadas transferencias. Cajeros automáticos: los ATM permitirán retirar efectivo, consultar balances y realizar depósitos, según las funciones de cada equipo.

los ATM permitirán retirar efectivo, consultar balances y realizar depósitos, según las funciones de cada equipo. Pagos con tarjetas: las compras con tarjetas de débito y crédito podrán realizarse normalmente, siempre que el comercio y el sistema de pago estén operativos.

las compras con tarjetas de débito y crédito podrán realizarse normalmente, siempre que el comercio y el sistema de pago estén operativos. Pagos de facturas: las plataformas digitales permitirán programar pagos, aunque la fecha efectiva de procesamiento puede variar.

También debes saber que las transferencias ACH, algunos pagos entre bancos, el procesamiento de cheques y determinados depósitos directos podrían no completarse hasta el siguiente día hábil.

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¿Y el Servicio Postal?

Tampoco. El USPS confirmó en un comunicado que todas sus oficinas permanecerán cerradas por Veterans Day. Asimismo, informó que los servicios regulares de atención al público y la entrega habitual de correspondencia se reanudarán el jueves.

Esto significa que los usuarios no podrán acudir a las ventanillas para comprar estampillas, enviar paquetes mediante atención presencial o realizar otros trámites habituales. Tampoco habrá reparto regular de cartas y paquetes a domicilio durante el feriado.

Si tienes un paquete con fecha estimada cercana al miércoles, es recomendable revisar su seguimiento en la página oficial de USPS para conocer cualquier actualización.

Pese a que la atención presencial estará deshabilitada por el feriado, todavía se podrán comprar estampillas y cajas gratuitas por vía online. También se pueden solicitar servicios como Hold Mail y Change of Address, gestionar el alquiler o renovación de apartados postales y utilizar Click-N-Ship para generar e imprimir etiquetas de envío prepagadas.

Respecto a los pagos del Seguro Social que corresponden al resto de 2026, el primer grupo de beneficiarios de noviembre, nacidos del 1 al 10, reciben su pago este martes 10 de noviembre en lugar del miércoles habitual, por ser feriado federal.

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