William Gabriel Barboza, el juvenil que rechazó a Brasil para unirse a México

El atacante de 18 años, hijo de William da Silva, decidió representar al Tri y busca consolidarse en la nueva generación

William Gabriel Barboza una apuesta a futuro para el Tri | Claro Sports

La Selección Mexicana que disputará los cuartos de final de la Concacaf Nations League sumó una apuesta interesante para su futuro: William Gabriel Barboza Silva, delantero de 18 años formado en las fuerzas básicas del Toluca, eligió representar a México por encima de Brasil.

El atacante, hijo del ex mediocampista William da Silva, ya recibió su primera convocatoria con el equipo Sub-20 y formó parte de una gira europea en la que el combinado nacional enfrentó a selecciones de alto nivel. Su decisión llega respaldada por números: fue campeón de goleo del Clausura 2026 en la categoría Sub-21, con 12 anotaciones en 15 partidos.

El caso de Barboza llama la atención por sus raíces brasileñas y por el potencial que ha mostrado en el fútbol juvenil. Nacido en São Paulo, pero con nacionalidad mexicana, el delantero encontró en el proyecto del Tri una oportunidad para continuar su desarrollo y comenzar a construir su camino internacional.

El vínculo con México pesó en su decisión sobre Brasil

William Gabriel tenía la posibilidad de representar a dos selecciones con una tradición futbolística importante. Por parte de su padre heredó sus raíces brasileñas, pero su historia familiar también está estrechamente ligada al fútbol mexicano.

William da Silva jugó en Querétaro, América y Toluca, clubes en los que desarrolló buena parte de su trayectoria en México. Ese vínculo con el país forma parte del entorno en el que creció su hijo y ayuda a entender la decisión de vestir la camiseta verde.

De acuerdo con la información proporcionada por su entorno familiar, los trámites de nacionalidad y el pasaporte mexicano están en orden. La elección, aseguran, se tomó con convicción y sin dejar abierta la posibilidad de esperar una oportunidad con la Canarinha.

También influyó el proyecto deportivo de las selecciones menores, que contempla el seguimiento de jóvenes con proyección hacia el representativo mayor. La estructura encabezada por la Federación Mexicana de Fútbol busca ofrecer continuidad a los talentos que pueden formar parte del siguiente ciclo mundialista.

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Potencia física y técnica brasileña: así juega William Barboza

Con una estatura de 1.90 metros, Barboza tiene características para desempeñarse como centrodelantero de referencia. Sin embargo, su perfil no se limita al juego aéreo o a la disputa física con los defensores.

Durante su formación en Brasil pasó por Barra FC y Juventus-SP, donde también practicó fútbol de salón. Esa experiencia le permitió desarrollar recursos técnicos para jugar en espacios reducidos, proteger la pelota y encontrar soluciones cuando recibe de espaldas al arco.

Entre sus principales cualidades destacan:

Juego de espaldas: utiliza su fortaleza física para proteger el balón y habilitar a sus compañeros.

Definición en el área: puede resolver con remates de primera intención, disparos cruzados y cabezazos.

Movilidad: aprovecha su zancada para atacar espacios y arrastrar marcas, facilitando la llegada de los mediocampistas.

Su rendimiento en Toluca confirmó esas condiciones. Durante el Clausura 2026 marcó 12 goles en 15 encuentros de la categoría Sub-21 y conquistó el campeonato de goleo. Incluso llamó la atención de Antonio Mohamed, quien le permitió entrenar con el primer equipo.

De Toluca a Estados Unidos: el camino para llegar al Tri

El siguiente paso en su formación fue salir cedido a North Texas SC, filial del FC Dallas que compite en MLS NEXT Pro. El movimiento se concretó el 2 de septiembre de 2026 y tuvo como objetivo darle minutos en un entorno profesional, con exigencias físicas distintas a las de las categorías juveniles mexicanas.

La competencia por un lugar en el primer equipo del Toluca y algunas dificultades administrativas para su registro en Primera División influyeron en la decisión de buscar esta alternativa.

Su evolución también le abrió las puertas de la Selección Mexicana Sub-20. Barboza fue incluido en la convocatoria para una gira europea de preparación, donde el equipo se midió ante España, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Enfrentarse precisamente al país de sus raíces añadió un significado especial a esta etapa de su carrera.

La FMF consiguió incorporar a un delantero con condiciones físicas, capacidad goleadora y formación futbolística brasileña. Ahora, el desafío para Barboza será sostener su crecimiento, sumar experiencia y demostrar que puede trasladar sus números del fútbol juvenil a un nivel competitivo más alto.

Elegir a México fue un primer paso importante. Convertirse en una opción real para el ataque del Tri dependerá de lo que consiga demostrar dentro de la cancha.

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