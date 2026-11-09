Trump admite que su política migratoria fue “demasiado dura”: ¿está arrepentido?

Las deportaciones masivas, el impacto entre los trabajadores indocumentados y el voto latino reabren el debate sobre el rumbo migratorio de Estados Unidos

Trump aceptó su rudeza en temas migratorios / Samuel Corum / Getty Images via AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que su política migratoria pudo haber sido demasiado severa, especialmente con los inmigrantes indocumentados que llevan años viviendo en el país, tienen empleo y contribuyen a la economía.

Durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News, Trump admitió que su administración también expulsó a personas cuyo único delito fue ingresar al país sin autorización, pese a que tenían trabajos estables y, en algunos casos, pagaban impuestos. “Creo que fue demasiado duro”, expresó Trump al referirse al alcance de las medidas migratorias.

Sus palabras llegaron tres días después de que los republicanos sufrieran importantes derrotas en las elecciones de medio término. El retroceso electoral fue especialmente significativo en el sur de Texas y en otras comunidades con una numerosa población latina, donde el Partido Republicano había logrado avances en los comicios de 2024.

El resultado electoral volvió a poner bajo la lupa el impacto de las deportaciones y las redadas migratorias entre los votantes latinos. Para una parte de esta comunidad, las políticas de Trump dejaron de ser una discusión sobre el control fronterizo y se convirtieron en una preocupación directa para sus familias, empleos y estabilidad en Estados Unidos.

Trump reconoce el costo de las deportaciones para los republicanos

En la conversación con el periodista Ross Douthat, Trump defendió algunos resultados de su estrategia. Consideró que obtuvo una calificación excelente por cerrar la frontera y una muy buena por expulsar a inmigrantes con antecedentes delictivos. Sin embargo, reconoció que las medidas también alcanzaron a trabajadores que, según sus palabras, tenían una vida estable en el país.

El presidente describió dos posturas dentro de la sociedad estadounidense: quienes consideran que toda persona que ingresó ilegalmente debe ser deportada y quienes creen que los inmigrantes que trabajan, pagan impuestos y no representan una amenaza deberían tener la oportunidad de permanecer en el país. Dicha división refleja uno de los debates más sensibles de la política migratoria estadounidense.

Trump también manifestó su interés en alcanzar un acuerdo migratorio con los demócratas del Congreso. Sin embargo, no presentó una propuesta concreta ni detalló si estaría dispuesto a respaldar alguna vía para regularizar la situación de trabajadores indocumentados que llevan años en Estados Unidos.

La preocupación por el voto latino no es algo nuevo dentro del Partido Republicano. En septiembre, la representante republicana María Elvira Salazar, de Florida, advirtió que muchos hispanos que apoyaron a Trump en 2024, se sentían traicionados por el rumbo de su política migratoria. El mensaje cobró relevancia después de los resultados electorales.

¿Habrá un cambio en las políticas migratorias de Trump?

Aunque sus declaraciones representan una autocrítica poco habitual sobre las deportaciones, existen señales que ponen en duda un cambio de rumbo. Una de ellas es el nombramiento de Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, una figura identificada como uno de los principales arquitectos de la política migratoria restrictiva de la administración.

Desde el regreso de Trump al poder, los cruces fronterizos no autorizados disminuyeron considerablemente, mientras que los arrestos y las deportaciones dentro del territorio estadounidense aumentaron. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también registró cifras récord de personas detenidas durante el periodo analizado por CBS News.

Otro dato relevante es que una proporción considerable de los inmigrantes detenidos no tiene antecedentes penales distintos de las infracciones migratorias. Aunque el gobierno ha insistido en que su prioridad son los delincuentes, también sostiene que cualquier persona que permanezca sin autorización en el país, puede ser arrestada y deportada.

El descontento también aparece en las encuestas. Según algunos sondeos realizados también por CBS News, el 58% de los votantes considera que las medidas migratorias de la administración Trump han ido demasiado lejos. Sin embargo, los republicanos todavía conservan una ligera ventaja sobre los demócratas cuando se pregunta qué partido está mejor preparado para gestionar la inmigración: 43% frente a 41%.

Por ahora, la respuesta a si Trump está arrepentido parece no ser concreta. El presidente reconoció que su política de deportaciones fue demasiado severa con determinados trabajadores inmigrantes y que pudo perjudicar electoralmente a su partido. Sin embargo, no renunció a los objetivos centrales de su estrategia ni anunció medidas para frenar las expulsiones, por lo que habrá que esperar a ver si sus palabras se traducen en cambios concretos o quedan como una rectificación política después de lo ocurrido en las urnas.

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