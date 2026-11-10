¿Pochettino en la mira del Manchester United?

El Manchester United tiene a Pochettino en la mira ante la posible salida de Carrick y los malos resultados del club

Pochettino tiene cláusula de salida del USMNT | ALEX GRIMM / GETTY IMAGES VIA AFP

Mauricio Pochettino sigue en el radar del fútbol europeo pese a tener contrato vigente con el USMNT. La crisis de resultados del Manchester United coloca al actual entrenador de la selección de Estados Unidos entre los principales candidatos parareemplazar a Michael Carrick. Desde Inglaterra se dice que el argentino es la opción preferida de la directiva ante la posibilidad de un cambio en el banquillo de Old Trafford.

El interés llega apenas tres meses después de que Pochettino renovó su contrato con el USMNT hasta el Mundial de 2030. Ese compromiso no cierra la puerta a una salida. De acuerdo con The Athletic, el acuerdo incluye una cláusula de rescisión cercana a los $10 millones de dólares, una cantidad que el United tendría que asumir para liberar al técnico de su vínculo con U.S. Soccer.

Mauricio Pochettino would be open to a move to Manchester United, multiple sources have told BBC Sport.



Pochettino signed an extension to his contract as USA coach in August.



However, the deal is thought to contain clauses that would allow him to leave for specific high-profile… pic.twitter.com/WuPDtzUZ69 — BBC Sport (@BBCSport) November 9, 2026

La situación deportiva explica la urgencia. El Manchester United ocupa el puesto 18 de la Premier League, dentro de la zona de descenso, tras diez jornadas. El empate 4-4 sobre la hora frente al Aston Villa evitó otra derrota, pero no resolvió los problemas de un equipo que solo consiguió una victoria liguera esta temporada. La prensa británica sitúa a Carrick al borde del despido, aunque el club todavía evalúa su futuro.

¿Manchester United quiere a Mauricio Pochettino como su próximo técnico?

La experiencia de Pochettino en la Premier League pesa en el interés del United. El argentino conoce las exigencias del campeonato después de sus etapas al frente del Tottenham y el Chelsea, dos antecedentes que acompañan su candidatura en los reportes sobre la búsqueda de un posible sustituto para Carrick. Su nombre, además, ya apareció en anteriores ocasiones entre las alternativas para dirigir al conjunto de Manchester.

Para la directiva, su trayectoria ofrece una referencia conocida en un momento de revisión deportiva. El director de fútbol, Jason Wilcox, y el director ejecutivo, Omar Berrada, ya estudiaron la continuidad de Carrick después de las derrotas frente al Como y el Bournemouth.

La millonaria cláusula de salida de Pochettino del USMNT

The Athletic sitúa el valor de la cláusula alrededor de los $10 millones de dólares. Ese mecanismo permitiría al Manchester United sacar a Pochettino de su contrato con la federación estadounidense si el club decide avanzar y el entrenador acepta el proyecto. La renovación hasta 2030, por tanto, representa un compromiso de largo plazo, pero también contempla una vía de salida.

La operación tampoco terminaría necesariamente con ese pago. De acuerdo con la información de The Athletic que recoge Sports Illustrated, la incorporación de los asistentes del argentino podría elevar el costo en varios millones adicionales. El United tendría que valorar el desembolso completo para trasladar al cuerpo técnico a Old Trafford.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos ha mostrado su satisfacción con el trabajo de Mauricio Pochettino y lo respaldó con su renovación hasta el Mundial de 2030. El acuerdo, anunciado en agosto, refleja la confianza de los dirigentes en el técnico argentino para completar el próximo ciclo mundialista. La presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, destacó la confianza que el entrenador ha construido dentro del grupo y señaló que esa cultura de trabajo merece continuidad.

¿En qué posición está el Manchester United y cuáles son sus últimos resultados?

El Manchester United ocupa la decimoctava posición de la Premier League con ocho puntos. Su balance en las primeras diez jornadas del campeonato es de una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Ese registro corresponde exclusivamente a la liga y no debe confundirse con la racha reciente del equipo en todas las competiciones.

En sus últimos diez partidos oficiales, el conjunto de Carrick suma una victoria, cuatro empates y cinco derrotas. El único triunfo de esa secuencia llegó ante la Roma por 3-2 en la Champions League. Los empates frente al Fulham, Tottenham, Leeds y Aston Villa completan los resultados con los que el United evitó la derrota durante ese tramo.

Entre los golpes más duros destaca el 4-1 que sufrió ante el Como de Cesc Fàbregas en la Champions League. Después llegó el 0-3 contra el Bournemouth en Old Trafford, otro resultado que elevó la presión sobre Carrick y llevó a los responsables deportivos a discutir su continuidad.

El posterior empate 4-4 contra el Aston Villa, con dos goles del United en el tiempo añadido, rescató un punto. Sin embargo, el equipo entró al parón internacional dentro de los puestos de descenso y sin otra victoria liguera desde agosto.

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¿Cuánto tiempo lleva Pochettino sin dirigir a un club?

Pochettino no dirige a un club desde su salida del Chelsea en mayo de 2024. Al 10 de noviembre de 2026, acumula casi dos años y seis meses lejos de los banquillos de clubes. Su última experiencia terminó tras una temporada en Stamford Bridge, en la que el conjunto londinense alcanzó el sexto puesto de la Premier League.

Un eventual acuerdo con el Manchester United marcaría su regreso al trabajo cotidiano de un club después de su etapa con Estados Unidos. Por ahora, su candidatura depende de decisiones que todavía no tienen confirmación pública, entre ellas el futuro de Carrick y un posible movimiento formal del United.

Los reportes desde Inglaterra apuntan a una salida cada vez más probable del actual entrenador. Pochettino ocupa un lugar destacado entre las alternativas, pero el interés no equivale a un nombramiento. El United aún debe resolver su banquillo y, si elige al argentino, afrontar el costo de apartarlo de un proyecto estadounidense que acaba de renovar su confianza en él.

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