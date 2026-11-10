México vs Jamaica: los sobrevivientes de los últimos partidos del Tri en Kingston

Rafael Márquez tendrá en su convocatoria a futbolistas que ya conocen la exigencia de jugar ante Jamaica en suelo caribeño

Sánchez, Gallardo y Romo vivieron los duelos del Tri en Jamaica | Claro Sports

La Selección Mexicana vuelve a Kingston para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, y Rafael Márquez contará con cinco futbolistas que conocen de primera mano lo que significa jugar en el Independence Park.

Luis Romo, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Erick Sánchez y Jesús Manuel “Tecatito” Corona forman parte de la convocatoria para esta serie, aunque sus antecedentes en territorio caribeño son distintos. Algunos ya disputaron partidos en esa cancha; otros vivieron la exigencia de aquella gira y conocen el ambiente que espera al Tri.

El primer capítulo de la eliminatoria se jugará el sábado 14 de noviembre de 2026 en Kingston. La vuelta está programada para el martes 17 en el Estadio BBVA de Monterrey. Para México, conseguir un resultado favorable como visitante será importante, especialmente ante una selección que suele aprovechar su potencia física y las condiciones de su cancha.

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Kingston, una visita que México no puede tomar a la ligera

El National Stadium Independence Park, conocido popularmente como “The Office”, representa una prueba particular para cualquier visitante. La humedad del Caribe, las características del terreno de juego y la intensidad de los futbolistas jamaiquinos pueden complicar el funcionamiento de un equipo acostumbrado a tener la pelota y construir sus ataques mediante pases cortos.

México ya comprobó esa dificultad en sus dos visitas de 2022. El 27 de enero, durante las eliminatorias mundialistas, tuvo que remontar un marcador adverso para ganar 2-1 con anotaciones de Henry Martín y Alexis Vega en los minutos finales.

Meses después, el 14 de junio, ambas selecciones empataron 1-1 en la Nations League. Leon Bailey adelantó a Jamaica apenas al minuto cuatro, pero Luis Romo rescató el resultado con un cabezazo en el tiempo agregado de la primera mitad. Kevin Álvarez también tuvo una intervención importante al evitar un gol sobre la línea.

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Esos antecedentes explican por qué la experiencia de los convocados puede tener un valor especial.

Los cinco jugadores del Tri que ya conocen el escenario

Dentro de la lista de Rafael Márquez aparecen nombres con recuerdos muy diferentes de Kingston. Luis Romo y Kevin Álvarez fueron titulares en el empate de 2022. El mediocampista de Chivas, además, marcó el gol mexicano, mientras que el lateral del América evitó una anotación que pudo cambiar el partido.

Jesús Gallardo es otro de los futbolistas con mayor recorrido en esa cancha: participó en los dos encuentros de 2022. Su experiencia puede ser importante para ordenar la defensa y controlar los momentos de mayor presión.

Erick Sánchez, quien vive un gran momento con el América, también estuvo en aquella concentración de la Nations League. Su conocimiento de aquella gira, sin embargo, forma parte de la experiencia que aporta al grupo.

El caso de Tecatito Corona tiene un componente especial. Entró de cambio en el triunfo mexicano de enero de 2022 y ahora regresa a la Selección después de cuatro años de ausencia. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno puede ofrecerle alternativas a Márquez.

La experiencia será clave para acompañar a los jóvenes

La convocatoria también contempla futbolistas que tendrán una primera experiencia de este tipo en el Caribe. Armando León, Gilberto Mora, Mateo Chávez, Diego Campillo e Isaías Violante aparecen entre los nombres que deberán adaptarse a un partido de mucha disputa física.

El reto será evitar que Jamaica imponga un encuentro basado en el contacto y las transiciones rápidas. Para conseguirlo, México necesitará mover el balón con agilidad, reducir las conducciones innecesarias y mantener la concentración en las jugadas a balón parado.

Ahí es donde los cinco convocados con antecedentes en Kingston pueden aportar algo más que experiencia internacional: orientar a sus compañeros y ayudar a mantener la calma cuando el partido se complique.

Márquez inicia su primera competencia oficial al frente del Tri con una visita exigente. Los recuerdos de 2022 sirven como advertencia, pero también como referencia. México sabe lo que puede encontrar en Jamaica; ahora tendrá que demostrar que aprendió de aquellas noches.

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