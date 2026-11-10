Querétaro vs Monterrey Liga MX, la sorpresa de tener fútbol mexicano en fecha FIFA

Gallos y Rayados disputan un partido pendiente del Apertura 2026; conoce los horarios en Estados Unidos

Querétaro y Monterrey juegan puntos vitales en Liga MX | Claro Sports

La pausa internacional por la fecha FIFA suele dejar a los aficionados de la Liga MX sin partidos de clubes durante varios días. Sin embargo, el calendario del Apertura 2026 tendrá una excepción este sábado 14 de noviembre, cuando Querétaro reciba a Monterrey en el Estadio Corregidora, en un compromiso que quedó pendiente de la séptima jornada.

El encuentro representa una oportunidad poco común para disfrutar del fútbol mexicano de Primera División durante la fecha FIFA en la que Estados Unidos y México jugarán los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Para los seguidores de Rayados y los Gallos Blancos que viven en Estados Unidos, la cita también tendrá un atractivo adicional: el resultado puede modificar la pelea por los últimos lugares de clasificación directa a la liguilla del Apertura 2026.

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¿Por qué Querétaro y Monterrey juegan durante la Fecha FIFA?

La explicación está en la reprogramación de un partido que originalmente debía celebrarse entre agosto y septiembre. La participación de Monterrey en la Leagues Cup 2026, donde llegó a las instancias decisivas, obligó a ajustar su calendario para evitar una acumulación de compromisos.

Con las últimas jornadas del torneo cada vez más cerca y pocos espacios disponibles, la Liga MX colocó el encuentro en la ventana internacional de noviembre. De esta manera, el duelo entre Gallos y Rayados quedó como el único partido de fase regular programado entre las jornadas 16 y 17.

La coincidencia resulta llamativa porque ese mismo sábado la Selección Mexicana disputará en Kingston el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League ante Jamaica.

Pero no se trata solamente de una curiosidad del calendario. En el Apertura 2026, los ocho primeros equipos avanzan directamente a la liguilla. Monterrey ocupa el noveno puesto con 21 puntos, mientras que Querétaro aparece en el undécimo con 20 unidades.

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Una victoria colocaría a Rayados con 24 puntos y lo acercaría a la zona de clasificación. Si los Gallos se quedan con los tres puntos, llegarían a 23 y superarían a los regiomontanos.

Horario de Querétaro vs Monterrey en Estados Unidos

Para quienes seguirán el partido desde territorio estadounidense, estos son los horarios según su zona:

Pacífico (PST): 3:00 p. m..

3:00 p. m.. Centro (CST): 5:00 p. m.

5:00 p. m. Este (EST): 6:00 p. m.

Así, los aficionados podrán organizarse para ver el encuentro sin perder de vista la diferencia horaria entre las principales regiones del país.

¿Dónde ver Querétaro vs Monterrey en vivo en EE. UU.?

La transmisión para el público estadounidense estará a cargo de TelevisaUnivision. El partido podrá seguirse en español a través de TUDN USA y las ventanas de transmisión de Univision, de acuerdo con la programación correspondiente.

También habrá alternativas digitales para quienes prefieren ver fútbol desde una computadora, un teléfono o una televisión inteligente:

ViX y ViX Premium: streaming del encuentro para suscriptores.

streaming del encuentro para suscriptores. TUDN App y TUDN.com: acceso digital mediante las credenciales de un proveedor de televisión de paga.

acceso digital mediante las credenciales de un proveedor de televisión de paga. Fubo TV y Sling TV (Sling Latino): opciones de televisión por internet que incluyen señales deportivas en español en sus paquetes correspondientes.

En plena fecha FIFA, Querétaro y Monterrey tendrán una cita que puede cambiar el panorama de la clasificación. Para los aficionados en Estados Unidos, además, será una oportunidad inesperada de disfrutar la Liga MX mientras buena parte de la atención futbolística está puesta en las selecciones nacionales.

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