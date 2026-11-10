¿Quién es Fernando Ruiz? La promesa del Toluca que buscará ser el goleador de México en el Mundial sub 17

El delantero tabasqueño llega a Qatar 2026 tras conquistar dos títulos de goleo con Toluca y destacar con las selecciones juveniles de México

Ruiz se coronó bicampeón de goleo en la categoría sub 15 / Claro Sports

Fernando Ruiz Campos es uno de los nombres que vale la pena seguir en la Selección Mexicana sub 17. Con apenas 16 años, el delantero del Toluca afrontará su primera Copa del Mundo juvenil con una carta de presentación que ilusiona: goles, regularidad y experiencia internacional en categorías menores.

Nacido en Villahermosa, Tabasco, el 14 de abril de 2010, Ruiz comenzó su formación futbolística en el Atlético Gaviotas, equipo de la Liga FRA. Su talento lo llevó posteriormente a incorporarse a las fuerzas básicas de los Diablos Rojos, donde encontró el escenario para desarrollar su capacidad ofensiva.

Su nombre empezó a ganar notoriedad gracias a sus actuaciones con la categoría sub 15 del Toluca. Allí consiguió un bicampeonato de goleo y acumuló 36 anotaciones en 34 partidos, una producción que lo colocó entre los delanteros juveniles más interesantes de la cantera escarlata.

En el Apertura 2025, marcó 14 goles durante la fase regular, mientras que en el Clausura 2026 consiguió otros 12. A esos registros, sumó 10 tantos en las liguillas de ambos campeonatos. No fue una racha pasajera, ya que mantuvo su efectividad durante dos torneos consecutivos.

De Toluca a la Selección Mexicana: una promesa en ascenso

Su crecimiento no se detuvo al subir de categoría. En el equipo sub 17 del Toluca también encontró la manera de hacerse notar. Actualmente, en el torneo Apertura 2026, acumula nueve goles en nueve encuentros, todos como titular, con un promedio de un gol cada 83 minutos. Una señal de que podía trasladar su capacidad goleadora a un nivel de competencia superior.

Ese rendimiento le abrió las puertas de las selecciones menores de México. Primero formó parte del representativo sub 16 dirigido por Yasser Corona y posteriormente avanzó al proceso sub 17. Durante su preparación internacional, tuvo una actuación destacada en la Vertex Cup, disputada en Inglaterra, donde consiguió un doblete ante Argentina y fue incluido en el once ideal del torneo.

Su evolución también dejó una muestra de que puede contribuir más allá de los goles. En agosto de 2026, debutó con los Diablos Rojos sub 21 y, aunque ingresó de cambio, participó directamente en el marcador al asistir a César Díaz durante la victoria frente a Necaxa.

El seleccionador Jürgen Castañeda lo incluyó entre los 21 futbolistas convocados para representar a México en el Mundial sub 17 de Qatar 2026. Ruiz comparte la línea ofensiva con Da’vian Jaleel Kimbrough, Matthew Arana y Adán Sánchez, por lo que tendrá competencia para ganarse un lugar en el ataque del combinado nacional.

¿Qué puede aportar Fernando Ruiz a la Selección Mexicana en el Mundial sub17?

México disputará el torneo del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. El equipo quedó ubicado en el Grupo K, junto con Rumania, Camerún y Venezuela, tres selecciones que pondrán a prueba las aspiraciones del conjunto mexicano desde la primera fase.

En ese escenario, Ruiz puede ofrecer una alternativa como delantero centro, especialmente por su capacidad para encontrar el gol y su regularidad frente al arco. Sus antecedentes también muestran que puede participar en la construcción de jugadas y generar oportunidades para sus compañeros. Sin embargo, deberá trasladar esos números de las fuerzas básicas a un campeonato internacional de mayor exigencia.

¿Puede convertirse en el goleador de México en Qatar? Los antecedentes alimentan esa expectativa, pero todavía no hay que adelantarse. Su primera Copa del Mundo será la oportunidad de demostrar que el olfato goleador que desarrolló en Toluca, también puede marcar diferencias con la camiseta del Tricolor.

Con 16 años, Fernando Ruiz llega a Qatar como una de las apuestas ofensivas a futuro del fútbol mexicano. El bicampeonato de goleo, sus 36 anotaciones en la sub 15 y su progresión en la sub 17 con Toluca respaldan su convocatoria. Ahor, tendrá un escenario internacional para transformar la promesa en una realidad.

Te puede interesar: