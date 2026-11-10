Panamá se juega el boleto a la Copa Oro 2027 ante Curazao: esto necesita La Roja

La selección panameña busca asegurar su presencia en el torneo de Concacaf y avanzar al Final Four, en una eliminatoria que se definirá por marcador global

Panamá no necesita un doble triunfo /Mattia Ozbot OZBOT / Getty Images via AFP

La selección de Panamá tiene dos partidos decisivos ante Curazao. La Roja buscará superar los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027 para conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027 y mantener vivo el sueño de conquistar el título regional.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen y del cual recientemente dio a conocer la convocatoria, llega a una eliminatoria de ida y vuelta en la que no necesita ganar los dos encuentros. La clave está en conseguir un mejor resultado en el marcador global, es decir, sumar más goles que su rival durante los 180 minutos de la serie.

El primer capítulo se disputará en territorio curazoleño, mientras que Panamá tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria ante su afición. La Federación Panameña de Fútbol confirmó que el partido de vuelta se celebrará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

¿Qué necesita Panamá para clasificar a la Copa Oro 2027?

Panamá necesita ganar la serie por cualquier diferencia en el marcador global para conseguir el boleto directo a la Copa Oro 2027. No importa si obtiene una victoria y después empata, o si pierde por un gol en la ida y consigue remontar en casa. Lo determinante será el resultado acumulado de ambos encuentros.

Si la eliminatoria termina igualada en el global, el primer criterio de desempate será el gol de visitante. Si la igualdad continúa, se disputará una prórroga y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al equipo clasificado.

Sin embargo, una derrota ante Curazao no significaría el final de las aspiraciones panameñas de disputar la Copa Oro. En ese escenario, La Roja tendría que buscar su clasificación a través de las rondas preliminares de marzo de 2027, una instancia adicional que puede evitar si supera esta eliminatoria.

Curazao vs Panamá: cómo ver el partido en vivo desde EE.UU.

Partido de ida:

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026

Sede: Willemstad, Curazao

Hora: 6:30 p. m. ET / 5:30 p.m. CT / 4:30 p.m. MT / 3:30 p.m. PT.

Televisión: TUDN

Streaming: ViX

Partido de vuelta:

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026

Sede: estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.

Hora: 5:30 p. m. ET / 4:30 p. m. CT / 3:30 p. m. MT / 2:30 p. m. PT.

Televisión: TUDN

Streaming: ViX

Panamá busca dos objetivos ante Curazao

La serie tiene un premio doble. Los cuatro equipos que ganen los cuartos de final de la Liga A, obtendrán su clasificación directa a la Copa Oro 2027 y conseguirán un lugar en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Por eso, Panamá no solamente se juega su presencia en el principal torneo de selecciones de la región. También tiene la oportunidad de mantenerse entre los cuatro mejores de la competición y acercarse a la posibilidad de levantar un título que reforzaría su crecimiento futbolístico.

Te puede interesar: