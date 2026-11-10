Estados Unidos vs Haití: ¿dónde comprar boletos para la Concacaf Nations League?

El USMNT jugará los cuartos de final de la Concacaf Nations League en Miami y Cincinnati; conoce las plataformas de venta

Estados Unidos jugará en casa sus duelos ante Haití | Patrick T. Fallon | AFP

Los aficionados que quieran asistir al Estados Unidos vs. Haití de la Concacaf Nations League 2026-27 tendrán dos oportunidades para ver al USMNT en territorio estadounidense.

La serie de cuartos de final para Team USA se disputará en Miami y Cincinnati, con entradas disponibles a través de plataformas como Ticketmaster y SeatGeek, además de mercados secundarios. Los precios cambian según el estadio, la ubicación y la demanda, por lo que conviene revisar las opciones antes de comprar y utilizar canales que ofrezcan protección al aficionado.

La eliminatoria tiene un atractivo especial: el equipo dirigido por Mauricio Pochettino busca avanzar al Final Four del torneo y conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027.

Por razones de seguridad e inestabilidad en Haití, los dos encuentros se jugarán en Estados Unidos, aunque el primero tendrá a la selección haitiana como local administrativo.

Estados Unidos vs Haití: fechas, estadios y horarios

La serie comenzará en el sur de Florida y terminará en Ohio. Estos son los datos de los dos compromisos:

Partido de ida: sábado 14 de noviembre de 2026, a las 4:30 p. m. ET (1:30 p. m. PT), en el Nu Stadium de Miami, Florida. Haití será local administrativo.

Partido de vuelta: martes 17 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m. ET (4:00 p. m. PT), en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. Estados Unidos jugará como local.

Quienes no puedan acudir a los estadios también tendrán opciones para seguir la eliminatoria desde casa. La transmisión en inglés está prevista por TBS, TruTV y Max (HBO Max), mientras que en español se podrá seguir por Universo y Peacock.

Dónde comprar boletos y qué plataformas ofrecen entradas

Para quienes planean asistir, la primera recomendación es consultar los canales oficiales y evitar vendedores informales. Ticketmaster es la plataforma primaria de venta de U.S. Soccer, la Federación de Fútbol de Estados Unidos, y cuenta con el servicio U.S. Soccer Account Manager. También ofrece Ticketmaster Verified Resale, una alternativa para comprar entradas revendidas dentro de su sistema.

Otra opción es SeatGeek, plataforma autorizada que ofrece inventario para el TQL Stadium de Cincinnati. Vivid Seats y Gametime como mercados secundarios con opciones para ambas sedes y garantías de protección al comprador.

Los integrantes activos de American Outlaws, la agrupación de aficionados del USMNT, tienen asignada la sección 108 del TQL Stadium. El precio preferencial indicado para sus miembros es de 45 dólares por entrada, mediante su plataforma.

Antes de elegir, conviene comparar el costo final, incluidos los cargos de servicio, y comprobar que el boleto corresponda al partido y al estadio deseados.

Cuánto cuestan los boletos y qué zonas puedes elegir

Los precios de referencia disponibles muestran diferencias importantes entre Miami y Cincinnati. Para el partido de vuelta en Ohio, las opciones se distribuyen de la siguiente manera:

Sección 108, American Outlaws: 45 dólares para miembros de la agrupación.

Gradas altas y cabeceras generales: entre 58 y 62 dólares, en sectores como 210, 221, 222, 223 y 232.

Gradas medias y laterales bajas: entre 69 y 120 dólares, según la ubicación.

Zonas centrales preferenciales y asientos club: entre 180 y 319 dólares o más.

Para el encuentro de ida en Miami, las entradas disponibles en plataformas secundarias como Gametime y Vivid Seats aparecen en un rango inicial aproximado de 202 a 215 dólares. Es importante revisar la disponibilidad actual antes de tomar una decisión.

Hay dos condiciones de ingreso que los asistentes deben tener presentes: los boletos son digitales y no se aceptan impresiones en papel ni capturas de pantalla. Además, todas las personas de dos años en adelante necesitan una entrada individual.

Con dos partidos en ciudades diferentes, los seguidores del USMNT pueden elegir entre vivir el primer capítulo en Miami o acompañar al equipo en Cincinnati. En ambos casos, comprar mediante plataformas reconocidas y revisar las condiciones de acceso ayudará a evitar contratiempos el día del encuentro.

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