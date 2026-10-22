Bobby Pulido busca llegar al Congreso: ¿qué está en juego para los latinos del sur de Texas?

La economía, las deportaciones y el acceso a la salud marcan una elección clave para el sur de Texas, donde el voto latino podría influir en el equilibrio del Congreso

Muchos latinos conectan con Bobby Pulido / Gabriel V. Cárdenas / POOL / AFP

Bobby Pulido quiere cambiar los escenarios de la música tejana por los pasillos del Congreso de Estados Unidos. El cantante busca representar al Distrito 15 de Texas como candidato demócrata frente a la republicana Mónica De La Cruz, en una contienda que pone sobre la mesa las preocupaciones de miles de familias latinas: el costo de vida, la atención médica y las políticas migratorias.

La elección del Distrito 15 de Texas es relevante porque este conecta comunidades del Valle del Río Grande con zonas rurales en dirección al área de San Antonio. Pulido aspira a ocupar uno de los escaños de Texas en la Cámara de Representantes federal, mientras De La Cruz busca conservar el puesto que ganó en 2022 y mantuvo en 2024.

Para los republicanos, retener el distrito supondría defender su avance entre sectores latinos que respaldan posiciones conservadoras. Para los demócratas, una victoria significaría recuperar una posición estratégica y demostrar que pueden reconectar con electores que se han distanciado del partido. La disputa también importa en el plano nacional, porque cada escaño puede influir en el equilibrio de fuerzas de la Cámara baja.

Bobby Pulido: de la música tejana a la política

Pulido cuenta con una ventaja que otros aspirantes deben construir desde cero: el reconocimiento de varias generaciones de seguidores. Su carrera despegó en 1995 con Desvelado, canción que se convirtió en su sello artístico y lo consolidó como una figura de la música tejana. Hijo del cantante Roberto Pulido y ganador de dos premios Latin Grammy, ha cultivado una relación con el público del Valle del Río Grande a través de la música, las celebraciones familiares y el idioma español.

Su campaña intenta convertir esa familiaridad en confianza política. Entre sus estrategias destacan los encuentros comunitarios y las visitas a fiestas de quinceañera, donde puede conversar con familias fuera de los mítines tradicionales. Después de que su rival criticara esa estrategia, Pulido adoptó el lema “Make Quinceañeras Great Again”, una referencia al eslogan de Trump. Estas actividades le permiten acercarse a padres, abuelos y otros que sí pueden votar, aunque la conexión cultural no garantiza su respaldo electoral.

El cantante también busca presentarse como una figura de la comunidad antes que como un representante de la estructura demócrata. Sin embargo, ser conocido por su trayectoria artística no equivale a demostrar capacidad legislativa. Si llega a Washington, tendrá que convertir sus promesas de campaña en propuestas concretas, además de negociar en un Congreso donde las decisiones dependen de mayorías y acuerdos políticos.

Economía, inmigración y salud: las prioridades de las familias latinas

El costo de vida figura entre los principales temas de la campaña de diversos políticos. Una encuesta de Equis Research difundida en octubre situó la economía como la mayor preocupación para el 40% de los votantes latinos registrados de Texas, seguida por la inmigración y las deportaciones, con un 15%.

Bobby Pulido ha puesto énfasis en los precios de los alimentos, la gasolina y la atención médica. Su postura sobre la energía también refleja las particularidades económicas de la región, pues se opone a las restricciones al fracking y defiende los empleos vinculados a la industria petrolera. Con ese mensaje, intenta atraer a trabajadores y familias para quienes la estabilidad laboral pesa tanto como las diferencias ideológicas.

La inmigración plantea otro desafío para los candidatos. El artista defiende la seguridad fronteriza y la actuación contra quienes cometan delitos violentos, pero cuestiona las consecuencias de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y respalda la necesidad de una reforma migratoria.

De La Cruz, por su parte, es una aliada política del presidente Donald Trump. La contienda permitirá evaluar hasta qué punto los electores del distrito respaldan esa orientación en materia migratoria. Para las familias latinas, la pregunta práctica es cómo equilibrar la seguridad fronteriza con la protección de sus hogares y la continuidad de sus actividades económicas, especialmente en comunidades donde los vínculos familiares y laborales cruzan la frontera.

La atención médica completa el panorama de preocupaciones. En entrevistas realizadas en McAllen y Edinburg, residentes del distrito dijeron que no podían costear un seguro médico, y Pulido aseguró encontrarse en una situación similar, lo cual podría hacer que varios empaticen con el cantante y sus propuestas.

¿Bobby Pulido puede ganarse un puesto en el Congreso? Esto dicen las encuestas

Una encuesta publicada el 21 de octubre por San Antonio Express-News, EL PAÍS y Puente News Collaborative situó a Pulido con el 51% de apoyo entre los votantes probables, frente al 44% de De La Cruz. Entre los votantes latinos probables, la diferencia fue de 57% para el cantante y 40% para la congresista republicana.

Los números colocan a Pulido en una posición competitiva, pero no anticipan un resultado definitivo. La contienda se celebra el 3 de noviembre y el desenlace dependerá, entre otros factores, de la participación electoral y de la capacidad de ambos candidatos para convencer a quienes todavía no han decidido su voto. Tampoco una eventual victoria demócrata demostraría por sí sola un cambio permanente en las preferencias partidistas de los latinos del sur de Texas.

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