Karim López aprende que debutar en la NBA también significa cumplir con los veteranos

Karim López contó qué tareas deberá cumplir durante esta temporada como novato en Memphis junto a Cameron Boozer

López deberá cumplir con sus funciones de novato | JOE MURPHY /GETTY IMAGES VIA AFP

Karim López reveló cuáles serán las novatadas que deberá cumplir con los Memphis Grizzlies como parte de su primer año en la NBA. Entre las tareas se incluye llevar comida para sus compañeros durante los viajes del equipo y dejar listas las regaderas después de los partidos. El mexicano compartirá estas tareas con Cameron Boozer, otro de los novatos de la franquicia.

El alero dio a conocer estos encargos durante una charla con medios antes del inicio de la temporada 2026-27 de la NBA. Entre los detalles de su convivencia con el plantel, explicó que los jugadores de primer año tienen responsabilidades que también forman parte de su llegada al vestidor.

La lista se suma a una prueba que el sonorense ya cumplió frente a los aficionados. Durante la tradicional presentación del equipo, López tuvo que bailar ante sus compañeros y el público, en un momento que provocó risas antes del arranque de la campaña.

¿Cuál es la novatada de Karim López con los Memphis Grizzlies?

La novatada de Karim López consiste en hacerse cargo de la comida para los vuelos del equipo y preparar las regaderas después de los encuentros. El mexicano explicó que los veteranos les comunicaron estas tareas a los recién llegados.

En el caso de los viajes, el encargo implica llevar los alimentos al avión para sus compañeros. Cuando habló con la prensa, López aclaró que todavía no le ha tocado cumplir con esa responsabilidad, aunque ya conocía lo que el equipo esperaba de él.

La otra tarea requiere abrir las regaderas y dejar el agua caliente lista después de los partidos. El propio jugador contó ese detalle entre risas, como parte de las anécdotas de sus primeras semanas con Memphis.

Su explicación permitió conocer una parte de la rutina del plantel que no aparece en las estadísticas. Además de las prácticas y los juegos, el mexicano debe atender los encargos que sus compañeros asignan a los novatos.

Así fue el baile de Karim López en la presentación de Memphis

Karim López mostró sus pasos de baile durante la presentación de los Memphis Grizzlies ante sus aficionados, una costumbre de la franquicia antes del inicio de la temporada. El encuentro permite que el público conozca a los integrantes del plantel y vea a los nuevos jugadores en un ambiente distinto al de los partidos.

El mexicano participó en la dinámica frente a sus compañeros y los seguidores del equipo. Su baile provocó risas durante la presentación y dejó una de las escenas que marcaron su primer acercamiento con la afición de Memphis.

La actividad forma parte de una jornada que reúne al equipo con su público antes de que de inicio la temporada. Además de presentar a los jugadores, esta cita ofrece un espacio para las bromas y la convivencia que no suele aparecer durante los encuentros de temporada regular.

Para López, la presentación también representó una oportunidad de darse a conocer fuera de la duela. El alero compartió el momento con sus nuevos compañeros y tomó parte en una de las costumbres con las que los Grizzlies abren cada campaña ante sus seguidores.

El primer año de López en la NBA con los Grizzlies

Karim López afronta su primera temporada en la NBA con el objetivo de ganarse minutos en la rotación de los Memphis Grizzlies. El mexicano explicó que todavía no tiene una cantidad definida de tiempo en cancha, por lo que deberá aprovechar cada oportunidad para contribuir al equipo.

El alero considera que su energía, capacidad atlética y versatilidad pueden ayudarlo a cumplir distintas funciones en la duela. Su intención es aportar al triunfo del equipo incluso en participaciones breves, pues sabe que su papel puede cambiar durante la campaña.

La pretemporada le dejó una primera referencia del nivel de competencia. Frente a los Chicago Bulls, López consiguió cuatro puntos y seis rebotes en 14 minutos, su mayor participación durante los encuentros de preparación. Ese partido mostró su capacidad para colaborar en los tableros, además de sumar a la ofensiva.

El sonorense también reconoció que necesita mejorar el tiro de tres puntos, el físico y la penetración. “Soy muy joven, no estoy ni cerca de mi techo como jugador”, expresó antes del inicio de la temporada, en la que buscará ampliar sus recursos y demostrar qué puede ofrecerle a Memphis.

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